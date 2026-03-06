Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per quelli che fino a poco tempo fa erano gli smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 (annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024) e T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025, sempre durante IFA). Il nuovo aggiornamento porta sui due smartwatch la stessa versione del software (seppur con qualche differenza), con miglioramenti relativi alla funzione BioCharge e altre novità.

Parallelamente, Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per la maggior parte dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma, lavorando per affinare il software che rappresenterà il prossimo major update per tutti i modelli supportati: nelle ultime ore è arrivato un update per gli smartwatch di fascia media come Garmin Instinct 3 e tutti i modelli simili. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gli Amazfit T-Rex 3 ricevono un nuovo aggiornamento

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 e T-Rex Pro tornano ad aggiornarsi a circa un mese dal precedente aggiornamento (versione 4.4.2.3 sia per T-Rex 3 che per T-Rex 3 Pro), utile perché aveva aggiunto nuovi grafici di allenamento per i ciclisti indoor e altre piccole novità.

Gli smartwatch stanno ora ricevendo la nuova versione 4.5.3.3 che apporta ottimizzazioni all’algoritmo di BioCharge e all’algoritmo legato alla profondità usato durante gli allenamenti di apnea outdoor e indoor, oltre ad altri miglioramenti generali e alla classica risoluzione di bug.

Il changelog dell’aggiornamento sul modello non-Pro segnala la presenza di due cosine in più: il supporto alle Immersioni ricreative e l’aggiunta della pianificazione del percorso offline.

Il changelog completo per il modello Pro

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.5.3.3 che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 Pro tramite un pacchetto OTA da circa 12 MB (via Reddit).

Gentili utenti, benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Dettagli: Ottimizzato l’algoritmo di profondità all’avvio di allenamenti di apnea outdoor e indoor sott’acqua. Ottimizzato l’algoritmo BioCharge. Ottimizzata la pagina di promemoria delle svolte durante la navigazione del percorso negli allenamenti. Risolti i problemi relativi alla tabella di profondità negli allenamenti di apnea outdoor e indoor. Risolto un crash che poteva verificarsi nei registri degli allenamenti durante gli allenamenti outdoor molto lunghi. Risolti altri problemi noti.

Il changelog completo per Amazfit T-Rex 3

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.5.3.3 che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 tramite un pacchetto OTA da circa 12 MB (via Gadgets & Wearables).

Gentili utenti, benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3. Dettagli: Aggiunto nuovo allenamento: Immersioni ricreative (Percorso: Allenamento > Altri allenamenti > Immersioni). Aggiunta la pianificazione del percorso offline. Nell’app Mappe, puoi creare percorsi ad anello o percorsi dalla tua posizione attuale a una destinazione. Quando navighi con un percorso creato dalla tua posizione attuale a una destinazione, l’orologio ricalcolerà automaticamente il percorso se ti allontani dal percorso. Ottimizzato l’algoritmo di profondità all’avvio di allenamenti di apnea outdoor e indoor sott’acqua. Ottimizzato l’algoritmo BioCharge. Ottimizzata la pagina di promemoria delle svolte durante la navigazione del percorso negli allenamenti. Risolti i problemi relativi alla tabella di profondità negli allenamenti di apnea outdoor e indoor. Risolto un crash che poteva verificarsi nei registri degli allenamenti durante gli allenamenti outdoor molto lunghi. Risolti altri problemi noti.

Come aggiornare gli Amazfit T-Rex 3

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).

Garmin aggiorna in beta Instinct 3 e tutti i modelli simili

A metà febbraio, Garmin ha rilasciato il più recente major update per gli smartwatch di fascia media: Insinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

Una decina di giorni dopo, sempre sul canale stabile, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la versione 13.27 per risolvere alcuni bug. Negli ultimi giorni sono invece ripresi i lavori sul canale beta con l’arrivo della versione 13.28 (che non ha introdotto novità) e, da poche ore, della nuova versione 13.29 public beta, accompagnata da un changelog che racconta della risoluzione di un bug e di aggiornamenti ad altri elementi di sistema.

Changelog – versione 13.29 public beta (dalla 13.28 public beta) Risolto il possibile crash durante l’utilizzo degli allenamenti a intervalli. GPS Version: 16.01

BLE/ANT Version: 1.04

Sensor Hub Version 38.1

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.