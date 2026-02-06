Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per due dei suoi dispositivi a marchio Amazfit, continuando a dimostrare un notevole impegno nel supporto a lungo termine. I dispositivi coinvolti sono lo smartwatch Amazfit T-Rex 3 e la smartband (con doti da fitness tracker) Amazfit Helio Strap.

Il primo, uno dei più apprezzati smartwatch rugged dell’azienda che è stato annunciato a IFA di Berlino nel settembre 2024, ha recentemente ricevuto l’estensione del supporto software di un anno e torna ad aggiornarsi a pochi giorni dal precedente aggiornamento. Helio Strap, dispositivo annunciato nelle battute finali del mese di giugno assieme allo smartwatch Balance 2, torna ad aggiornarsi a due mesi dal precedente aggiornamento. Scopriamo tutte le novità.

Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi a pochi giorni dal precedente aggiornamento

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 torna ad aggiornarsi a meno di una settimana dal precedente aggiornamento (versione 4.4.1.3), utile perché aveva aggiunto funzionalità come l’app Podcast e aveva risolto un buon numero di problematiche presenti.

Nelle ultime ore, tramite un pacchetto di poco inferiore ai 16 MB, è arrivata la nuova versione 4.4.2.3 del software (almeno sulle unità vendute in paesi come Russia e Cina): questo aggiornamento è ancora una volta molto importante, stavolta perché si preoccupa di risolvere ulteriori criticità presenti.

Al netto della risoluzione di problematiche, aspetto che dimostra l’attenzione di Zepp Health nei confronti dei propri utenti, l’aggiornamento introduce alcuni miglioramenti che faranno felici soprattutto i ciclisti indoor che accoppiano lo smartwatch con alcuni accessori.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dagli screenshot condivisi che trovate poco sotto (via NotebookCheck e Gadgets & Wearables) dell’aggiornamento alla versione 4.4.2.3 per Amazfit T-Rex 3:

Cari utenti: benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3. I dettagli sono i seguenti: Quando Indoor Cycling è collegato a un sensore di velocità, un misuratore di potenza o un sensore di cadenza, i grafici dei dati corrispondenti possono ora essere visualizzati automaticamente durante gli allenamenti. Ottimizzata la logica di visualizzazione del meteo nell’app Zepp. Se non è possibile ottenere dati meteo precisi per il luogo di inizio dell’allenamento, le informazioni meteo non verranno visualizzate nella registrazione dell’allenamento. L’app Mappa e le pagine del monitoraggio dell’allenamento ora supportano il tocco dell’icona SEL tramite touchscreen per accedere rapidamente alle impostazioni di navigazione. Aggiornata la visualizzazione di navigazione predefinita nell’app Mappa a “Nord in alto”. Ottimizzato il meccanismo di promemoria “Attività” e la logica di attivazione, aggiornati i messaggi di promemoria e corrette le notifiche push anomale che potevano verificarsi quando l’app non era completamente inizializzata. Risolti altri problemi noti e ulteriormente migliorata la stabilità del sistema.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Helio Strap

Come anticipato in apertura, è in distribuzione un nuovo aggiornamento software anche per Amazfit Helio Strap, un vero e proprio fitness tracker che può sostanzialmente essere visto come un Amazfit Balance 2 che riuncia a tutte quelle componenti da “smartwatch” (display, altoparlanti, microfono, tanto per citarne alcune).

Il nuovo aggiornamento arriva tramite un pacchetto da 3,66 MB e porta la versione del software alla 3.11.0.1, introducendo miglioramenti per la gestione delle fasi del sonno (inclusi i riposini) e risolvendo problematiche presenti.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo, tradotto in italiano dallo screenshot condiviso che trovate poco sotto (via chinesesmartwatches.com) dell’aggiornamento alla versione 3.11.0.1 per Amazfit Helio Strap:

Benvenuti alla nuova versione di sistema dell’Helio Strap! Novità di questa versione: Ottimizzato l’algoritmo di riconoscimento del sonno per migliorare la precisione del rilevamento e della stadiazione del sonno e ridurre la probabilità di falso riconoscimento dei pisolini. (Nota: il nuovo algoritmo del sonno può rilevare brevi risvegli che potresti non percepire, quindi il numero di risvegli registrati potrebbe aumentare dopo l’aggiornamento.) Ottimizzata la funzione di riconoscimento dell’attività e ridotta la probabilità di falsi rilevamenti di attività. Risolto il problema della connessione Bluetooth anomala.

Come installare l’aggiornamento

Questi nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).