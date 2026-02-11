Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per quello che è attualmente lo smartwatch di punta a marchio Amazfit, ovvero Amazfit T-Rex 3 Pro, dispositivo annunciato lo scorso settembre (durante IFA 2025).

Il nuovo aggiornamento in distribuzione su questo smartwatch è lo stesso che l’azienda ha distribuito qualche giorno fa su T-Rex 3 e ciò non sorprende: da quando il modello “non Pro” ha ricevuto l’estensione del supporto software di un anno, il supporto software dei due modelli è stato “pareggiato”. Scopriamo tutte le novità.

Nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex 3 Pro

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi a un decina di giorni dal precedente aggiornamento (versione 4.4.1.3), utile perché aveva risolto un buon numero di problematiche presenti (soprattutto legate al monitoraggio degli aggiornamenti).

Lo smartwatch sta ricevendo la nuova versione 4.4.2.3, distribuita qualche giorno fa su T-Rex 3, e il changelog è identico tra i due modelli, concentrandosi sull’aggiunta di nuovi grafici di allenamento per i ciclisti indoor (utili quando lo smartwatch è usato in accoppiata con sensori di velocità, potenza o cadenza) e altre piccole novità, raccontate nel changelog ufficiale.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 4.4.1.3 che è in distribuzione (anche in Italia) su Amazfit T-Rex 3 Pro tramite un pacchetto OTA da circa 16 MB.

Gentili utenti, benvenuti nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit T-Rex 3 Pro. Dettagli: Durante il ciclismo indoor, quando sono collegati sensori di velocità, cadenza o potenza, i grafici dati corrispondenti possono ora essere visualizzati automaticamente durante l’allenamento. Ottimizzata la logica di visualizzazione meteo nell’app Zepp. Se i dati meteo precisi per il punto di partenza non sono disponibili, non verranno mostrati nei record di allenamento. L’app Mappa e le pagine traccia allenamento consentono ora di accedere rapidamente alle impostazioni di navigazione toccando l’icona SEL tramite touchscreen. Aggiornata la visualizzazione di navigazione predefinita nell’app Mappa a “Nord in alto”. Ottimizzati il meccanismo e la logica di attivazione dei promemoria “Attività”, aggiornati i messaggi e corretti i push anomali che potevano verificarsi quando l’app non era completamente inizializzata. Corretti problemi noti e migliorata ulteriormente la stabilità del sistema.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).