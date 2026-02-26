Nel corso del mese di febbraio, Garmin ha rilasciato i nuovi major update per la maggior parte dei propri smartwatch più recenti dell’intera gamma, arricchendo i dispositivi con tutte le novità del primo aggiornamento trimestrale del 2026, annunciate un paio di giorni fa.

Nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore per tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3 e per i modelli di punta della gamma Fenix 8, con l’obiettivo di risolvere alcuni bug e migliorare le prestazioni generali. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin Instinct 3 (e simili): in rollout un nuovo aggiornamento minore

Garmin ha recentemente rilasciato il nuovo major update per gli smartwatch di fascia media Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED.

A pochi giorni di distanza, per correre ai ripari e risolvere alcuni bug presenti nella versione 13.25, l’azienda ha rilasciato la versione 13.26. Ora, per tutti questi smartwatch, arriva la nuova versione 13.27 del software. Il changelog diffuso da Garmin è identico per tutti i modelli coinvolti e parla esclusivamente della risoluzione di un problema e di alcuni miglioramenti al monitoraggio delle attività con attrezzatura sportiva.

Changelog – versione 13.27 (dalla versione 13.26) Risolto il problema per cui l’avviso obiettivo poteva non essere visualizzato.

Correzioni e miglioramenti vari al monitoraggio dell’attrezzatura sportiva.

Anche i Garmin Fenix 8 ricevono un nuovo aggiornamento minore

La scorsa settimana, Garmin ha rilasciato il nuovo major update anche per i modelli di punta dedicati alle attività ricreative outdoor: Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) hanno ricevuto la versione 21.25 (o 21.27) del software.

Nelle ultime ore, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore per alcuni di questi smartwatch: nello specifico, Fenix ​​8, Fenix 8 Pro e Fenix ​​8 Pro Micro LED stanno ricevendo la nuova versione 21.28 del software. Il changelog riporta esclusivamente la risoluzione di un bug (legato alla connettività LTE).

Changelog – versione 21.28 (dalla versione 21.25) Risolto il problema per cui il banner di ricerca/standby LTE appariva troppo frequentemente.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.