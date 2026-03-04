Come sempre avviene, il lancio di nuovi prodotti Apple coincide con la cessazione della produzione di alcuni modelli meno recenti.

Negli scorsi giorni il colosso di Cupertino ha aggiornato la propria offerta con diversi nuovi dispositivi e, allo stesso tempo, ha ufficialmente mandato in pensione sette device, alcuni anche piuttosto popolari.

I dispositivi che Apple ha messo da parte

E così in questi giorni il colosso di Cupertino ha interrotto la produzione di iPhone 16e, che è stato sostituito da iPhone 17e e di iPad Air con processore M3, sostituito dal nuovo modello con M4.

Importanti novità anche per la gamma MacBook: MacBook Air con processore M4 è stato sostituito dal nuovo modello con CPU M5, i MacBook Pro con chip M4 Pro e M4 Max sono stati sostituiti dalle versioni con chip M5 Pro e M5 Max e il MacBook Pro M5 con 512 GB di memoria è stato sostiuito dalla versione con 1 TB di memoria.

Infine, il modello del 2022 di Studio Display è stato sostituito dal nuovo Studio Display mentre Pro Display XDR è stato sostituito da Studio Display XDR.

Probabilmente nei prossimi giorni anche un altro dispositivo potrebbe essere messo da parte dall’azienda statunitense, ossia il modello base di iPad (11ma generazione), che dovrebbe essere sostituito da iPad con chip A18. Dato che questo iPad è dotato di un chip A16 ed è l’unico modello attualmente in vendita a non supportare Apple Intelligence, con la sua sostituzione tutta la gamma del colosso di Cupertino sarà compatibile con le soluzioni di intelligenza artificiale dell’azienda.