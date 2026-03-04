L’annuncio delle date della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è arrivato da qualche giorno, e come abbiamo visto alcune promozioni sono partite con un po’ di anticipo. Oltre a queste ultime, il colosso dell’e-commerce propone 3 mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited: vediamo come funziona l’iniziativa e chi può aderirvi.

3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited con la Festa delle Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon si aprirà il 10 marzo e proseguirà fino alle 23:59 del 16 marzo 2026, ma come di consueto Amazon sta iniziando a proporre alcune offerte con un po’ di anticipo, riguardanti in particolare alcuni dei suoi abbonamenti.

Dopo aver proposto 3 mesi quasi gratis di Audible, attivabili proprio in questi giorni di avvicinamento all’evento, Amazon lancia un’ulteriore promozione: 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited. L’iniziativa è valida fino alle 17:00 del 2 aprile 2026, andando ben oltre il periodo dell’evento promozionale. Come forse saprete, Amazon Music Unlimited è l’abbonamento più completo dell’omonimo servizio di streaming dell’azienda, che integra 100 milioni di brani disponibili senza limiti e senza interruzioni pubblicitarie, a cui si aggiungono Stazioni e podcast, accessibili con qualsiasi dispositivo: smartphone iOS e Android, PC, Mac, prodotti Fire ed Amazon Echo e tutti i prodotti che integrano Alexa.

L’abbonamento permette inoltre di approfittare della qualità audio in HD e in Ultra HD, dell’audio spaziale Dolby Atmos e 360 Reality Audio e della possibilità di scaricare brani, playlist e album per riprodurli offline. Gli abbonati Amazon Prime possono normalmente contare sull’opzione Amazon Music senza costi aggiuntivi, con quest’ultima che consente sì di riprodurre tutti i brani musicali (contrariamente a qualche tempo fa), ma solo in ordine casuale (con qualche eccezione nelle playlist ad accesso libero).

Vale la pena specificare che i 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited vengono offerti solo ai nuovi clienti, anche se a volte l’azienda estende la promozione a chi non risulta abbonato da parecchio tempo. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento proseguirà al costo di 10,99 euro al mese, salvo disattivazione: quest’ultima può avvenire in qualunque momento, anche prima della scadenza del periodo di uso gratuito.

Se volete approfittarne e attivare 3 mesi gratis di Amazon Music Unlimited, oppure verificare se siete idonei alla promozione, potete seguire il link qui in basso.