Come annunciato questa mattina, tra pochi giorni prenderà il via la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Nonostante l’evento partirà ufficialmente solo il 10 marzo, su Amazon sono già disponibili diverse offerte anticipate, che coinvolgono dispositivi Amazon e altri prodotti tech tra monitor, robot aspirapolvere, wearable e non solo: andiamo a scoprire insieme una selezione di sconti già attivi.

Gli sconti anticipati della Festa delle Offerte di Primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon arriverà tra una settimana esatta con l’intento di celebrare l’avvicinarsi della bella stagione, ma sul sito sono già a disposizione alcune promozioni anticipate: oltre alle offerte riguardanti i prodotti della sezione Amazon Seconda Mano (10% di extra sconto su una selezione) e gli sconti sulla spesa e i prodotti di uso quotidiano, il colosso dell’e-commerce propone diversi ribassi che toccano i suoi dispositivi, come quelli delle serie Echo, Kindle, Fire TV Stick, Blink ed eero. Possiamo in particolare segnalarvi i seguenti prodotti in sconto:

In aggiunta, su Amazon sono disponibili altre offerte anticipate, che riguardano monitor, robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere senza fili, smartwatch, accessori per il PC e non solo. Ne abbiamo selezionate alcune tra le più interessanti.

Vi ricordiamo che, diversamente da iniziative come il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non richiederà obbligatoriamente l’iscrizione ad Amazon Prime: in ogni caso, gli abbonati potranno approfittare di consegne rapide e gratuite, di un’ampia selezione di metodi di pagamento e degli altri vantaggi del servizio.

Quelle qui sopra erano solo alcune delle proposte già attive: per scoprire tutti gli sconti del momento potete seguire il link qui in basso.