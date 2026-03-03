Come annunciato questa mattina, tra pochi giorni prenderà il via la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Nonostante l’evento partirà ufficialmente solo il 10 marzo, su Amazon sono già disponibili diverse offerte anticipate, che coinvolgono dispositivi Amazon e altri prodotti tech tra monitor, robot aspirapolvere, wearable e non solo: andiamo a scoprire insieme una selezione di sconti già attivi.
Samsung Galaxy S26 Ultra, 512GB
Offerta + sconto di 100€ da applicare in pagina (visibile se loggati)
Gli sconti anticipati della Festa delle Offerte di Primavera Amazon
La Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon arriverà tra una settimana esatta con l’intento di celebrare l’avvicinarsi della bella stagione, ma sul sito sono già a disposizione alcune promozioni anticipate: oltre alle offerte riguardanti i prodotti della sezione Amazon Seconda Mano (10% di extra sconto su una selezione) e gli sconti sulla spesa e i prodotti di uso quotidiano, il colosso dell’e-commerce propone diversi ribassi che toccano i suoi dispositivi, come quelli delle serie Echo, Kindle, Fire TV Stick, Blink ed eero. Possiamo in particolare segnalarvi i seguenti prodotti in sconto:
-
-9%
Kindle Scribe (versione 2024) 64 GB, una cover Amazon Plant e un alimentatore Amazon Powerfast da 9 W
-
-25%
Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E | Ethernet 2,5 Gbps | Fino a 560 m² | Connessione di oltre 100 dispositivi | Ideale per streaming, lavoro e gaming | Confezione da 3 | Modello 2022
-
-15%
Kindle Paperwhite Signature Edition (versione 2024) da 32 GB senza pubblicità, una custodia in pelle Amazon Premium e un dock di ricarica wireless Made for Amazon
-
-15%
Kindle Paperwhite Signature Edition (versione 2024) da 32 GB senza pubblicità, una custodia in pelle Amazon Premium e un dock di ricarica wireless Made for Amazon
-
-14%
Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) Con custodia trasparente verde giada e Stazione di ricarica wireless
-
-27%
Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E | Ethernet 2,5 Gbps | Fino a 380 m² | Connessione di oltre 100 dispositivi | Ideale per streaming, lavoro e gaming | Confezione da 2 | Modello 2022
-
-9%
-
-35%
Router wi-fi mesh Amazon eero 6 | Ethernet 500 Gbps | Fino a 420 m² | Connessione di oltre 75 dispositivi | Confezione da 3 | Modello 2021
-
-25%
Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E | Ethernet 2,5 Gbps | Fino a 190 m² | Connessione di oltre 100 dispositivi | Ideale per streaming, lavoro e gaming | Confezione da 1 | Modello 2022
-
-29%
-
-8%
Amazon Fire TV Stick 4K Select (ultimo modello) + Mission Cables Cavo di Alimentazione USB per Fire TV
-
-15%
-
-44%
Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 2 videocamere (Nero)
-
-42%
Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, config. semplice, compatibile con Alexa | 1 videocamera (Bianco)
In aggiunta, su Amazon sono disponibili altre offerte anticipate, che riguardano monitor, robot aspirapolvere e lavapavimenti, aspirapolvere senza fili, smartwatch, accessori per il PC e non solo. Ne abbiamo selezionate alcune tra le più interessanti.
-
-10%
MSI MPG 322URX QD-OLED 31,5'' 4K UHD Gaming Monitor - Pannello Quantum Dot OLED 3840 x 2160, 240Hz / 0,03ms, 99% DCI-P3, ΔE≤2, DisplayHDR True Black 400, KVM, RGB - DP 2.1a, HDMI 2.1, USB Type-C
-
-18%
MSI MPG 321CURX QD-OLED Monitor Curvo Gaming da 32'' UHD - 1700R, Pannello Quantum DOT OLED 3840 x 2160, 240Hz / 0,03ms, 99% DCI-P3, ΔE≤2, DisplayHDR True Black 400, DP 1.4a, HDMI 2.1, USB Type-C
-
-10%
MSI MPG 321URXW QD-OLED 4K UHD Gaming Monitor da 31,5'' - Pannello Quantum Dot OLED 3840 x 2160, 240Hz / 0,03ms, 99% DCI-P3, ΔE≤2, DisplayHDR True Black 400, KVM, RGB - DP 1.4a, HDMI 2.1, USB Type-C
-
-20%
eufy Robot Aspirapolvere E25, HydroJet con Rullo Mop, 20.000 Pa Aspirazione Turbo, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Pulizia Angoli e Bordi, Anti-Groviglio, Evitamento Ostacoli AI, Bianco
-
-23%
MSI MAG 322URDF E16 Monitor Gaming 32'' 4K UHD 3840x2160 Rapid IPS 0,5ms DisplayHDR 400 Protezione Occhi AI Vision Dual-Mode HDMI 2.1 DP 1.4a Supporto Regolabile Inclinazione/Altezza - Nero
-
-19%
MSI MAG 273QP QD-OLED X24, monitor Gaming 26,5'' WQHD (2560 x 1440) QD OLED, refresh rate 240 Hz, tempo di risposta 0,03 ms, 99% DCI-P3, E ≤ 2 - DisplayHDR True Black 400, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1
-
-4%
eufy X10 Pro Omni aspirapolvere lavapavimenti con mappatura con Stazione All-in-One, 8.000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, 2 Auto-Lift-Mops, Evita Gli Ostacoli(bianco)
-
-26%
MSI MAG 321CUPDF Monitor Curvo Gaming 32'' UHD - Pannello Rapid VA 1500R 3840 x 2160, Modalità Doppia / 0,5ms (GtG, Min.), Adaptive Sync - DP 1.4a, HDMI 2.1 CEC, USB Type-C (DP alternativo con 15W PD)
-
-22%
MSI MAG 274UPDF E16M Monitor Gaming 27'' 4K UHD, pannello Rapid IPS 3840 x 2160, tempo di risposta 0,5 ms, DisplayHDR 1000, Mini-LED, Dual-Mode, HDMI 2.1, DP 1.4a, USB-C (15W PD)
-
-5%
Tineco Pure One Station 5 Pro Raccolta automatica della polvere. Auto-pulizia completa. Aspirapolvere Senza Fili 200AW*. Spazzola ZeroTangle. Fino a 100 minuti di autonomia
-
-13%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
-
-13%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-13%
Tineco FLOOR ONE Switch S6 Stretch Breeze(Stretch S6 Combo), Pulitore per pavimenti a umido e a secco,Pulitore multifunzione 2-in-1, Posizione Piana 180°, Autopulizia FlashDry,60 minuti di autonomia
-
-32%
MSI MAG 272URDF E16, monitor gaming 27'' 4K UHD (3840x2160), Rapid IPS, 0,5 ms, DisplayHDR 400, Eye Care, AI Vision, modalità duale, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, supporto regolabile inclinazione/altezza
-
-15%
MSI Modern MD272UPSW Monitor Smart Google TV 27” 4K UHD – Google Assistant, Dolby Audio, Wireless Display, Multi Control – WiFi 5, Bluetooth 5.0, LAN, HDMI 2.0b, DP 1.4a, Type-C 65W PD, USB-A, KVM
-
-23%
MSI Modern MD342CQP Monitor Curvo 34” UWQHD 1500R – Pannello VA 3440 x 1440, KVM, PIP/PBP, Ampia gamma colori, Altoparlanti integrati, Regolazione in 3 direzioni – HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a
-
-33%
MSI MAG 346CQ – Monitor Gaming Curvo 34” UWQHD 1500R, 3440x1440 VA, 180Hz, 1ms, HDR Ready, Eye Care, HDMI 2.0b, DP 1.4a, Senza Cornice, Stand Regolabile, Montaggio VESA, Nero
-
-23%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Nero
-
-23%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Bianco
-
-15%
Tineco Pure One S50, aspirapolvere Senza Fili 150AW, autonomia 95 min, Spazzola Anti-groviglio, Luce Verde a 120°, rimuove Facilmente detriti voluminosi
-
-20%
Tineco PURE ONE A50S Plus Aspirapolvere Senza Fili, 185W di Potenza di Aspirazione, 70 Minuti di Autonomia, Serbatoio Polvere da 1L, Spazzola 3DSense, Gestisce Facilmente Sporco di Grandi Dimensioni
-
-14%
roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico, 8.000 Pa, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Bianco
-
-20%
NARWAL Freo S Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 8000Pa, Pulizia Efficace a 8N, Stazione di Svuotamento Automatica da 3.5L, Navigazione Laser LDS e Mappatura 3D, Controllo Remoto via APP
-
eufy L60 Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere, Aspirazione Ultra potente da 5000 Pa, Navigazione Laser iPath, per la pulizia profonda dei pavimenti, ideale per capelli e pavimenti duri
-
MSI MAG 275QF Monitor Gaming 27'' WQHD - IPS (2560 x 1440) WQHD, 180Hz / 0.5ms, Adaptive-Sync, Rapid IPS - DP 1.4, HDMI 2.0b
-
-39%
NZXT Kraken 280 RGB - RL-KR280-B1-280mm AIO CPU Liquid Cooler - Customizable 1.54'' Square LCD Display for Images, Performance Metrics and More - 2 x F140 RGB Core Fans - Black
-
-59%
NZXT Relay Altoparlanti da scrivania per PC - AP-SPKW2-EU - Gamma sonora completa - 80 Watt - High Dynamic Range - Tweeter con cupola in seta - Woofer con fibra di vetro - Bianchi
-
-1%
MSI MAG 242F Monitor Gaming da 24'' - FHD (1920x1080), Rapid IPS, 200Hz, 0.5ms, HDR Ready, AMD FreeSync Premium, Eye Care, HDMI 2.0b, DP 1.2a, Senza Cornice, Inclinabile, Montaggio VESA - Nero
-
-11%
MSI G255F Monitor Gaming 24,5'', 180 Hz, 1ms, Rapid IPS, FHD (1920x1080), Adaptive SYNC, Night Vision, Anti-flickr, Less Blue Light - Display Port 1.2a / HDMI 2.0b
-
-19%
MSI G2422C Monitor Gaming 23,6'' FHD - Pannello VA (1920x1080) 1500R, 180Hz / 1ms, Adaptive Sync - DP 1.2a, HDMI 2.0b CEC
-
-5%
Shelly Pro 3, Wi-Fi & LAN Interruttore Intelligente Relé Trifase, 3 Canali, 48А, Contatto Pulito, Controllo Remoto e Automazione, per Guida DIN, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home
-
-4%
Shelly Pro 2PM, Wi-Fi & LAN Interruttore Intelligente Relé Bifase - 2 Canali, 25А, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto e Automazione, per Guida DIN, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google
-
-23%
HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Beige
-
-23%
HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Bianco
-
-23%
HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Viola
-
-23%
HUAWEI Band 11 Smartwatch, Display da 1.62'' Super Luminoso, Fitness Tracker HRV del Sonno Medio, Fino a 14 Giorni, 5ATM Livello di Impermeabilità, Activity Tracker per il Benessere Emotivo, Nero
-
-5%
Shelly Pro 1 - Wi-Fi & LAN Interruttore Intelligente Relé Monofase - 1 Canale, 16А, Contatto Pulito, Controllo Remoto e Automazione, per Guida DIN, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home
-
-20%
NZXT F140 RGB Duo Twin Pack - RF-D14DF-B1-2 ventole RGB a due lati da 140 mm con controller – 20 LED indirizzabili individualmente – Flusso d'aria e pressione statica bilanciati – Nero
-
-3%
Shelly Plus 2PM interruttore Relè Wi-Fi a 2 canali, consente controllo di luci e interruttori o apertura e chiusura di tapparelle e misurazione della potenza rilevata, nero
-
Shelly Plus 1PM, Interruttore a Relè Wi-Fi e Bluetooth con Misuratore di Potenza, Domotica, Alexa e Google Home, iOS e Android, Non è Necessario un Hub, Controllo Remoto delle Luci
Vi ricordiamo che, diversamente da iniziative come il Prime Day e la Festa delle Offerte Prime, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon non richiederà obbligatoriamente l’iscrizione ad Amazon Prime: in ogni caso, gli abbonati potranno approfittare di consegne rapide e gratuite, di un’ampia selezione di metodi di pagamento e degli altri vantaggi del servizio.
Quelle qui sopra erano solo alcune delle proposte già attive: per scoprire tutti gli sconti del momento potete seguire il link qui in basso.
