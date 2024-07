Migliori cavi USB-C: la nostra selezione di Luglio 2024

Se state valutando l’acquisto di un nuovo cavo USB-C da abbinare a uno smartphone di ultima generazione o al vostro PC di fascia top, ma non sapete come muovervi nella miriade di offerte presenti sul mercato, in questa guida ai migliori cavi USB-C vi daremo qualche consiglio pratico per scegliere il cavo USB-C che fa per voi.

Nonostante siano in commercio da ormai diversi anni, i cavi USB Type-C, e di conseguenza i connettori USB Type-C, possono creare ancora qualche dubbio tra gli utenti meno esperti; il motivo però non è legato a una problematica tecnica o solo alle lacune eventuali dell’utente, ma piuttosto nell’estrema versatilità di quello che spesso viene definito erroneamente uno standard (anche per abitudine bisogna dire), ma che alla fine rappresenta sostanzialmente una tipologia di connettore.

Detto questo, non preoccupatevi troppo se non conoscete alla lettera tutte le tipologie e le caratteristiche dei cavi USB-C, il nostro scopo infatti è anche quello di fornirvi qualche nozione di base che possa tornarvi utile in futuro, magari quando anche voi vi troverete nella condizione di dover consigliare un buon cavo USB-C.

Come scegliere il miglior cavo USB-C

Anche se all’atto pratico non nasce come un vero e proprio standard, USB-C fu in realtà concepito proprio con l’idea di offrire all’utente una tipologia di porta/conettore universale e reversibile rispetto ai classici USB Type A/B (ma non solo); una sfida possiamo dire ormai vinta visto che a partire da questo autunno tutti i dispositivi elettronici portatili ricaricabili (smartphone, tablet, fotocamere, console ecc) dovranno essere dotati di una porta USB Type-C secondo normative UE.

Fatta questa premessa, non possiamo negare che l’ampia offerta di cavi USB-C attualmente a disposizione dell’utente potrebbe creare una certa confusione; ci teniamo a ribadire però che tale peculiarità non è da ricercare nella natura del cavo / connettore USB Type-C, bensì nella moltitudine di revisioni dello standard USB stesso che, dal tempo delle prime USB 1.0 e USB 2.0, successivamente ha sfornato una serie di protocolli che di sicuro non hanno aiutato e non aiutano nella scelta finale.

Senza troppi giri di parole, se volete acquistare il cavo USB-C giusto, o comunque dimensionato al meglio, dovete avere delle conoscenze di base, una prassi che abbiamo consolidato anche nelle guide che riguardano componenti, periferiche o accessori. A questo proposito, se volete approfondire tutti gli aspetti tecnici su cavi e connettori USB Type-C vi consigliamo caldamente il nostro recente approfondimento su come scegliere un cavo USB-C.

Per chi non vuole cimentarsi troppo nella lettura e mira al “succo” della questione, vediamo brevemente le cose davvero importanti da sapere prima di procedere all’acquisto di un cavo USB-C. Iniziamo dalle basi ribadendo che siamo di fronte a un cavo reversibile a 24 pin che supporta tutte le revision USB dalla 2.0 sino alla più recente USB 4 V2.0; in questo contesto sono incluse le varie specifiche riguardo a velocità di trasferimento e parametri di potenza, con i più recenti USB 4.0 V2.0 capaci di spingersi sino a 120 Gps per il trasferimento dati e un Power Delivery che può raggiungere i 240 watt.

Oltre che per lo standard USB supportato e relative specifiche, un cavo USB-C può essere estremamente flessibile in quanto supporta anche modalità alternative, utili non solo nel quotidiano ma anche in ottica produttività grazie a un approccio a singolo cavo che permette di tenere più ordinata la postazione gaming o da lavoro. Considerando un supporto a monte per tutti gli standard del caso (USB e non) da parte dei dispositivi che ci troveremo collegare col nostro cavo, grazie a USB-C possiamo sfruttare protocolli come Intel Thunderbolt 5.0 (e precedenti), l’interfaccia video Display Port (sino a Display Port 2.1), ma anche lo standard MHL (Mobile High-Definition Link) e l’HDMI.

In chiusura, possiamo affermare senza problemi che un cavo USB-C (soprattutto di ultima generazione) offre funzionalità nettamente più avanzate rispetto ai classici cavi USB Type A/B di qualche anno fa; viste le opzioni possibili, è naturale che non tutti i cavi USB-C sono uguali e come in altri casi il mercato cerca di soddisfare tutte le fasce di utenza per prezzo ed esigenze tecniche. Sui cavi USB Type-C più recenti troviamo anche dei loghi che ci aiutano a identificarne la revision e relative prestazioni, ma in linea di massima una delle cose determinanti da fare è quella di dimensionare il cavo che dovete acquistare ai dispositivi da collegare, con relative modalità alternative da tenere presenti e opzioni di Power Delivery.

Relativamente a quest’ultimo aspetto tecnico, sempre più ricercato oltre che supportato dai dispositivi di nuova generazione, ricordiamo che in commercio troviamo almeno tre tipologie di cavi USB Type-C, ovvero i cavi USB-C standard (max 60 watt), gli USB-C Power Delivery (max 100 watt) e i più recenti USB-C EPR, o Extended Power Delivery, capaci di garantire 240 watt. Inutile quasi stare a ribadire che un cavo USB-C EPR sarà più costoso di un classico cavo USB-C standard, quindi anche se a prima vista identici stiamo attenti a questi dettagli che fanno la differenza.

Miglior cavo USB-C, quale comprare?

Come anticipato poco sopra, la versatilità dei cavi USB-C e il supporto o meno di uno standard / protocollo piuttosto che un altro, determina una certa varietà nell’offerta, ulteriormente ampliata da altre opzioni che guardano al design o ad altri elementi come le opzioni di ricarica rapida, l’eventuale presenza di cavi magnetici o ancora particolari form-factor, lunghezza e/o eventuale angolo del connettore stesso.

Mantenendo inalterato il nostro solito approccio, precisiamo che la guida in questione non è una lista dei migliori cavi USB Type-C presenti sul mercato, ma una selezione accurata dei migliori, almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione dei migliori cavi USB Type-C è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, diversi di questi prodotti sono passati sotto le nostre mani per tutti i test del caso.

Prima di entrare nel vivo della selezione, vi consigliamo anche di valutare se acquistare da Amazon. La cura Amazon per il cliente è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita, potremmo dire quasi sempre impeccabile.

Miglior cavo USB-C con ricarica rapida

Diamo il via alla nostra selezione con qualche consiglio utile per chi cerca una cavo USB Type-C con ricarica rapida. Rispetto a un paio di anni fa l'offerta è senza dubbio più vasta e proprio per questo motivo i costi sono scesi anche per quei modelli che garantiscono un Power Delivery sopra i 100 watt.

Baseus cavo USB-C con ricarica rapida, 100 watt

Cavo USB C a Type-C, ricarica Rapida 100 watt, lunghezza 2 metri con PD 3.0, PPS, QC 5.0/4.0+.

PonJel cavo USB-C con ricarica rapida, 240 watt

Cavo USB-C magnetico, 1,5 metri di lunghezza con ricarica sino a 240 watt.

Goobay cavo USB-C con ricarica rapida e USB 4.0, 100 watt

Cavo USB-C con ricarica rapida sino a 240 watt; supporto USB 4.0 a 40 Gbps, lunghezza 1 metro.

HOOLEEY cavo USB-C con ricarica rapida e USB 4.0, 240 watt

Cavo USB-C per ricarica rapida a 240 watt; certificato 40 Gbps con Power Delivery a 240 watt e lunghezza pari a 180 centimetri.

Anker cavo USB-C Thunderbolt 4 con ricarica rapida,100 watt

Cavo USB-C Thunderbolt 4 con ricarica rapida a 100 watt e trasferimento dati 40 Gbps, ottimo anche per monitor 8K, lunghezza di 70 centimetri.

Miglior cavo USB-C magnetico

Compralo su amazon in offerta a 24.99 euro Compralo su amazon in offerta a 29.69 euro

Passiamo ai cavi USB-C magnetici, un'altro filone che offre un'ampia scelta tra prodotti più o meno validi. In questo caso parliamo di una caratteristica che possiamo definire abbastanza soggettiva, non tutti cercano un cavo USB Type-C magnetico, ma se non ne avete mai usato uno vi invitiamo a farlo per apprezzarne la praticità. Di solito i cavi USB-C magnetici sono anche quelli venduti con connettori multipli, ma di questo parleremo a breve

Magtame cavo USB-C magnetico, 60 watt

Cavo USB-C magnetico da 1,5 metri e capacità di ricarica a 60 watt; interfaccia USB 2.0 a 480 Mbps.

Septpenta cavo USB-C magnetico, 100 watt

Cavo USB-C magnetico da 1,8 metri; trasferimento a 10 Gbps ricarica sino a 100 watt.

Ruiqas cavo USB-C magnetico, 100 watt

Cavo USB-C magnetico da 2 metri; garantisce un trasferimento dati a 10 Gbps con Power Delivery a 100 watt.

Mcdodo cavo USB-C magnetico con adattatore Mag-Safe 3, 240 watt

Cavo USB-C magnetico, ideale per MacBook Pro compatibili con Mag-Safe 3 (in dotazione), ricarica sino a 240 watt.

Magtame cavo USB-C magnetico con USB 4.0, 100W

Cavo USB-C magnetico, conforme USB 4.0 e Thunderbolt sino a 20 Gbps; ricarica sino a 100 watt, video 8K 60 Hz e lunghezza 2 metri.

Miglior cavo USB-C con angolo 90 gradi

Compralo su amazon in offerta a 25.75 euro Compralo su amazon in offerta a 31.99 euro Compralo su amazon in offerta a 31.99 euro

Un'altra tipologia di cavi USB-C piuttosto ricercata è quella con connettore a 90°, un'opzione comoda quando ad esempio colleghiamo un display esterno attraverso l'interfaccia USB Type-C o, più in generale, in particolari contesti o setup che non mettono a disposizione lo spazio necessario per alloggiare un cavo USB-C in posizione verticale.

CHENLENIC cavo USB-C 90 gradi, 240 watt

Cavo USB-C 3.2 a 90 gradi, 20 Gbps, segnale video 4K a 60 Hz, Power Delivery 240 watt.

Duttek cavo USB-C a 90 gradi, 240 watt

Cavo USB-C a 90 gradi, lunghezza 60 cm, 40 Gbps e ricarica a 240 W.

OHBUYAGN cavo USB-C a 90 gradi, 240 watt

Cavo USB-C a 90 gradi da 1,2 metri; certificato USB 4.0 e Thunderbolt 4 a 40 Gbps, ricarica sino a 240 watt.

LOKEKE cavo USB-C a 90 gradi, 240 watt

Cavo USB-C a 90 gradi con Power Delivery sino a 240 watt; certificato USB 4.0 a 40 Gbps, lunghezza 1,2 metri supporto video 8K 60 Hz.

LEIRUI cavo USB-C a 90 gradi, 240 watt

Cavo USB-C top di gamma con angolo a 90 gradi; supporta Thunderbolt 4 sino a 40 Gbps e ricarica dei dispositivi a 240 watt.

Miglior cavo USB-C con connettori multipli

Compralo su amazon in offerta a 16.99 euro Compralo su amazon in offerta a 24.07 euro Compralo su amazon in offerta a 31.34 euro

In questa sezione invece vi diamo qualche dritta se siete alla ricerca di un buon cavo USB Type-C con connettori multipli, per intenderci con la possibilità di passare da una configurazione USB-C/USB-C a un USB-C/micro USB, USB-C/Lightining o ancora offrendo anche l'opzione USB-A (che non guasta mai).

KETAKY Plus cavo USB-C 3-in-1, 100 watt

Cavo USB-C con connettori multipli, trasferimento sino a 480 Mbps con ricarica a 100 watt, lunghezza tre metri.

Compralo in offerta su Amazon

GIANAC cavo USB-C 3-in-1, 100 watt

Cavo USB-C con opzioni ricarica multipla, lunghezza 1,2 metri, USB-C a USB-C PD 100 watt, Lightning 27 watt e Micro-USB 10 watt.

VAFOTON cavo USB-C 6-in-1, 60 watt

Cavo USB-C 6-in-1, magnetico , ricarica a 60 watt con interfaccia USB 2.0.

Cafele cavo USB-C 3-in-1, 100 watt

Cavo USB-C con connettori multipli, lunghezza massima 110 cm. Interfaccia USB 2.0, ricarica sino a 100 watt.

Statik 360 Pro cavo USB-C 3-in-1, 100 watt

Cavo USB-C 3-in-1, con connettore lightning, micro-USB e adattatore USB-A. Lunghezza tre metri, standard USB 2.0 con ricarica sino a 100 watt.

I 5 migliori cavi Type-C in assoluto

Compralo su amazon in offerta a 11.99 euro Compralo su amazon in offerta a 16.99 euro Compralo su amazon in offerta a 19.99 euro

Se non avete trovato il prodotto che cercavate in questa guida ai migliori cavi USB Type-C, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori cavi USB-C che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari modelli, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il cavo su cui avevate puntato da tempo. Salvate questa pagina nei preferiti e fateci un salto di tanto in tanto per tenere monitorata la situazione.

Se avete ancora dubbi o domande potete lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook e sul nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarvi a scegliere il miglior cavo USB-C adatto alle vostre esigenze. Se invece siete alla ricerca di un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori cavi USB-C in assoluto da prendere in considerazione: