Torniamo dai nostri lettori per parlare di schede video in un periodo che, come discusso più volte nelle ultime settimane, vede la crisi delle memorie toccare in modo importante offerta e prezzi, soprattutto su quei modelli che sono equipaggiati con più di 8 GB di VRAM.

Le notizie delle ultime ore a tal proposito non sono proprio rassicuranti, non solo dal punto di vista della disponibilità di alcuni prodotti, ma anche sotto il profilo delle novità che dovrebbero arrivare, o meglio, sarebbero dovute arrivare nel 2026.

Per chi non avesse seguito infatti, pare ormai del tutto confermato che NVIDIA non presenterà nuovi modelli di schede video in questo 2026; si parla ovviamente di GeForce RTX 50 SUPER, ma le cose non vanno meglio se guardiamo alla next-gen GeForce RTX 60, verosimilmente posticipata al 2028.

A questo punto, per l’utente medio-consumer in cerca di una nuova scheda grafica, non si tratta tanto di quando arriveranno nuovi modelli di schede, ma di capire e accettare (nel possibile) che l’offerta attuale non muterà a breve termine, anzi proprio per questo motivo bisogna ragionare in ottica “shortage” in quanto le proposte più valide andranno pian piano esaurendosi (e non saranno rimpiazzate).

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

Lo avevamo anticipato qualche settimana fa. Lo shortage e l’incremento dei prezzi saranno il filo conduttore di tutto questo 2026, motivo che ci spinge a rivisitare quella che nella nostra guida consideriamo fascia media. Oltre al segmento enthusiast infatti, dove non ci si può avvicinare più a una GeForce RTX 5090 e le RTX 5080 lievitano in modo importante, in fascia media assistiamo a una sorta di “uscita dal mercato” di prodotti come la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB.

Il prezzo di questa scheda infatti è ormai fuori controllo (vuoi per il taglio della memoria, vuoi per la disponibilità), scavalcando spesso quello della RTX 5070 che, seppur con 12 GB di VRAM, offre prestazioni decisamente migliori. In questo contesto, non abbiamo eliminato del tutto la RTX 5060 Ti 16 GB dalla nostra guida, ma per dare un’ulteriore opzione all’utente ci vediamo costretti a inserire anche la variante da 8 GB, così come faremo per la Radeon RX 9060 XT e la Radeon RX 9060 liscia da 8 GB.

Detto questo, precisiamo inoltre che la nostra selezione non prevede solo prodotti in sconto o in offerta a tempo, ma più in generale i più validi sul rapporto prestazioni/prezzo, o magari al prezzo più basso visto sulla piattaforma.

Schede video fascia bassa

Schede video fascia media

Schede video fascia medio-alta