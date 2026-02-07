Apple TV è ormai diventata una destinazione imprescindibile per gli appassionati di fantascienza, con serie acclamate come Severance e Pluribus che hanno riscosso enorme successo tra spettatori e critica. Ebbene, un altro titolo molto popolare è il thriller distopico Silo, che tornerà con una terza stagione nel corso di quest anno. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Le novità della terza stagione: la storia si espande oltre i silos con nuovi attori

I più appassionati sapranno che la seconda stagione di Silo si è conclusa con un cliffhanger degno di nota. Per offrire un pò di contesto, sappiate che fino a questo momento la serie è stata ambientata quasi esclusivamente all’interno dei silos sotterranei, ma il finale della stagione 2 ha cambiato le carte in tavola.

Il creatore e showrunner Graham Yost ha confermato che questo è un segnale di ciò che verrà nella nuova stagione: “Sì, saremo all’aperto, saremo nel mondo, e ci sarà il sole,” riferendosi alle parti della stagione 3 che saranno più luminose e ambientate all’aperto.

In collegamento con il cliffhanger del finale, la terza stagione di Silo aggiungerà due nuovi attori protagonisti al cast. Come si è visto nella scena finale della stagione 2, Ashley Zukerman e Jessica Henwick si uniranno all’ensemble attuale in modo rilevante nella prossima stagione. Juliette e il resto dei personaggi di Silo che i fan hanno imparato ad amare saranno ancora presenti, ma con l’aggiunta di alcuni debutti nel cast.

Quattro stagioni in totale già confermate

Silo è basata su una trilogia di libri di Hugh Howey, quindi i creatori della serie hanno un modello predefinito da seguire. La storia del primo libro è stata divisa tra le stagioni 1 e 2 dello show. Ci si aspetta che i libri 2 e 3 non vengano seguiti in modo strettamente cronologico nell’adattamento televisivo. Invece, gli eventi di entrambi i libri saranno intrecciati durante le prossime stagioni 3 e 4.

Apple TV ha già dato il via libera a tutte e quattro le stagioni di Silo. Una volta trasmessa la stagione 4, la serie sarà completa.

“È stata un’esperienza estremamente gratificante adattare i romanzi epici di Hugh con i nostri partner di Apple, e siamo entusiasti di avere l’opportunità di portare questa storia completa sullo schermo nel corso di quattro stagioni,” ha dichiarato lo showrunner e produttore esecutivo Graham Yost.

“Con i due capitoli finali di Silo, non vediamo l’ora di offrire ai fan dello show una conclusione incredibilmente soddisfacente ai molti misteri e alle domande senza risposta contenute all’interno delle mura di questi silos.”

Quando aspettarsi la terza stagione

Apple TV ha annunciato già a maggio 2025 che le riprese della terza stagione di Silo erano ufficialmente terminate. I lavori di post-produzione non dovrebbero richiedere più di un anno intero, il che significa che verosimilmente potremmo vedere la premiere della stagione 3 intorno all’estate o autunno 2026.

In teoria potrebbe arrivare prima, ma l’assenza di Silo dal grande evento mediatico di Apple TV della scorsa settimana rende questa ipotesi improbabile. Tuttavia, come menzionato in una recente intervista con la protagonista Rebecca Ferguson, il 2026 segnerà sicuramente l’anno d’uscita della nuova stagione.