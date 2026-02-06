Quali sono le novità da vedere su Apple TV a febbraio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi qualche mese fa con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo secondo mese dell’anno, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a febbraio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV a febbraio 2026

Film in uscita su Apple TV

Eternity (original)

Apriamo le (poche) novità Apple TV di febbraio 2026 da non perdere con Eternity, film con Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner. Si tratta di una storia d’amore fuori dal tempo, ambientata in un aldilà dalle regole sorprendentemente semplici. Ogni anima ha una sola settimana per decidere dove e con chi trascorrere l’eternità. Ma per alcuni, anche dopo una vita intera, il cuore può essere ancora indeciso. Joan e Larry, sposati da decenni, muoiono a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, dopo un’esistenza condivisa tra affetto, abitudini e piccole incomprensioni quotidiane. Il loro incontro nell’aldilà dovrebbe essere sereno e scontato, dopotutto, hanno costruito insieme un’intera esistenza fatta di compromessi e fedeltà silenziosa. Ma quando Joan arriva in questa sorta di stazione di transito ultraterrena, dove tutti ritornano nell’aspetto e nell’età della loro fase più felice, trova ad attenderla Luke, il suo primo marito, morto giovanissimo nella guerra di Corea. Luke l’ha aspettata per 67 anni, convinto che il loro legame, interrotto troppo presto, meritasse una seconda possibilità. Ora, Joan si trova sospesa tra due amori profondamente diversi: la passione idealizzata e interrotta della giovinezza e l’intimità costruita nel tempo di un matrimonio duraturo. Tra passeggiate lungo i viali dei ricordi, appuntamenti rievocati e nuovi gesti di tenerezza, l’aldilà diventa per lei un teatro di scelte impossibili. Mentre il tempo scorre e il suo destino si avvicina, Joan dovrà confrontarsi con se stessa e capire chi è stata, chi è diventata e chi vuole essere per sempre. In questa settimana sospesa tra nostalgia e speranza, ogni decisione sembra un addio e una rinascita insieme. Cosa deciderà?

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Eternity.

Questo mese di febbraio non sembrano previste ulteriori novità lato film su Apple TV, ma potete recuperare i contenuti delle scorse settimane. A dicembre ad esempio è arrivata una novità di peso come F1: Il film, che vede Brad Pitt nei panni di un pilota che torna a correre in Formula 1 ad anni di distanza, con l’intento di salvare la scuderia del suo ex compagno di squadra (interpretato da Javier Bardem).

Volgendo lo sguardo ai mesi precedenti potete recuperare anche The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington).

Serie TV da vedere su Apple TV

L’ultima cosa che mi hai detto – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Apple TV di febbraio lato serie TV da vedere con la seconda stagione di L’ultima cosa che mi hai detto, che racconta la storia di Hannah, una donna che crea un legame inaspettato con la figliastra sedicenne, Bailey, mentre cerca la verità sulla misteriosa scomparsa del marito. Si tratta dell’adattamento seriale dell’omonimo romanzo di Laura Dave, tra i bestseller del New York Times. In questa seconda stagione, Owen (Nikolaj Coster-Waldau) ricompare dopo cinque anni di latitanza, e Hannah (Jennifer Garner) e la figliastra Bailey (Angourie Rice) si ritrovano a lottare contro il tempo per capire come riunire la loro famiglia prima che il passato li raggiunga.

Disponibile in streaming dal 20 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di L’ultima cosa che mi hai detto.

Monarch: Legacy of Monsters – stagione 2 (original)

Da guardare questo mese sulla piattaforma anche la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, serie ambientata nell’universo di Godzilla che segue i membri dell’organizzazione Monarch. La prima stagione vede protagonisti due fratelli che cercano di svelare il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, giù nella tana del coniglio fino ad arrivare all’ufficiale dell’esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell). L’azione si svolge negli anni ’50 e mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. Nella seconda stagione, il destino della Monarch, e del mondo, è in bilico. La drammatica saga svela segreti sepolti che riuniscono eroi e cattivi sull’Isola del Teschio di Kong, e un nuovo, misterioso villaggio dove un mitico Titano emerge dal mare. Gli effetti a catena del passato si ripercuotono sul presente, confondendo i legami tra famiglia, amici e nemici, il tutto con la minaccia di un evento titanico all’orizzonte.

Disponibile in streaming dal 27 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e un importante finale di stagione.

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di febbraio 2026 su Apple TV tra film e serie TV:

Teheran (nuovi episodi e finale stagione 3) – ogni venerdì fino al 27 febbraio 2026

Shrinking (nuovi episodi stagione 3) – ogni mercoledì

Hijack (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Nettare degli dei (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi il thriller Imperfect Woman – Le mia amiche del cuore (con Elisabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara e Joel Kinnaman, in arrivo il 18 marzo 2026), la quinta stagione di For All Mankind (27 marzo 2026), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente), la seconda stagione di Your Friends and Neighbors e la serie Profilo privato con Jessica Chastain (in arrivo prossimamente), che sarebbe dovuta uscire lo scorso settembre, ma che è stata rinviata. Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a febbraio 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.