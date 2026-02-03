Cosa vedere tra le novità Disney+ di febbraio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo secondo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a febbraio 2026, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Cosa guardare su Disney+ a febbraio 2026

Film in uscita su Disney Plus

The Muppet Show – speciale (original)

Apriamo le novità Disney+ di febbraio 2026 da non perdere con The Muppet Show, nuovo speciale dedicato ai celebri personaggi. Kermit, Miss Piggy e gli amati Muppet tornano per un nuovo evento: tra musica, risate e tanto caos, i Muppet saliranno ancora una volta sul palco dello storico Muppet Theatre con la loro ospite speciale, Sabrina Carpenter.

Disponibile in streaming dal 4 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Muppet Show.

Ella McCay Perfettamente Imperfetta (original)

Proseguiamo con Ella McCay Perfettamente Imperfetta, film originale 20th Century Studios che racconta la storia di una giovane donna idealista, alle prese con la gestione della famiglia, tutt’altro che perfetta, e della sua passione per il lavoro. Scritta e diretta da James L. Brooks (sceneggiatore e regista vincitore di Oscar ed Emmy Award), una commedia fresca e commovente che parla delle persone che si amano e di come sopravvivere a loro. Il cast stellare include Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks con Albert Brooks e Woody Harrelson.

Disponibile in streaming dal 5 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Ella McCay Perfettamente Imperfetta.

Stay (original)

In arrivo a febbraio anche Stay, film Hulu diretto da Jas Summers con Megalyn Echikunwoke, Mo McRae e Dominic Stephens. Racconta di una coppia in crisi matrimoniale che si trova improvvisamente a fronteggiare presenze sovrannaturali minacciose. Kiara, autrice con un dottorato di ricerca sulla spiritualità africana, e Miles, ex lottatore di MMA diventato allenatore, affrontano la fine del loro matrimonio. Durante le fasi più tese della separazione, tuttavia, si ritrovano ad affrontare forze soprannaturali e passano dal combattersi a vicenda a lottare fianco a fianco per avere salva la vita. Per sopravvivere, dovranno sconfiggere l’oscurità con l’amore.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Stay.

In un batter d’occhio

Da guardare questo mese In un batter d’occhio (In the Blink of an Eye il titolo originale), nuovo film Searchlight Pictures diretto da Andrew Stanton con Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs e Tanaya Beatty. Racconta tre storie che si estendono per migliaia di anni, si intersecano e riflettono sulla speranza, la connessione e il ciclo della vita. Una famiglia di Neanderthal, sfollata dalla propria casa, lotta per sopravvivere, proteggere i bambini e imparare a utilizzare strumenti primitivi. Ai giorni nostri, Claire (Rashida Jones), un’antropologa neolaureata che studia antichi resti protoumani, inizia una relazione con un compagno di studi, Greg (Daveed Diggs). E due secoli dopo, su un’astronave diretta verso un pianeta lontano, Coakley (Kate McKinnon) e un computer di bordo senziente affrontano la malattia che affligge le piante produttrici di ossigeno sulla navicella.

Disponibile in streaming dal 27 febbraio 2026.

Serie TV da vedere su Disney+

What We Do in the Shadows – stagione 6, finale (original)

Apriamo le novità Disney+ di febbraio 2026 lato serie TV da non perdere con la sesta e ultima stagione di What We Do in the Shadows, popolare e divertente serie originale FX a tinte horror strutturata come un falso documentario. Racconta la vita di tutti i giorni di quattro vampiri (Nandor, Laszlo, Nadjia e Colin) che convivono a Staten Island (NY) insieme al famiglio Guillermo. È uno spin-off dell’omonimo film del 2014. In questa ultima stagione, i coinquilini sono alle prese con una propria personalissima impresa, tra lavori in ufficio, esperimenti scientifici strampalati e non solo. Quando Jerry, una new entry del gruppo (interpretato da Mike O’Brien), si risveglia da un sonno che si è prolungato per cinquant’anni perché Nandor e Nadja lo hanno dimenticato nella sua bara, chiede ai compagni quali sono state le loro conquiste e quali siano i loro attuali obiettivi oscuri. Nandor, Nadja e Lazlo devono ammettere di aver perso di vista la sottomissione del Paese. Hanno “conquistato” solo la strada dove vivono, ma ognuno è stato distratto da altri compiti. Riparte quindi l’impresa di conquista del “Nuovo Mondo”. L’uscita era inizialmente fissata per il 28 gennaio, ma è stata posticipata di una settimana.

Disponibile in streaming dal 4 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di What We Do in the Shadows.

The Artful Dodger – stagione 2 (original)

Da guardare questo mese la seconda stagione di The Artful Dodger, serie TV originale ambientata nell’Australia dell’800. Dodger è tornato, ed è in guai seri: ha un appuntamento con il cappio, è braccato dall’ispettore Boxer, il nuovo braccio della legge di Port Victory, e se dovesse vedere la donna che ama, Lady Belle, finirebbe ucciso. Nel frattempo, Belle è determinata a costruirsi un futuro nel campo della medicina, spinta dall’ambizione e da un amore già appeso a un filo. Mentre Boxer è in competizione con Jack per l’amore di Belle, l’astuto Fagin trascina Dodger nel loro colpo più pericoloso di sempre, e un assassino è a piede libero.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Artful Dodger.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette (original)

Tra le novità da vedere su Disney+ a febbraio c’è anche Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, serie FX che esplora l’innegabile alchimia, il corteggiamento lampo e il matrimonio sotto i riflettori di una delle coppie più iconiche del XX secolo. Il primo capitolo dell’antologia “Love Story” di Ryan Murphy è ispirato al libro di Elizabeth Beller “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. John F. Kennedy Jr. era la figura più vicina alla regalità americana. Il Paese lo ha visto trasformarsi da ragazzo a scapolo amato e celebrità mediatica. Carolyn Bessette era una star a pieno titolo. Fieramente indipendente e con uno stile singolare, era passata da commessa a dirigente presso Calvin Klein, diventando una fidata confidente dell’omonimo fondatore. Man mano che la loro storia d’amore prendeva forma sotto gli occhi dell’intera nazione, la fama crescente e la conseguente attenzione dei media minacciavano di separarli. La serie racconta il viaggio complesso e straziante di una coppia il cui amore privato è diventato un’ossessione nazionale.

Disponibile in streaming dal 13 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

Paradise – stagione 2 (original)

La principale novità Disney+ di febbraio 2026 da non perdere è la seconda stagione di Paradise, serie drama di Dan Fogelman (This Is Us) ambientata in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Nella seconda stagione, Xavier va alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico “Giorno”. A Paradise, intanto, il tessuto sociale si sgretola mentre il bunker deve fare i conti con le conseguenze degli eventi della prima stagione e vengono alla luce nuovi segreti sulle origini della città. Nel cast Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV e Charlie Evans, con James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty e Jon Beavers tra le guest star ricorrenti. I primi tre episodi sono in arrivo insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 23 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Paradise.

I Griffin – stagione 23

Chiudiamo le principali novità Disney+ da vedere a febbraio con la ventitreesima stagione de I Griffin, popolarissima e dissacrante serie animata ideata da Seth MacFarlane. Dopo la chiusura nel 2003 lo show venne recuperato nel 2005, e da allora non si è più fermato. Arrivano le nuove avventure che vedono protagonisti Peter, la moglie Lois, i figli Chris, Meg e Stewie e il cane Brian, alle prese con situazioni esilaranti e umorismo demenziale. Dopo i due speciali festivi dedicati ad Halloween e Natale, trasmessi nei mesi scorsi, debutta sulla piattaforma il resto degli episodi della stagione 23.

Disponibile in streaming dal 25 febbraio 2026.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, qualche finale di stagione, una selezione di film romantici per San Valentino e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Cattivissimo Me – 1° febbraio 2026

Cattivissimo Me 2 – 1° febbraio 2026

E.T. L’Extra-Terrestre – 1° febbraio 2026

Notting Hill – 1° febbraio 2026

Grindhouse – 1° febbraio 2026

Jackie Brown – 1° febbraio 2026

Le Iene – 1° febbraio 2026

Kill Bill: Volume 1 – 1° febbraio 2026

Kill Bill: Volume 2 – 1° febbraio 2026

Jerry Maguire – 1° febbraio 2026

Jumanji – 1° febbraio 2026

Bastardi Senza Gloria – 1° febbraio 2026

Hook – Capitan Uncino – 2 febbraio 2026

High Potential (stagione 2, nuovi episodi) – dal 3 febbraio 2026

We Call It Imagineering (stagione 1) – 4 febbraio 2026

Miraculous: Le storia di Ladybug e Chat Noir (stagione 6, nuovi episodi) – 11 febbraio 2026

Tell Me Lies (finale stagione 3) – 17 febbraio 2026

Watching You (stagione 1) – 20 febbraio 2026

The Beauty (original) – nuovi episodi

Tracker – nuovi episodi stagione 3

Medalist – nuovi episodi stagione 2

Prosegue la UEFA Women’s Champions League: la Juventus affronterà il Wolfsburg nella gara di andata e ritorno dei play-off della fase a eliminazione diretta questo febbraio (il 12 e il 19), in diretta su Disney+. Questo mese, oltre ai nuovi contenuti segnalati qui sopra, Disney+ mette a disposizione una selezione di film romantici per San Valentino, che include Pretty Woman, Una notte con Beth Cooper, Follemente, 10 cose che odio di te, Tuo, Simon, Fire Island e (500) giorni insieme.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a febbraio 2026 tra film, serie TV e originals.