Quali sono le novità da vedere a febbraio 2026 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2026 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo secondo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a febbraio 2026

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Una Pallottola Spuntata (2025)

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di febbraio 2026 da non perdere con Una Pallottola Spuntata, quarto capitolo della serie che fa segnare il ritorno dello humor demenziale con un nuovo improbabile eroe. Proprio come il padre, Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) è un mix esplosivo di goffaggine, intuito fuori dagli schemi e totale incapacità relazionale, che lo rende involontariamente pericoloso per criminali e colleghi. Dopo aver sventato in maniera rocambolesca una rapina, Drebin Jr. si ritrova invischiato in quello che inizialmente sembra un comune caso di suicidio, ma che ben presto si trasforma in un’indagine ad alto rischio. Il principale sospettato è Richard Cane (Danny Huston), un magnate della tecnologia dal piano folle, che prevede di riportare l’umanità a uno stato primitivo, annientando il progresso. Cane non ha fatto i conti con la scombinata testardaggine di Frank Drebin Jr., un uomo che inciampa più volte nella verità e non solo. A complicare le cose, oltre al crimine, c’è la vita personale di Drebin, tra la magnetica e vendicativa Beth (Pamela Anderson) e l’inseparabile collega Ed Hocken Jr. (Paul Walter Hauser), erede dell’altrettanto maldestro Ed senior. Tra inseguimenti disastrosi, gaffe internazionali e indagini fuori controllo, il film celebra lo spirito originale della trilogia con il compianto Leslie Nielsen con un mix di azione, nostalgia e comicità.

Disponibile dal 2 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una Pallottola Spuntata.

Final Destination: Bloodlines

Cambiamo subito genere con Final Destination: Bloodlines, sesto capitolo del franchise di Final Destination. Segue la storia di Stefani (Kaitlyn Santa Juana), una studentessa universitaria tormentata da incubi ricorrenti e sempre più angoscianti, incentrati sul crollo di una torre negli anni Sessanta. Disperata, decide di tornare a casa dal college, convinta che solo una persona possa aiutarla a fermare il ciclo mortale che minaccia di distruggere tutta la sua famiglia. Durante la sua ricerca, scopre che questi incubi non sono semplici sogni, ma una premonizione che ha ereditato da sua nonna Iris (Gabrielle Rose). Quest’ultima, proprio negli anni Sessanta, aveva previsto il crollo dell’edificio e, grazie alla sua visione, aveva salvato un gruppo di persone ingannando la morte. Mentre Stefani combatte contro la crescente paura, inizia ad avere visioni spaventose dei suoi familiari destinati a morire in modo tragico uno dopo l’altro. Realizza che c’è una sequenza ineluttabile, una maledizione che sembra seguire la sua linea di sangue. Determinata a non permettere alla morte di riprendersi i suoi cari, la ragazza intraprende una corsa contro il tempo per interrompere la terribile sequenza di incidenti mortali che incombe su di loro. Tra premonizioni e lotte, Stefani dovrà affrontare la sanguinosa maledizione che ha perseguitato la sua famiglia per generazioni.

Disponibile dal 4 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Final Destination: Bloodlines.

Il Professore e il Pinguino

Tra le novità NOW e Sky da vedere a febbraio anche Il Professore e il Pinguino, film diretto da Peter Cattaneo ambientato nell’Argentina del 1976. Tom Michell (Steve Coogan), un insegnante inglese demotivato, accetta un lavoro in una prestigiosa scuola privata per figli di ricchi argentini ed espatriati. Arriva in un Paese segnato da profonde divisioni politiche e sociali, nel pieno fermento dell’era pre-dittatoriale. Tra studenti distaccati e l’autoritario preside Buckle (Jonathan Pryce), Tom fatica a trovare un senso alla sua nuova vita oltreoceano. Tutto cambia durante una breve vacanza in Uruguay: su una spiaggia contaminata dal petrolio, l’uomo trova un pinguino in fin di vita, e spinto da un impulso inaspettato, lo salva, lo ripulisce e lo porta di nascosto con sé in Argentina. Il pinguino, ribattezzato Juan Salvador, diventa non solo il suo improbabile compagno d’appartamento, ma anche il suo unico vero amico. Questa storia, tanto bizzarra quanto commovente e ispirata a eventi reali, si muove tra momenti di tenerezza e le ombre oscure del suo contesto storico. Mentre Tom trova conforto e cambiamento nel legame con Juan Salvador, si ritrova coinvolto, suo malgrado, nelle tensioni crescenti di un Paese sull’orlo della dittatura.

Disponibile dal 7 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Professore e il Pinguino.

Tre Ciotole

In arrivo questo mese Tre Ciotole, film diretto da Isabel Coixetè tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia e presentato in anteprima al Toronto International Film Festival. Quando dopo un banale litigio Marta (Alba Rohrwacher) e Antonio (Elio Germano) si lasciano, lei reagisce chiudendosi in sé stessa, mentre lui si butta sul lavoro, senza tuttavia riuscire a dimenticarla. Tutto cambia quando Marta scopre che la sua mancanza di appetito ha più a che fare con la propria salute che con il dolore della separazione. Ora non solo il cibo ha un altro sapore, ma anche la musica, il desiderio e la certezza delle scelte compiute.

Disponibile dal 9 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tre Ciotole.

Cult Killer

Da guardare questo mese Cult Killer, thriller diretto da Jon Keeyes con Alice Eve e Antonio Banderas. Un celebre investigatore privato viene assassinato, causando una spietata caccia all’uomo. Il suo protetto si occupa del caso e, mentre le indagini proseguono, si ritrova a stringere alleanza proprio con il killer per venire a capo dei macabri segreti che nasconde la città e rendere finalmente giustizia alle sue vittime.

Disponibile dal 13 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cult Killer.

Dracula – L’amore perduto

Tra il film da non perdere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2026 c’è Dracula – L’amore perduto, pellicola diretta da Luc Besson. 1480: il principe Vlad di Valacchia (Caleb Landry Jones), valoroso condottiero, parte per combattere le orde ottomane, lasciando la sua amata moglie Elisabeta (Zoë Bleu) al sicuro. Ma un destino crudele li separa per sempre: Elisabeta viene uccisa, e quando la Chiesa si rifiuta di concederle la resurrezione, Vlad, accecato dal dolore, rinnega Dio e compie un atto blasfemo, uccidendo un sacerdote sull’altare. È l’inizio della sua condanna a vagare nei secoli come vampiro. Vlad diventa Dracula, creatura immortale delle tenebre. Anni dopo, nella Parigi del XIX secolo, Dracula intravede una giovane donna, Mina, identica in tutto e per tutto a Elisabeta, e ossessionato dall’idea che sia la sua reincarnazione, lascia il suo castello in Transilvania per raggiungerla. Nel frattempo, Jonathan Harker (Ewens Abid), un giovane avvocato, viene inviato nel cuore dei Carpazi per trattare la vendita di un’abbazia nei pressi di Parigi. Ignaro del pericolo, cade preda di Dracula. Quando il vampiro scopre nel medaglione di Jonathan il ritratto di Mina, capisce che il destino gli offre una seconda occasione. La sua rinascita si scontra con Van Helsing (Christoph Waltz), un prete guerriero incaricato dalla Chiesa di fermare l’oscura avanzata di Dracula, e Maria (Matilda De Angelis), una donna misteriosa tenuta in un manicomio, che rivela un inquietante legame con l’oscuro signore.

Disponibile dal 16 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dracula – L’amore perduto.

The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono

Proseguiamo con The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono, film diretto e interpretato da Viggo Mortensen. Stati Uniti, 1860, un anno prima dell’inizio della Guerra Civile: Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) è una donna franco-canadese che si guadagna da vivere vendendo fiori a San Francisco. Quando incontra il falegname danese Holger Olsen (Viggo Mortensen), i due si innamorano ma lei si rifiuta di sposarlo, rimanendo fedele alla sua natura indipendente. Decidono però di andare a vivere insieme a Elk Flats, nel Nevada. La vita scorre tranquilla, tra lavoro e altre occupazioni quotidiane, fino a quando Holger decide di partire a combattere per l’Unione nella Guerra Civile. La coppia deve separarsi e Vivienne si trova a dover provvedere a sé stessa in un clima ostile e corrotto a causa dei crescenti conflitti. È una donna sola, bersaglio preferito di uomini avidi e potenti, ma la sua forza e la sua determinazione la aiutano a difendersi.

Disponibile dal 20 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Dead Don’t Hurt – I morti non soffrono.

The Life of Chuck

Da vedere su NOW e Sky anche The Life of Chuck, film diretto da Mike Flanagan con Tom Hiddleston, Karen Gillan e Chiwetel Ejiofor. Racconta l’intensa e sorprendente esistenza di Charles “Chuck” Krantz, un uomo apparentemente ordinario, attraverso una narrazione raccontata a ritroso e in tre atti. Nell’ultimo atto, il mondo è sull’orlo dell’estinzione. Internet si spegne, si verificano disastri naturali e compaiono strani fenomeni soprannaturali. Marty, un insegnante di scuola media, si riavvicina alla sua ex moglie Felicia per affrontare insieme quello che sembra essere l’ultimo giorno dell’universo. Intanto, in una stanza d’ospedale, Chuck, 39 anni, muore lentamente a causa di un tumore al cervello, circondato dalla moglie e dal figlio. Il secondo atto si svolge nove mesi prima della morte di Chuck, e lo vediamo partecipare a una conferenza bancaria. Durante una pausa, si imbatte in Taylor, una musicista di strada, e inizia a ballare istintivamente al ritmo della sua musica. E infine, il primo atto ci racconta dell’infanzia di Chuck, segnata dalla tragica perdita di entrambi i genitori in un incidente. Viene affidato ai nonni paterni: la nonna Sarah (Mia Sara) gli insegna ad amare la danza, mentre il nonno Albie (Mark Hamill) si rifugia nell’alcol per alleviare il dolore. Si tratta dell’adattamento cinematografico del racconto omonimo di Stephen King, pubblicato nella raccolta del 2020 Se scorre il sangue.

Disponibile dal 23 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Life of Chuck.

I Puffi – Il film

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand lato film con I Puffi – Il film, lungometraggio di animazione diretto da Chris Miller. Vede il saggio e coraggioso Grande Puffo (voce originale di John Goodman, italiana di Paolo Bonolis) rapito dai malvagi stregoni Gargamella e Razamella (voce originale di J. P. Karliak, italiana di Luca Laurenti). Prima di essere catturato, ordina a Puffetta (voce originale di Rihanna) e agli altri di rifugiarsi nel mondo reale, dove incontrano Ken (voce originale di Nick Offerman), il fratello di Gargamella. Determinata a salvare il suo mentore, Puffetta guida il gruppo in una missione per riportarlo a casa e fermare il piano malefico degli stregoni. L’avventura dei Puffi li porta a incontrare nuovi amici, come Mamma Poot e i suoi piccoli, e ad affrontare sfide incredibili. I piccoli eroi blu, guidati dal coraggio e dalla determinazione di Puffetta, devono affrontare le insidie dei maghi e prendere in mano il loro destino per salvare l’intero universo.

Disponibile dal 25 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Puffi – Il film.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Under Salt Marsh – Segreti sommersi – miniserie (original)

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand di febbraio 2026 da guardare lato serie TV con Under Salt Marsh – Segreti sommersi, miniserie britannica Sky Original con protagonisti Kelly Reilly e Rafe Spall, creata, scritta e diretta da Claire Oakley. La vicenda si apre con l’arrivo dal mare di una tempesta senza precedenti. Jackie Ellis (Reilly), ex detective diventata insegnante, fa una scoperta sconvolgente che riapre le ferite di un caso irrisolto di tre anni prima, che le è costato sia la carriera sia la fiducia della sua famiglia. Costretta a riunirsi con il suo ex partner in polizia, Eric Bull (Spall), dal quale si era ormai allontanata, viene trascinata nuovamente in un’indagine destinata a scuotere Morfa Halen dalle fondamenta. Insieme, dovranno affrontare una comunità perseguitata dai segreti e spezzata dal dolore, prima che la tempesta in arrivo cancelli le prove per sempre. La miniserie è composta da sei episodi.

Disponibile dal 2 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Under Salt Marsh – Segreti sommersi.

Sheriff Country

Da non perdere questo mese anche Sheriff Country, serie TV crime-drama spin-off di Fire Country. Morena Baccarin interpreta l’integerrima sceriffo Mickey Fox, sorellastra di Sharon Leone (Diane Farr di Fire Country), capo divisione dei Cal Fire. Mentre pattuglia le strade della cittadina di Edgewater, Mickey indaga su attività criminali e deve al contempo fare i conti con il padre ex detenuto Wes (W. Earl Brown), coltivatore di marijuana che vive fuori dal sistema, e con un misterioso incidente che coinvolge Skye (Amanda Arcuri), la figlia ribelle.

Disponibile dal 10 febbraio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sheriff Country.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per febbraio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a febbraio sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection Heroes (dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026), Anni ’80 (dal 7 al 13 febbraio 2026), Ficarra e Picone (dal 14 al 20 febbraio 2026), Bad Boys (dal 21 al 22 febbraio 2026), Alfred Hitchcock (dal 23 al 27 febbraio 2026) e Bourne (dal 28 febbraio al 6 marzo 2026). Abbiamo inoltre finali di stagione di Gomorra – Le origini, della seconda stagione di Accused – Sotto processo e della quindicesima edizione di MasterChef Italia, e non solo.

Ecco cos’altro c’è da guardare a febbraio 2026 su NOW e Sky tra le novità lato film, serie TV, show e documentari:

Accused – Sotto processo (finale stagione 2) – 3 febbraio 2026

Fire Country (stagione 2) – 4 febbraio 2026

Gomorra – Le origini (finale di stagione) – 6 febbraio 2026

Elvira Notari. Oltre il silenzio. (Sky Arte) – 13 febbraio 2026

Natural World – Il partner perfetto (documentario) – 14 febbraio 2026

Franco Califano – Nun ve trattengo (documentario) – 21 febbraio 2026

Enzo – 22 febbraio 2026

L’uomo che sapeva tutto (documentario) – 23 febbraio 2026

MasterChef Italia (finale stagione 15, original) – 26 febbraio 2026

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (stagione 11, nuovi episodi) – ogni domenica

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a febbraio 2026. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q o a NOW per non perderti tutte le novità del mese.