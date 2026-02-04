Zepp Health, azienda che sta dietro agli smartwatch a marchio Amazfit, ha silenziosamente esteso il supporto software per uno degli smartwatch rugged più apprezzati del brand, ovvero Amazfit T-Rex 3.

T-Rex 3 non è l’unico dispositivo a beneficiare di questa estensione del supporto: anche lo smartwatch Amazfit Balance e l’anello smart Amazfit Helio Ring hanno ricevuto un simile trattamento. Scopriamo tutti i dettagli.

Lunga vita ad Amazfit T-Rex 3: supporto esteso di un anno

Come anticipato in apertura, Zepp Health ha silenziosamente esteso il supporto software per Amazfit T-Rex 3, smartwatch rugged che è stato annunciato a settembre 2024 (e da allora è disponibile sul mercato).

Lo scorso 9 gennaio vi avevamo raccontato del fatto che il 2026 sarebbe stato l’ultimo anno di supporto per lo smartwatch ma, nelle ultime ore, lo scenario ha cambiato connotati: l’azienda ha donato allo smartwatch un ulteriore anno di supporto, estendendolo fino a settembre 2027.

Con questa mossa, Zepp Health ha passato il modello alla nuova politica di aggiornamento promossa a partire da luglio 2025 che, invece di due anni di aggiornamenti software, prevede tre anni di aggiornamenti software per i nuovi dispositivi.

Ci sono i margini per un’ulteriore estensione in futuro?

L’estensione del supporto software per Amazfit T-Rex 3 era tutt’altro che scontata ma, a dirla tutta, i recenti aggiornamenti rilasciati per lo smartwatch da Zepp Health, lasciavano intendere che qualcosa potesse cambiare prima o poi.

Nell’ultimo periodo, infatti, T-Rex 3 ha ricevuto molte funzionalità presenti sul più recente T-Rex 3 Pro e ha addirittura pareggiato la versione del software, seguendo questo andazzo anche con il successivo aggiornamento (di pochi giorni fa).

Considerando ciò e considerando che i due smartwatch dispongono quasi dello stesso hardware, è possibile che Zepp Health decida di estendere ulteriormente il supporto software per “pareggiare” il modello Pro?

Difficile dirlo ma, probabilmente per non scontentare gli utenti che hanno scelto di acquistare (o passare) al T-Rex 3 Pro, Zepp potrebbe logicamente propendere verso il no. Mai dire mai, solo il tempo ci darà la risposta definitiva.

Supporto esteso anche per altri due dispositivi Amazfit

Oltre al T-Rex 3, Zepp Health ha esteso il supporto software anche per Amazfit Balance, smartwatch capostipite della serie che ha debuttato a settembre 2023 e per il quale, secondo la vecchia politica di aggiornamento prevedeva la fine del supporto a settembre 2025.

Per lo smartwatch, il nuovo termine ultimo del supporto software è dicembre 2026. Si tratta di un’estensione di un anno e tre mesi rispetto alle previsioni iniziale, dunque qualcosa di molto positivo.

L’ultimo dispositivo che beneficia di un’estensione del supporto software, seppur più breve rispetto a quella che abbiamo visto per T-Rex 3 e a Balance è Amazfit Helio Ring, anello smart che Zepp Health ha annunciato a gennaio 2024 (il debutto sul mercato è avvenuto poi ad aprile dello stesso anno).

In precedenza, il termine ultimo del supporto software per questo anello smart era indicato in aprile 2026 (quindi due anni dopo il debutto sul mercato); adesso, Zepp Health ha deciso di prolungare il supporto fino a dicembre 2026 (otto mesi in più), coprendo di fatto tutto l’anno in corso.

Continueremo a monitorare la pagina dedicata agli aggiornamenti software sul portale Zepp per scoprire eventuali modifiche alla politica di supporto per i dispositivi a marchio Amazfit.