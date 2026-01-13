Garmin ha da poche ore annunciato il nuovo Garmin quatix 8 Pro, uno smartwatch di fascia premium pensato per la nautica che offre funzionalità avanzate come la connettività satellitare e la connettività LTE (è una prima volta nella gamma quatix).

Il nuovo arrivato si pone nei confronti del quatix 8 alla stregua di come Fenix 8 Pro si pone nei confronti di Fenix 8: le differenze che intercorrono tra i due modelli della gamma Fenix più recente, infatti, sono praticamente le stesse che intercorrono tra i modelli “base” e Pro più recenti della gamma quatix. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin quatix 8 Pro è ufficiale

Come anticipato in apertura, Garmin ha presentato il nuovo smartwatch Garmin quatix 8 Pro, versione “Pro” di quel quatix 8 annunciato a giugno 2025: così come quatix 8 si poneva come “versione acquatica” di Fenix 8, il nuovo quatix 8 Pro si pone come “versione acquatica” di Fenix 8 Pro.

quatix 8 Pro dispone di hardware aggiuntivo per quanto concerne la connettività (satellitare ed LTE) e un display AMOLED più luminoso, a discapito di una cassa più spessa e di una batteria che garantisce autonomia inferiore nella maggior parte delle condizioni di utilizzo.

L’ultima novità è rappresentata dall’introduzione di una Boat Mode aggiornata che, quando attivata, dà priorità alle app e ai comandi relativi all’imbarcazione, mettendo in primo piano tutte le informazioni utili per la navigazione.

Specifiche tecniche dello smartwatch

Di seguito riportiamo le principali specifiche tecniche del nuovo Garmin quatix 8 Pro.

Diametro della cassa: 47 mm

Spessore della cassa: 16 mm

Peso: 77 grammi (con cinturino)

(con cinturino) Cinturino: in silicone da 22 mm

Materiale lunetta: titanio

Materiale quadrante: vetro zaffiro

Certificazione: 10 ATM

Display: AMOLED da 1,4″ (454 x 454 pixel), con luminosità maggiore

da (454 x 454 pixel), con luminosità maggiore Connettività: Wi-Fi , Bluetooth , ANT+ , LTE , Satellitare (inReach), GPS Messaggistica (testuale) satellitare bidirezionale Chiamate vocali e messaggistica vocale via LTE Condivisione della posizione (LiveTrack) SOS verso Garmin Response Aggiornamenti meteo e check-in della posizione Copertura satellitare stimata fino a 80 chilometri dalla costa

, , , , (inReach), Sensori: frequenza cardiaca , pulsossimetro , altimetro barometrico , bussola , giroscopio , accelerometro , termometro , luce ambientale , profondimetro

, , , , , , , , Autonomia: fino a 15 giorni (8 giorni con AOD) in modalità smartwatch fino a 19 giorni (risparmio energetico) fino a 44 ore (solo GPS) fino a 34 ore (tutti i sistemi satellitari) fino a 8 ore (tutti i sistemi satellitari e di tracciamento, LTE LiveTrack, musica)

(8 giorni con AOD) in modalità smartwatch

Immagini dello smartwatch

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo di Garmin quatix 8 Pro

Il nuovo Garmin quatix 8 Pro è già disponibile su alcuni mercati (anche europei, come Germania, Francia e Spagna) nella sola versione da 47 mm e nella sola colorazione nera con cinturino blu, proposta a 1.299 euro.

Il prezzo scelto dall’azienda elvetico-statunitense è di 200 euro maggiore rispetto alla versione da 47 mm di quatix 8 che, a differenza del modello Pro, è disponibile anche nella versione con cassa da 51 mm (che costa 100 euro in più).

Non sappiamo se Garmin abbia in programma di portare quatix 8 Pro dalle nostre parti: nel caso in cui ciò dovesse avvenire, ipotizziamo che il prezzo di listino possa essere lo stesso che troviamo sugli altri mercati europei. Lo smartwatch sarà ufficialmente in vendita a partire dal 16 gennaio 2026.