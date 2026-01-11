Senza troppo clamore, Garmin ha ampliato il parco di finiture disponibili per Garmin Venu X1, lo smartwatch premium con cassa quadrata che è stato presentato ufficialmente a giugno 2025, subito prima dell’immissione sul mercato (anche in Italia).

Caratterizzato da un design super curato, un display molto ampio e tutte le funzionalità di fascia alta che l’azienda elvetico-svizzera mette a bordo dei propri smartwatch (eccezion fatta per la funzionalità ECG), Venu X1 diventa ancor più elegante grazie alla nuova finitura Soft Gold.

Garmin Venu X1 arriva in una nuova finitura

Come anticipato in apertura, Garmin ha recentemente aggiunto a listino (anche in Italia) la nuova finitura Soft Gold per lo smartwatch premium Garmin Venu X1. Nella nuova finitura, lo smartwatch non presenta differenze dal punto di vista estetico, dal punto di vista dimensionale o dal punto di vista delle funzionalità con le altre due colorazioni disponibili sin dal day one.

La nuova finitura, che risulta anche più adatta anche a un pubblico femminile rispetto alle due lanciate all’inizio, conferisce un look marcatamente più elegante allo smartwatch più sottile e con display più grande mai lanciato da Garmin.

Nonostante tutto, Garmin non ha modificato prezzo, posizionamento e funzionalità dello smartwatch ma punta a strizzare l’occhio a una fetta di pubblico diversa, magari meno interessata alle velleità da sportwatch del dispositivo.

A ogni modo, alla nuova colorazione Soft Gold, l’azienda ha abbina il solito cinturino ComfortFit in nylon ma, stavolta, la finitura viene chiamata French Gray (una sorta di grigio/oro).

Specifiche tecniche di Garmin Venu X1

Di seguito andiamo a riportare le specifiche tecniche dello smartwatch Garmin Venu X1.

Dimensioni: 41 x 46 x 7,9 mm

x x Peso: 40 grammi (con cintuino ComfortFit)

(con cintuino ComfortFit) Materiali cassa: polimeri rinforzati con fibra, fondello in titanio

rinforzati con fibra, fondello in Materiali cinturino: nylon

Materiale parte frontale: vetro zaffiro

Certificazione: 5 ATM

Display: AMOLED da 2″ (448 x 486 pixel)

da (448 x 486 pixel) Audio: altoparlante , microfoni

, Memoria: 32 GB

Connettività: Wi-Fi , Bluetooth , ANT+ , NFC (pagamenti con Garmin Pay), GPS (single-band)

, , , (pagamenti con Garmin Pay), (single-band) Sensori: frequenza cardiaca , pulsossimetro , temperatura cutanea , luce ambientale , accelerometro , giroscopio , bussola , altimetro barimetrico .

, , , , , , , . Autonomia: fino a 8 giorni

Immagini di Garmin Venu X1 (Soft Gold)

La nuova finitura è già disponibile, proposta allo stesso prezzo, ma…

La nuova finitura Soft Gold, con fondello in titanio cinturino in nylon ComfortFit French Gray, di Garmin Venu X1 è già disponibile all’acquisto, anche in Italia, sia sul sito ufficiale di Garmin che presso altri rivenditori. Il prezzo scelto dall’azienda elvetico-statunitense è di 799,99 euro.

Si tratta dello stesso prezzo di listino a cui lo smartwatch è stato proposto, sin dal debutto, nelle altre due finiture disponibili (Black & Slate e Moss): queste, però, nel frattempo sono scese di prezzo e, ad esempio su Amazon, è possibile acquistarle in offerta con oltre 100 euro di sconto.