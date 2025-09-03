A poco più di un anno di distanza dal lancio della serie Fenix 8, Garmin ha annunciato oggi Fenix 8 Pro AMOLED (con cassa da 47 e 51 mm) e Fenix 8 Pro MicroLED (da 51 mm). Sono entrambi dotati di moduli per la connettività satellitare e LTE, una novità attesa e utile che rappresenta un passo in avanti importante per l’intero ramo sportwatch dell’azienda.

A parte questo, allo spessore maggiore e alla la diversa tecnologia dello schermo del modello MicroLED, particolarmente luminoso e definito, non ci sono altri cambiamenti significativi, novità che tuttavia incidono sul listino prezzi di dispositivi già costosi e destinati agli sportivi molto esigenti. Non sono ancora disponibili in Italia, ma dovrebbero arrivare a breve.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Fenix 8 Pro

Se lo scorso anno Garmin aveva rinnovato i suoi Fenix introducendo gli schermi AMOLED al posto dei vecchi MiP e installando microfoni e altoparlanti con cui gestire varie funzioni con i comandi vocali e telefonare dal polso, quest’anno i cambiamenti riguardano due aspetti per certi versi più marginali per gli utenti comuni, ma decisamente importanti per chi sfrutta appieno sportwatch avanzati come loro.

Perché soprattutto l’integrazione sui Garmin Fenix 8 Pro di modem capaci di supportare connettività satellitare e LTE può letteralmente salvare delle vite in certe situazioni, come in montagna e nelle aree remote in cui non c’è copertura telefonica e quindi si è impossibilitati a contattare i soccorsi in caso di necessità.

Connettività satellitare e LTE

I Garmin Fenix 8 Pro sono infatti dotati della tecnologia inReach di Garmin, un sistema di comunicazione satellitare già integrato nei navigatori e comunicatori del produttore che sfrutta la rete di satelliti dell’azienda per permettere di rimanere in contatto con amici e familiari tramite messaggi e, in caso di emergenza, lanciare richieste SOS per interagire con il centro di coordinamento delle emergenze di Garmin con cui coordinare i soccorsi.

È necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento inReach per usufruire di questi servizi di connettività satellitare, che partono da 9,99 euro e comprendono anche le funzioni LTE con cui effettuare chiamate e inviare messaggi di testo e vocali tramite l’app Garmin Messenger, e condividere la posizione di LiveTrack, servizio LTE-M che è di fatto integrato nel piano Garmin stesso, e che non necessita cioè di altri abbonamenti. Maggiori dettagli sugli abbonamenti inReach sono reperibili nella relativa pagina del sito di Garmin.

Già lanciato timidamente in precedenza con Garmin Forerunner 945 LTE e Bounce, il servizio LTE non è disponibile in Italia a differenza della connettività satellitare, utilizzabile anche sul nostro territorio e in varie altre parti del mondo, disponibilità di cui qui trovate una panoramica completa.

MicroLED e batterie

Significativa anche l’implementazione della tecnologia MicroLED sulla relativa variante di Garmin Fenix 8 Pro, modello che sfoggia uno schermo da 1,4″ di diametro con risoluzione di 454 x 454 pixel, 400.000 LED controllati individualmente e, udite udite, ben 4.500 nit di luminosità di picco. Per inciso, Garmin non dichiara i numeri dei modelli precedenti, che dovrebbero tuttavia attestarsi sui 2.000 nit di picco.

Un’altra novità significativa di questi nuovi modelli la si può intuire dallo spessore. Entrambi i Garmin Fenix 8 Pro AMOLED e 8 Pro MicroLED sono molto più spessi, probabilmente (l’azienda non dichiara nemmeno le capacità delle batterie) perché oltre alla componentistica relativa alla connettività satellitare e LTE ospitano anche delle batterie più grandi, necessarie per garantire una durata paragonabile ai modelli precedenti.

dimensioni e peso di Garmin Fenix 8 Pro AMOLED da 47 mm : 47 x 47 x 16 mm , 56 grammi senza cinturino

: 47 x 47 x , 56 grammi senza cinturino dimensioni e peso di Garmin Fenix 8 AMOLED da 47 mm: 47 x 47 x 13,8 mm , 52 grammi senza cinturino (la versione con la lunetta in titanio)

, 52 grammi senza cinturino (la versione con la lunetta in titanio) dimensioni e peso di Garmin Fenix 8 Pro AMOLED da 51 mm : 51 x 51 x 16,5 mm , 65 grammi senza cinturino

: 51 x 51 x , 65 grammi senza cinturino dimensioni e peso di Garmin Fenix 8 Pro MicroLED da 51 mm : 51 x 51 x 17,5 mm , 68 grammi senza cinturino

: 51 x 51 x , 68 grammi senza cinturino dimensioni e peso di Garmin Fenix 8 AMOLED da 51 mm: 51 x 51 x 14,7 mm, 64 grammi senza cinturino

A seguire, invece, l’autonomia dei tre nuovi modelli dichiarata da Garmin:

Garmin Fenix 8 Pro da 47 mm : Modalità smartwatch: fino a 15 giorni (8 con always-on display attivo, 19 con risparmio energetico) Modalità solo GPS: fino a 44 ore (33 con always-on display attivo) Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect): fino a 34 ore (26 con always-on display attivo) Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band: fino a 30 ore (23 con always-on display attivo) Modalità GNSS + Multi-Band + LTE Livetrack: fino a 12 ore (11 con always-on display attivo) Modalità GNSS + Multi-Band + Musica: fino a 13 ore Modalità GNSS + Multi-Band + LTE Livetrack + Musica: fino a 8 ore Modalità Max Battery GPS: 70 ore Modalità Spedizione GPS: 14 giorni

: Garmin Fenix 8 Pro da 51 mm : Modalità smartwatch: fino a 27 giorni (15 con always-on display attivo, 34 con risparmio energetico) Modalità solo GPS: fino a 78 ore (56 con always-on display attivo) Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect): fino a 60 ore (47 con always-on display attivo) Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band: fino a 53 ore (41 con always-on display attivo) Modalità GNSS + Multi-Band + LTE Livetrack: fino a 21 ore (19 con always-on display attivo) Modalità GNSS + Multi-Band + Musica: fino a 23 ore (21 ore con always-on display attivo= Modalità GNSS + Multi-Band + LTE Livetrack + Musica: fino a 15 ore (14 con always-on display attivo) Modalità Max Battery GPS: 123 ore Modalità Spedizione GPS: 24 giorni

: Garmin Fenix 8 Pro MicroLED da 51 mm : Modalità smartwatch: fino a 10 giorni (4 con always-on display attivo, 14 con risparmio energetico) Modalità solo GPS: fino a 44 ore (18 con always-on display attivo) Modalità GNSS SatIQ (AutoSelect): fino a 37 ore (16 con always-on display attivo) Modalità GNSS tutti i sistemi + Multi-Band: fino a 34 ore (15 con always-on display attivo) Modalità GNSS + Multi-Band + LTE Livetrack: fino a 17 ore (10 con always-on display attivo) Modalità GNSS + Multi-Band + Musica: fino a 19 ore (11 ore con always-on display attivo= Modalità GNSS + Multi-Band + LTE Livetrack + Musica: fino a 13 ore (11 con always-on display attivo) Modalità Max Battery GPS: 53 ore Modalità Spedizione GPS: 8 giorni

:

Caratteristiche tecniche chiave

Come anticipato, non ci sono altre differenze significative con la precedente generazione Garmin Fenix 8, che non esce di produzione per accontentare chi non ha bisogno delle nuove funzioni, chi preferisce spendere un po’ meno, ma anche chi cerca sportwatch dagli ingombri ridotti visto che, oltre agli spessori inferiori, non c’è una versione di Fenix 8 Pro da 43 mm di diametro, opzione presente invece nella gamma Fenix 8.

Come anticipato, sono disponibili in due varianti, con cassa da 47 e 51 mm, mentre la MicroLED sono nella 51 mm, hanno delle lenti in cristallo zaffiro che proteggono i display dai graffi e dagli impatti, abbracciati da lunette in titanio da casse in polimeri fibrorinforzati con coperchi posteriori in titanio, materiali che donano loro un aspetto premium garantendo nel contempo una discreta resistenza (sono impermeabili fino a 10 atmosfere, circa 100 metri di profondità).

Non cambia nemmeno il cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen5, ci sono la torcia a LED, la connettività Bluetooth e ANT+, il supporto al GPS multi-band (qui per saperne di più) con GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou. Presenti anche altoparlanti e microfoni integrati, varie funzioni per le immersioni subacquee, la tecnologia SATIQ, le mappe integrate, 32 GB di memoria interna e tutti i sensori che ci si potrebbero aspettare da smartwatch di questo livello: saturimetro, giroscopio, bussola, accelerometro, termometro, sensore della luce ambientale e il sensore di profondità (per rilevamenti fino a 40 metri). Per il resto, non ci sono altre differenze particolari da sottolineare rispetto alla serie Fenix 8, nemmeno relativamente alle funzioni software.

Garmin Fenix 8 Pro MicroLED

Garmin Fenix 8 Pro AMOLED

Prezzi e disponibilità di Garmin Fenix 8 Pro

Garmin ha ufficializzato i Fenix 8 Pro, che non sono tuttavia ancora disponibili sul mercato italiano. Dovrebbero tuttavia arrivare a breve, considerando che sono guà menzionati nella pagina del sito web Garmin riservata all’abbonamento inReach.

In attesa di nuove, questi sono i prezzi delle tre versioni in vendita sul mercato statunitense, acquistabili a partire da lunedì 8 settembre. Per inciso, i modelli Pro AMOLED costano circa 100 dollari in più rispetto alle medesime versioni dei Fenix 8.