Se dovete aggiornare la vostra build da gaming, oppure state valutando di assemblare un nuovo PC che possa gestire anche i titoli più recenti, allora siete nel posto giusto. Nonostante il periodo non proprio semplice per il mondo PC consumer (vedi disponibilità e impennata dei costi), su Amazon riusciamo ancora a reperire diverse offerte e promozioni che possiamo definire decenti, o meglio, che in alcuni casi non sono state particolarmente influenzate dall’attuale situazione che interessa il mercato al dettaglio.
Senza aprire una polemica che avrebbe poco senso in questo contesto di offerte, e cercando (per quanto possibile) di isolare un attimo la situazione shortage RAM e tutte le speculazioni che ne possono derivare, possiamo affermare che il 2026 non si è aperto nel migliore dei modi neanche se guardiamo al settore schede video. A CES 2026 non abbiamo visto novità da parte di nessuno, inoltre la crisi che è scaturita dal segmento memorie sembra non solo mettere in dubbio i modelli di nuova generazione per il 2026 (vedi RTX 50 SUPER o eventuali modelli AMD e Intel), ma anche la disponibilità di prodotti già annunciati.
Fatta tale premessa, se vi serve davvero una scheda grafica per giocare ora il nostro consiglio è di non aspettare i modelli che “dovrebbero arrivare”, oppure l’eventuale calo di prodotti già a listino che saranno sostituiti dai nuovi. Questo non avverrà, inoltre non siamo del tutto sicuri che la situazione disponibilità/prezzi possa ulteriormente peggiorare in modo importante, lasciandovi poi con una scheda grafica da acquistare a prezzi assurdi. Basta guardare alla fascia alta, in primis alla GeForce RTX 5090 (introvabile e carissima), per capire verso dove potrebbe muoversi il trend di mercato.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
A seguire vi proponiamo una selezione (personale) delle migliori offerte Amazon destinate alle schede video per il gaming, ma alla fine nessuno vieta di utilizzarle anche per la produttività o l’AI in locale. Le proposte sono divise in quattro categorie, non solo con offerte del giorno o a tempo (dove presenti), ma anche con modelli particolarmente vantaggiosi sotto il profilo prestazioni/prezzo.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 174.87 euro invece di 239,93 euro
- ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8 GB, disponibile a 282,99 euro
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5050 Solo 8 GB, disponibile a 257,99 euro
- MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 279,99 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 284,99 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC White Gaming Edition 16 GB, disponibile a 449 euro
- ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB, disponibile a 472,09 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 529 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 16 GB, disponibile a 572,52 euro
Schede video fascia medio-alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12 GB, disponibile a 625,51 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 631,71 euro invece di 739 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC, disponibile a 664 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 681,48 euro invece di 704,99 euro
- Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16 GB, disponibile a 722,23 euro
- Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT OC 16 GB, disponibile a 759,99 euro
Schede video fascia alta
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC 16 GB, disponibile a 969 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 988,88 euro invece a 1.049 euro
- Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16 GB, disponibile a 1.229,44 euro
- MSI GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC PLUS 16 GB, disponibile a 1.308,82 euro
- Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid OC 32 GB, disponibile a 3.300 euro
