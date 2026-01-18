Se dovete aggiornare la vostra build da gaming, oppure state valutando di assemblare un nuovo PC che possa gestire anche i titoli più recenti, allora siete nel posto giusto. Nonostante il periodo non proprio semplice per il mondo PC consumer (vedi disponibilità e impennata dei costi), su Amazon riusciamo ancora a reperire diverse offerte e promozioni che possiamo definire decenti, o meglio, che in alcuni casi non sono state particolarmente influenzate dall’attuale situazione che interessa il mercato al dettaglio.

Senza aprire una polemica che avrebbe poco senso in questo contesto di offerte, e cercando (per quanto possibile) di isolare un attimo la situazione shortage RAM e tutte le speculazioni che ne possono derivare, possiamo affermare che il 2026 non si è aperto nel migliore dei modi neanche se guardiamo al settore schede video. A CES 2026 non abbiamo visto novità da parte di nessuno, inoltre la crisi che è scaturita dal segmento memorie sembra non solo mettere in dubbio i modelli di nuova generazione per il 2026 (vedi RTX 50 SUPER o eventuali modelli AMD e Intel), ma anche la disponibilità di prodotti già annunciati.

Fatta tale premessa, se vi serve davvero una scheda grafica per giocare ora il nostro consiglio è di non aspettare i modelli che “dovrebbero arrivare”, oppure l’eventuale calo di prodotti già a listino che saranno sostituiti dai nuovi. Questo non avverrà, inoltre non siamo del tutto sicuri che la situazione disponibilità/prezzi possa ulteriormente peggiorare in modo importante, lasciandovi poi con una scheda grafica da acquistare a prezzi assurdi. Basta guardare alla fascia alta, in primis alla GeForce RTX 5090 (introvabile e carissima), per capire verso dove potrebbe muoversi il trend di mercato.

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

A seguire vi proponiamo una selezione (personale) delle migliori offerte Amazon destinate alle schede video per il gaming, ma alla fine nessuno vieta di utilizzarle anche per la produttività o l’AI in locale. Le proposte sono divise in quattro categorie, non solo con offerte del giorno o a tempo (dove presenti), ma anche con modelli particolarmente vantaggiosi sotto il profilo prestazioni/prezzo.

