Se da una parte l’edizione del CES 2026 è stato un “successo” per le novità in ambito PC AI, Intelligenza Artificiale, notebook e periferiche, lo stesso non si può dire se guardiamo alle novità in ambito componenti, dai processori alle schede video per intenderci.

Anche se AMD e Intel hanno svelato nuove CPU per notebook, la carenza di novità in ambito PC desktop è stata evidente, anzi del tutto deludente aggiungiamo.

Ci sono diversi “assenti” sul palco del CES di Las Vegas, dai processori Intel Arrow Lake Refresh (Core Ultra Plus), passando per il presentato ma ignorato Ryzen 7 9850X3D e il probabilmente rimandato Ryzen 9 9950X3D2 (confermato invece dai partner), tuttavia, la delusione più importante arriva da NVIDIA con le tanto attese e non annunciate GeForce RTX 50 SUPER.

Cerchiamo come al solito di fare il punto della situazione, se non altro perché nelle ultime ore la stessa NVIDIA e i partner hanno lasciato trapelare alcuni dettagli poco rassicuranti per l’utenza consumer.

Gli addetti ai lavori, ma anche chi segue il mercato in modo attento, avevano già intuito che NVIDIA avrebbe potuto “evitare” l’annuncio delle GeForce RTX 50 SUPER al CES di Las Vegas. Nessun dettaglio o modello era trapelato, così come i classici benchmark “clandestini” che spesso anticipano il lancio ufficiale di un nuovo prodotto.

La conferenza NVIDIA per il segmento gaming aveva fugato ogni dubbio: le GeForce RTX 50 SUPER sono state di sicuro posticipate, ma a quando?

La situazione in cui versa attualmente il mercato, con un massiccio shortage di memorie che stiamo per pagare in questo primo trimestre 2026, potrebbe essere incolpata per questo ritardo, ma da osservatori esterni sappiamo anche che non può essere solo questo.

Secondo quanto emerso nelle scorse ore sull’ormai noto Board Channels, NVIDIA avrebbe incontrato i partner per avvertirli di un cambio di piani nella roadmap delle GeForce RTX 50 SUPER, a quanto pare rimandate a data da destinarsi.

Una notizia che non effonde sicuramente positività, ma che come detto potrebbe anche non dipendere solo ed esclusivamente dallo shortage delle memorie e del relativo incremento senza controllo dei prezzi. Risulta evidente, e non è neanche un segreto, che la mancanza di concorrenza da parte di AMD con la serie Radeon 9000 gioca un ruolo fondamentale, soprattutto se guardiamo alla fascia alta e medio-alta.

Al pari di NVIDIA, l’azienda di Lisa SU è focalizzata quasi esclusivamente sul boom delle infrastrutture AI, inoltre il progetto RDNA4 non è riuscito a battere Blackwell in fatto di prestazioni assolute, non parliamo dell’inarrivabile RTX 5090, ma anche se guardiamo alla meno potente GeForce RTX 5080.

Se in questo particolare periodo di crisi, AMD decide di “stare bene” con la Radeon RX 9070 XT che, dati alla mano, è comunque inferiore alla GeForce RTX 5080 per prestazioni assolute, non possiamo criticare più di tanto a scelta NVIDIA.

Per chi non segue il mercato, ricordiamo che l’azienda statunitense ha in cantiere almeno tre modelli di GeForce RTX 50 SUPER: GeForce RTX 5080 SUPER, GeForce RTX 5070 Ti SUPER e GeForce RTX 5070 SUPER. Tralasciando la fascia media, o medio-alta, possiamo dire anche noi che una GeForce RTX 5080 SUPER da 24 GB al momento non rappresenterebbe un prodotto cruciale o rivoluzionario.

NVIDIA GeForce RTX 60 Rubin: stesso destino, si parla di H2 2027

Per chi invece possiede già una GeForce RTX 50, oppure guarda a prescindere alla prossima generazione di GPU AMD e NVIDIA, le cose non vanno meglio. Di AMD RDNA5 al momento sappiamo qualcosa, ma anche che è lontana, riguardo invece le prossime NVIDIA GeForce RTX 60 invece, pare definitivamente confermato che l’architettura utilizzata sarà la già nota Rubin.

Le ultime indiscrezioni, soprattutto dopo che NVIDIA ha svelato Rubin CPX con GPU GR212, lasciano intuire che NVIDIA potrebbe adoperare la declinazione GR200 per le prossime GeForce RTX 60 destinate al gaming. Qui iniziamo però a spostarci nel campo delle ipotesi, neanche tanto spinte, ma comunque da prendere sempre con le pinze.

Un’ipotetico chip derivato da NVIDIA Rubin GR202 con 256 ROPS potrebbe portare un netto balzo prestazionale rispetto all’attuale GB202 da 192 ROPS (su cui si basa invece RTX 5090, ma con soli 176 ROPS), divenendo il candidato ideale per una bella GeForce RTX 6090 con 32 GB GDDR7 e interfaccia a 512 bit.

Purtroppo però ci toccherà aspettare perché, almeno al momento, si vocifera che le prossime GeForce RTX 60 non arriveranno prima di metà del 2027, inoltre pensiamo che le premesse per il 2026 forse sono ancora ottimistiche e potrebbero ulteriormente concorrere a ulteriori ritardi.