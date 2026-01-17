Garmin continua a distribuire quasi quotidianamente nuovi aggiornamenti software, soprattutto in beta, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch che coinvolgono l’intera gamma, sempre restando sui dispositivi ancora supportati.

Negli ultimi giorni, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato nuovi aggiornamenti in forma stabile per tutti i modelli dedicati ai runner, partendo dai più recenti Forerunner 970 e 570 (annunciati a maggio 2025), passando ai Forerunner 965 e 265 (annunciati a marzo 2023) e Forerunner 165 (annunciato a febbraio 2024), e chiudendo con i meno recenti Forerunner 955, 255 e 255s (annunciati a giugno 2022). Scopriamo tutte le novità di questi aggiornamenti.

Nuovo aggiornamento per i Garmin Forerunner 570 e 970

A oltre due mesi dall’arrivo dell’ultimo major update (versione 15.16), Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento minore per i modelli più recenti dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 e Forerunner 570, già protagonisti del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Per i due modelli arriva la nuova versione 15.52 del software che è accompagnata da un changelog piuttosto risicato che parla esclusivamente della risoluzione di bug presenti e dell’implementazione di miglioramenti.

Changelog – versione 15.52 Modifiche a supporto della produzione.

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Nuovo aggiormento per i Garmin Forerunner 165, 265 e 965

Garmin ha aggiornato in forma stabile anche i modelli di precedente generazione, Forerunner 165, Forerunner 265 e Forerunner 965. Per questi modelli, arriva la nuova versione 27.09 del software, leggermente successiva rispetto alla versione 27.08 beta che aveva chiuso il 2025.

L’azienda ha sistemato alcune criticità di questi modelli che, con il nuovo aggiornamento, dovrebbero offrire un’esperienza di scorrimento più fluido, non dovrebbero più incorrere in crash durante le attività di nuovo. Tutti i fix implementati vengono raccontati nel changelog che riportiamo di seguito.

Changelog – versione 27.09 Corretto il problema delle azioni del touch screen che non funzionano per le chiamate in arrivo.

Corretti alcuni ritardi durante lo scorrimento nel menu di riepilogo delle attività.

Risolti alcuni possibili crash durante le attività di nuoto.

Risolto un problema per cui la previsione del tempo di gara poteva risultare assente da un piano Garmin Coach.

Varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

Nuovo aggiornamento per i Garmin Forerunner 255 e 955

La stessa versione 27.09 del software raggiunge anche i più datati Garmin Forerunner 255 e Forerunner 955, con annesse le loro varianti. I problemi risolti sono praticamente gli stessi che vengono risolti sui modelli della serie *65, come evidenziato dal changelog che riportiamo di seguito.

Changelog – versione 27.09 Corretti alcuni ritardi durante lo scorrimento nel menu di riepilogo delle attività.

Risolti alcuni possibili crash durante le attività di nuoto.

Risolto un problema per cui la previsione del tempo di gara poteva risultare assente da un piano Garmin Coach.

Varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità. Modifiche per il solo Forerunner 955: Corretto il problema delle azioni del touch screen che non funzionano per le chiamate in arrivo.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.