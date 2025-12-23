Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software in beta per dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Tra i tanti protagonisti di oggi (ad esempio l’intera gamma Fenix 8) troviamo anche i Forerunner 970 e 570.

I due sportwatch, pensati per i runner e presentati nel mese di maggio, ricevono la prima (e corposa) versione beta di un ciclo di sviluppo che ci condurrà verso il prossimo major update che arriverà sicuramente nelle prime fasi del 2026. Scopriamo tutti i dettagli.

Garmin anticipa il futuro major update per Forerunner 970 e 570

Come anticipato in apertura, Garmin torna ad aggiornare in beta gli sportwatch Garmin Forerunner 970 e Forerunner 950. Si tratta del primo corposo aggiornamento in beta con tanto di cambio versione che giunge dopo il corposo major update distribuito ormai oltre un mese fa.

I due sportwatch passano dalla versione 15.33 beta (distribuita all’inizio del mese e accompagnata da un changelog risicato) alla nuova versione 16.11 beta che verrà distribuita a partire da oggi.

Stando al changelog diffuso da Garmin, l’aggiornamento rappresenta il primo passo verso il prossimo major update che includerà tantissime nuove funzioni (gestione della batteria, guida al sonno), decine di miglioramenti e svariate correzioni di bug.

Changelog – versione 16.11 beta

Registro delle modifiche (entrambi i modelli):

Aggiunge una vista rapida che tiene traccia del tuo peso.

Aggiunge ulteriori dettagli a un percorso, inclusi orari limite e stazioni di soccorso.

Aggiorna le tue istruzioni di addestramento tenendo conto delle immersioni più recenti.

Aggiunge una panoramica che tiene traccia dei dettagli sulla durata della batteria e sulle prestazioni.

Aggiunge una vista rapida per seguire le tue squadre sportive preferite.

Aggiunge programmi di allenamento incentrati su allenamenti cronometrati, allenamenti cardio e allenamenti di forza facoltativi.

Aggiunge una panoramica per monitorare come i comportamenti quotidiani influiscono su determinati parametri sanitari.

Aggiunge informazioni utili alla panoramica del sonno per sapere quando andare a letto e quando svegliarsi al meglio.

Aggiunge filtri colore alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge avvisi vocali alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge un’attività per registrare più sport di seguito.

Scarica un’app per orologio che visualizzi i messaggi WhatsApp recenti.

Aggiunge avvisi vocali quando si utilizza un dispositivo radar compatibile.

Migliora il ritmo per essere più reattivo.

Supporta record personali di forza aggiuntivi.

Aggiunge notifiche intelligenti al menu della fase per consentire di ritardare le notifiche fino a dopo l’attività.

Consente di visualizzare la perdita di velocità del giro e la percentuale di perdita di velocità del giro come campi dati sul banner del giro.

Aggiunge il quadrante “Ripples”.

Aggiunge suoni di allarme aggiuntivi.

Aggiunge una scheda dei piani saliti al resoconto serale.

Aggiunge testo di aiuto per alcune impostazioni.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata vuota dopo aver effettuato l’accesso al lettore musicale durante un’attività.

Risolve alcuni problemi con le regolazioni del volume dei toni di sistema.

Risolve un problema che poteva causare un numero eccessivo di avvisi di batteria scarica dell’HRM 600 durante il nuoto.

Risolve un problema che rallentava il caricamento dell’elenco delle app connesse.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di testo illeggibile in alcune lingue quando il dispositivo era collegato a un computer.

Risolve un problema che poteva causare errori parziali quando si utilizzava il Wi-Fi per i caricamenti.

Risolve un problema che poteva causare errori nei messaggi audio durante gli allenamenti con obiettivi di potenza.

Risolve un problema che poteva impedire che un allenamento venisse contrassegnato come completato.

Risolve un problema che poteva causare la rigenerazione degli allenamenti suggeriti quando si cambiava il tipo di obiettivo.

Risolve un problema che poteva impedire il corretto ripristino dei quadranti dell’orologio dopo un backup.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di un orario impreciso nel resoconto serale per una gara imminente.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione errata del report serale come orario di andare a dormire alle 12:15.

Risolve altri problemi minori.

Modifiche per il solo Garmin Forerunner 570:

Supporta il profilo gara avventura.

Supporta l’avvio della navigazione tramite comando vocale.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.