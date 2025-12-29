Garmin continua a rifinire l’esperienza software dei suoi smartwatch sportivi e, in queste ore, ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento Beta dedicato a diversi modelli della gamma Forerunner. La nuova versione Beta 27.08, distribuita a poca distanza dalla precedente 27.05, introduce alcune correzioni mirate che vanno a migliorare l’usabilità quotidiana, con un’attenzione particolare alla navigazione dell’interfaccia e alla gestione delle chiamate.

L’update è attualmente disponibile per Forerunner 165, Forerunner 255, Forerunner 265, Forerunner 955 e Forerunner 965, confermando l’impegno di Garmin nel mantenere allineata l’esperienza software su più generazioni di dispositivi.

Le novità dell’aggiornamento 27.08 Beta per diversi Garmin Forerunner

La novità principale segnalata nel changelog riguarda un miglioramento dell’esperienza di scorrimento all’interno del menù di riepilogo delle attività, in particolare Garmin ha corretto un bug che poteva rendere meno fluida la navigazione tra le schermate di riepilogo, un aspetto che, spesso e volentieri, viene utilizzato subito dopo il termine di un allenamento.

Si tratta di un intervento apparentemente minore, ma che incide in modo diretto sull’esperienza d’uso quotidiana, soprattutto per chi utilizza intensamente il touchscreen per consultare statistiche, dati e riepiloghi di sessioni sportive.

Oltre al miglioramento dello scorrimento, la Beta 27.08 introduce anche una correzione di bug legata alle chiamate in arrivo, ma non tutti i modelli sono coinvolti; il fix è infatti disponibile su Forerunner 165, Forerunner 265, Forerunner 955 e Forerunner 965, mentre Forerunner 255 rimane escluso da questa specifica modifica.

Il problema risolto poteva impedire l’utilizzo delle azioni touchscreen durante una chiamata in arrivo, rendendo di fatto impossibile interagire correttamente con la notifica di chiamata direttamente dall’orologio. Un bug non particolarmente diffuso, ma comunque fastidioso per chi utilizza lo smartwatch anche come estensione dello smartphone.

Come spesso accade con gli aggiornamenti Beta di Garmin, il changelog si chiude con una voce piuttosto generica che fa riferimento a ulteriori correzioni di bug minori e miglioramenti, senza entrare nel dettaglio; non è dunque chiaro quali altri aspetti del sistema siano stati ottimizzati, ma è lecito aspettarsi piccoli affinamenti a livello di stabilità e prestazioni complessive.

Vale la pena ricordare che la precedente Beta 27.05 aveva risolto un bug piuttosto critico legato alle attività di nuoto, che poteva causare arresti anomali degli smartwatch, segno che Garmin sta procedendo per step successivi nel perfezionamento del firmware.

Secondo quanto riportato, la versione 27.08 è ora disponibile per tutti gli utenti dei modelli Forerunner compatibili; per verificare la presenza dell’aggiornamento ed effettuare il download è sufficiente seguire il percorso Menu principale -> Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software -> Verifica aggiornamenti.

Come sempre, trattandosi di una versione Beta, potrebbero essere presenti piccoli bug residui, motivo per cui l’installazione è consigliata soprattutto agli utenti più esperti o a chi desidera provare in anteprima le ultime novità software. Chi invece preferisce la massima stabilità, dovrà attendere il rilascio della versione stabile che dovrebbe integrare queste migliorie per tutti.