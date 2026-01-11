Terminato il CES di Las Vegas, possiamo dire senza problemi che per il 2026 non ci aspettiamo novità di rilievo in ambito schede video consumer, motivo che ci spinge a consigliare ai nostri lettori di sfruttare al meglio le offerte ancora in corso prima del tanto paventato aumento dei prezzi.
Il lancio delle GeForce RTX 50 SUPER è stato rimandato a data da destinarsi; potrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno, ma al momento non ci sono conferme e anche AMD sembra ferma al palo con RDNA 4, almeno per adesso.
Il tanto tenuto incremento dei prezzi causato dallo shortage delle memorie è già in corso, tuttavia per le schede video ci sono ancora dei prezzi “decenti”, quantomeno se non puntiamo alle top di gamma NVIDIA, GeForce RTX 5090, o particolari modelli custom in edizione limitata.
Ma non perdiamo altro tempo, anche oggi abbiamo preparato per voi una selezione delle migliori offerte Amazon, da sfruttare subito se siete alle prese con la costruzione o l’aggiornamento del vostro PC.
Indice:
Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Quella che trovate a seguire è una selezione (personale) delle migliori offerte Amazon destinate alle schede video per il gaming, ma alla fine nessuno vieta di utilizzarle anche per la produttività o l’AI in locale.
Le proposte sono divise in quattro categorie, non solo con offerte del giorno o a tempo (dove presenti), ma anche con modelli particolarmente vantaggiosi sotto il profilo prestazioni/prezzo.
Schede video fascia bassa
- ASUS DUAL GeForce RTX 3050 OC 6 GB, disponibile a 201,17 euro invece di 239,93 euro
- ASUS Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition 8 GB, disponibile a 264,96
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 5050 Solo 8 GB, disponibile a 257,99 euro
- MSI GeForce RTX 5050 Ventus 2X OC 8 GB, disponibile a 279,99 euro
Schede video fascia media
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC White Gaming Edition 16 GB, disponibile a 429 euro
- ASRock Radeon RX 9060 XT Steel Legend OC 16 GB, disponibile a 444,99 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti EAGLE Max OC 16 GB, disponibile a 520,76 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G INSPIRE 2X OC 16 GB, disponibile a 529 euro
Schede video fascia medio-alta
- ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5070 OC 12 GB, disponibile a 635,19 euro
- MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC 12 GB, disponibile a 656,79 euro invece di 739 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 OC, disponibile a 661 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 EVO OC, disponibile a 683,13 euro invece di 763 euro
- ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16 GB, disponibile a 687,79 euro
- XFX Radeon RX 9070XT Swift Gaming 16 GB, disponibile a 708,96 euro
Schede video fascia alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF 16 GB, disponibile a 899,99 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC 16 GB, disponibile a 948,22 euro
- MSI GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC 16 GB, disponibile a 1.265,80 euro
- Inno3D GeForce RTX 5080 X3 OC 16 GB, disponibile a 1.268,26 euro
- Zotac Gaming GeForce RTX 5090 Solid 32 GB, disponibile a 3.010 euro
- MSI GeForce RTX 5090 TRIO OC 32 GB, disponibile a 3.361, 41 euro
