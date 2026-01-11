Terminato il CES di Las Vegas, possiamo dire senza problemi che per il 2026 non ci aspettiamo novità di rilievo in ambito schede video consumer, motivo che ci spinge a consigliare ai nostri lettori di sfruttare al meglio le offerte ancora in corso prima del tanto paventato aumento dei prezzi.

Il lancio delle GeForce RTX 50 SUPER è stato rimandato a data da destinarsi; potrebbero arrivare nella seconda metà dell’anno, ma al momento non ci sono conferme e anche AMD sembra ferma al palo con RDNA 4, almeno per adesso.

Il tanto tenuto incremento dei prezzi causato dallo shortage delle memorie è già in corso, tuttavia per le schede video ci sono ancora dei prezzi “decenti”, quantomeno se non puntiamo alle top di gamma NVIDIA, GeForce RTX 5090, o particolari modelli custom in edizione limitata.

Ma non perdiamo altro tempo, anche oggi abbiamo preparato per voi una selezione delle migliori offerte Amazon, da sfruttare subito se siete alle prese con la costruzione o l’aggiornamento del vostro PC.

Migliori schede video da acquistare oggi su Amazon

Quella che trovate a seguire è una selezione (personale) delle migliori offerte Amazon destinate alle schede video per il gaming, ma alla fine nessuno vieta di utilizzarle anche per la produttività o l’AI in locale.

Le proposte sono divise in quattro categorie, non solo con offerte del giorno o a tempo (dove presenti), ma anche con modelli particolarmente vantaggiosi sotto il profilo prestazioni/prezzo.

