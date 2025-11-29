Davide contro Golia sarebbe stato un titolo sicuramente appropriato per la comparativa che abbiamo messo in campo oggi, ovvero quella tra la top di gamma NVIDIA GeForce RTX 5090 e la proposta più economica della serie GeForce RTX 50 Blackwell, ovvero la GeForce RTX 5050.

Anche se potrebbe sembrare una sorta di provocazione, e in parte lo è, la sfida che vedremo a seguire non solo mette di fronte i due estremi della gamma NVIDIA, ma allo stesso tempo la scheda grafica più potente e quella meno potente nel panorama delle GPU di ultima generazione AMD, Intel e NVIDIA.

AMD si ferma alla classe x60 con la Radeon RX 9060 liscia, mentre NVIDIA propone ormai da diverse generazioni un listino più articolato che cerca e vuole coprire ogni segmento del ramo consumer gaming.

I risultati di un testa a testa tra i modelli in prova ovviamente non possono riservare alcun tipo di sorpresa, tuttavia quello che ci interessa come al solito è cercare di quantificare il più possibile il reale divario tra le GPU nei vari scenari, anche per giustificare l’enorme scarto di prezzo tra GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5050 agli occhi di un profano o comunque poco esperto in materia.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050: schede tecniche a confronto

Ribadendo, ma per l’ultima volta, che conosciamo a priori l’esito del confronto di oggi, al pari delle precedenti comparative metteremo sulla nostra bench test due schede grafiche custom, nel dettaglio la MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC e la PNY GeForce RTX 5050 Dual Fan. Viste le prove già effettuate nelle recensioni dedicate che trovate a fondo pagina, non rivedremo i dettagli relativi a design, dissipazione o qualità costruttiva, concentrandoci da prassi sui dati tecnico/prestazionali. Partiamo con le schede tecniche prodotto.

Iniziamo rivedendo le caratteristiche della scheda grafica consumer più potente mai realizzata, la NVIDIA GeForce RTX 5090, una soluzione senza compromessi che punta su una GPU a dir poco mostruosa, la Blackwell GB202-300 da 21.760 Cuda Core abbinati a 680 Tensor Core e 170 RT Core. Il sottosistema memoria è altrettanto mostruoso: 32 GB di memoria GDDR7 da 28 Gbps con un’interfaccia a 512 bit che garantisce una larghezza di banda di 1,8 TB/s.

NVIDIA GeForce RTX 5050 risponde con quello che molti definirebbero un “chip di scarto”, ma in realtà nella nostra recensione ha mostrato un discreto rapporto qualità/prezzo. La GPU NVIDIA Blackwell GB207-300 vanta 16,9 miliardi di transistor contro i 92 miliardi di transistor della GB202-300, quindi già questo dato può dare un’idea delle proporzioni tra i due modelli.

La piccola di casa NVIDIA è equipaggiata con 2.560 Cuda Core, 80 Tensor Core e 20 RT Core, mentre possiamo dire senza particolari problemi che il reparto VRAM non viene penalizzato troppo (almeno rispetto alla RTX 5060), offrendo 8 GB GDDR6 a 20 Gbps su un bus a 128 bit (larghezza di banda 320 GB/s).

Nonostante questo divario tecnico, GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5050 condividono la stessa architettura e di conseguenza possono sfruttare tutte le più recenti tecnologie e funzionalità NVIDIA in materia di Intelligenza Artificiale. Ovviamente la resa nell’ambito pratico sarà diversa, ma di base potremo sfruttare con entrambe le schede il DLSS 4 con Multi-Frame Generation.

Prima di vedere le schede tecniche dettagliate e tutti i test di rito, chiudiamo con un dato che ci riporta “alla realtà”, ovvero l’impressionante divario in termini di TBP: ovvero 575 watt vs 130 watt, valori che non necessitano secondo noi di particolari commenti.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5090 GPU GB202-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 92 miliardi

Dimensione die GPU 750 mm²

Streaming Multiprocessor 170

Cuda Core 21.760

Tensor Core 680

TMU 680

RT Core 170

Frequenza GPU 2.565 MHz

AI TOPS 3.352

Memoria 32 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 512 bit

Larghezza di banda memoria 1,79 TB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 575 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5050 GPU GB207-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 16,9 miliardi

Dimensione die GPU 149 mm²

Streaming Multiprocessor 20

Cuda Core 2.560

Tensor Core 80

TMU 80

RT Core 20

Frequenza GPU 2.572 MHz

AI TOPS 421

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 320 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 130 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Configurazione di prova

Riviste tutte le caratteristiche passiamo alla pratica e vediamo nel dettaglio la piattaforma di test utilizzata per misurare le prestazioni nei giochi e altri scenari di utilizzo, senza omettere i consumi e di conseguenza l’efficienza delle schede quando parliamo di gaming.

Come ormai da tradizione, per avere risultati attendibili testeremo le due schede grafiche a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC PNY GeForce RTX 5050 Dual Fan

Processore: Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Applicativi utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Gaming

La nostra metodologia di test rimane immutata, quindi avendo già recensito entrambi i modelli, non commenteremo singolarmente tutti i benchmark dei giochi della nostra suite. Per facilitare e velocizzare la consultazione delle prestazioni invece, nel paragrafo successivo proporremo due grafici che raccolgono la media nelle varie risoluzioni, prima in raster e poi con ray-tracing abilitato.

Riguardo il display, le risoluzioni prese in considerazione nei giochi sono quella attualmente più gettonate tra i giocatori, ovvero 1080P, 1440P e 4K. Iniziamo subito con i benchmark sintetici del 3DMark, un “preludio” a dir poco rivelatore di quello che sarà il trend relativo alle prestazioni.

Previous Next Fullscreen

Passando ai giochi la situazione ovviamente non cambia, e anche i meno esperti di test sintetici potranno intuire il divario tra le due GPU in termini di FPS.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS:

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050: media prestazioni nei giochi

Il vantaggio prestazionale della GeForce RTX 5090 è notevole, così come lo sono i consumi che riassumeremo dopo, ma ora è il momento di quantificare e fare una media con le tre risoluzioni di riferimento.

Considerando i risultati in raster, dati alla mano la GeForce RTX 5090 garantisce un frame-rate il 169% superiore alla sorella minore quando parliamo di Full-HD, salendo al +247% nel gaming a 1440P e addirittura il +386% in 4K.

Quando abilitiamo il ray-tracing questo divario aumenta ulteriormente arrivando a oltrepassare il 400%, ovvero quattro volte gli FPS che riesce a produrre una GeForce RTX 5050 da 8 GB.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Calcolo e Produttività

Se passiamo ai benchmark relativi alla produttività, AI e rendering, la differenza in termini di potenza di calcolo è ancora più evidente. Inutile quasi stare a commentare lo scarto percentuale tra i due prodotti.

Previous Next Fullscreen

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Consumi ed efficienza

La GeForce RTX 5050 come da previsione esce demolita da un mostro di potenza come la GeForce RTX 5090, ma ora facciamo i conti con l’efficienza in gaming. Visto il divario impressionante in termini di TBP, quanto sarà meno efficiente la GeForce RTX 5090 rispetto alla piccola di casa Blackwell?

Ecco cosa esce fuori dalla nostra misurazione:

Mai come in questo caso, il risultato dei due grafici relativi all’efficienza segue un andamento del tutto irregolare. Guardando alle specifiche, ma soprattutto a tutti i test che abbiamo condotto sulla gamma GeForce RTX 50 i questi mesi, sapevamo bene che pur essendo la regina di indiscussa in quanto a prestazioni, la NVIDIA GeForce RTX 5090 non è molto efficiente dal punto di vista energetico.

Su Assassin’s Creed Mirage ad esempio, rileviamo che la GeForce RTX 5050 è nettamente più efficiente (il doppio), mentre nel test con Cyberpunk 2077 è la RTX 5090 ad avere la meglio, anche se solo a risoluzione 1440P e 4K.

NVIDIA GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 5050 – Prezzi e considerazioni

Giunti al termine di quella che possiamo definire una sfida dall’esito scontato, non c’è moltissimo da aggiungere a quanto detto dai numeri nei grafici relativi alle prestazioni. Sicuramente dopo queste ulteriori tornate di test abbiamo qualche dato in più che, quantomeno agli occhi dei meno esperti, può giustificare un divario di prezzo così notevole tra una GeForce RTX 5090 e una GeForce RTX 5050.

Attualmente infatto, con una situazione prezzi poco rassicurante per via dello shortage delle memorie, la GeForce RTX 5090 si può acquistare in Italia a partire da circa 2.500 euro, mentre la piccola GeForce RTX 5050 costa praticamente un decimo e se cercate bene la trovate anche a meno di 250 euro.

Non vogliamo sembrare banali o superficiali, anche perché dietro il prezzo di una GeForce RTX 5090 non c’è solo la potenza hardware ma anche gli investimenti e lo sviluppo di NVIDIA sul progetto Blackwell. Si è discusso in più occasioni di come i prezzi GPU nella fascia enthusiast siano leggermente fuori controllo, un trend che si manifesta soprattutto sui mercati esteri come l’Europa; sulla carta, ovvero da listino NVIDIA, l’MSRP di GeForce RTX 5090 e GeForce RTX 5050 ha un rapporto diverso, ovvero 1.999 vs 249 dollari (8 volte superiore), una cifra che a un cambio “giusto” potrebbe divenire più accettabile.

Link all’acquisto

NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA GeForce RTX 5050