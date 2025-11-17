Secondo un recente report dei colleghi di videocardz, Intel sarebbe pronta a introdurre sul mercato i processori Core Ultra 200 Plus, ovvero la serie che identificherà il tanto chiacchierato refresh della gamma Arrow Lake-S desktop annunciata ricordiamo lo scorso anno di questi periodi.

Che Intel fosse in procinto di annunciare la sua ultima gamma di CPU desktop non è una novità; ne avevamo discusso nei mesi scorsi e le indiscrezioni sono state diverse, compresi i possibili nomi dei modelli che, puntualmente sono stati confermati con tanto di specifiche tecniche.

Inutile ribadire che parliamo di dati non ufficiali, tuttavia visto il lancio imminente (atteso ora nel Q4) e l’affidabilità della fonte, pensiamo che le informazioni riportate siano definitive o comunque vicinissime alle specifiche finali.

Intel Arrow Lake Refresh sta arrivando: cosa porterà?

Se seguite il settore, saprete bene che il debutto e successivamente la permanenza sul mercato della gamma Intel Arrow Lake non sono stati molto facili. Al netto delle problematiche interne di casa Intel che tutti conosciamo, le CPU Core Ultra 200 desktop non hanno pienamente convinto pur essendo molto valide in tutti gli ambiti di utilizzo.

Il tutto è da ricondurre alle prestazioni assolute in gaming, inferiori non solo alla controparte AMD ma, purtroppo, anche rispetto alla precedente generazione Raptor Lake Refresh. Come discusso in più occasioni anche con test dedicati, le motivazioni sono da ricercare soprattutto al nuovo design dei chip, abbinato a tempi di latenza non brillanti e frequenze operative che sono nettamente calate rispetto ai processori Core 13a e 14a gen.

Intel era corsa subito ai ripari con revisioni del microcode e aggiornamenti BIOS, arrivando alla nota patch Intel 200S Boost, un particolare profilo che agisce su alcuni parametri e frequenze per ottimizzare le prestazioni nei giochi.

Bene, Intel Arrow Lake Refresh supporterà da subito tali ottimizzazioni, offrendo allo stesso tempo un incremento delle frequenze di clock Boost e, in alcuni modelli, un maggior numero di core. Secondo quanto riportato, inizialmente saranno tre i modelli che giungeranno sul mercato, ovvero le tre opzioni serie Core Ultra K Plus:

Intel Core Ultra 9 290K Plus

Intel Core Ultra 9 270K Plus

Intel Core Ultra 9 250K Plus

Analizzando quanto riportato da videocardz, non possiamo che confermare quanto ipotizzato nelle scorse settimane, ovvero che le migliorie in questo caso saranno più tangibili sui modelli più economici e non sul top di gamma. Prima di vedere quali sono, dobbiamo però mettere in conto che nel 99% dei casi non vedremo alcun avvicendamento nelle classifiche dei processori da gaming; vediamo perché.

Iniziamo con quello che sarà il nuovo top di gamma, il Core Ultra 9 270K Plus, un chip che manterrà inalterata la sua configurazione di core (24) portando solo un incremento di 100 MHz sulla frequenza P-Core nelle varie modalità (200 MHz per i core efficienti). Dati alla mano quindi, visto che il TDP rimarrà invariato a 125-250 watt, siamo di fronte a un Core Ultra 9 285K overcloccato di 100 MHz che può arrivare a 5,8 GHz ma solo in particolari situazioni e “circostanze” termiche.

Nonostante troveremo le ottimizzazioni di Intel 200S Boost, 100 MHz in più sono troppo pochi secondo noi per cambiare le carte in tavola, soprattutto in quei giochi dove Intel Arrow Lake è particolarmente indietro. Molto più interessante e corposo l’aggiornamento sulle varianti Core Ultra 7 e Core Ultra 5. Il Core Ultra 7 270K Plus vedrà incrementare il numero degli E-Core da 12 a 16, avvicinandosi al Core Ultra 9 290K Plus ma con frequenze inferiori.

Il Core Ultra 5 250K Plus invece beneficerà di entrambe, ovvero un incremento di 100 MHz delle frequenze e un aggiunta di 4 E-Core, arrivando quindi a 18 core con una configurazione 6 P-Core + 12 E-Core. I processori Arrow Lake Refresh dovrebbero introdurre anche il supporto nativo per le memorie DDR5 7.200 MT/s, un ulteriore salto dalle attuali DDR5 6.400 MT/s, mentre per il resto rimarrà tutto invariato.

Intel Arrow Lake Refresh: ecco quanto potrebbero costare le nuove CPU

Al momento non è chiaro se Intel proporrà il refresh di Arrow Lake come un’alternativa agli attuali modelli a listino oppure come una sostituzione delle tre varianti più potenti della serie K Unlocked. Siamo più propensi per la prima ipotesi, soprattutto se la guardiamo in ottica prezzi e analizziamo l’andamento del listino Intel negli ultimi mesi.

Non possiamo escludere in realtà che Intel proponga qualche variante di Core Ultra 270K Plus e 250K Plus a basso consumo, ma a questo punto, visto che già si parla di Nova Lake e successori, è molto probabile un taglio ulteriore sul prezzo di Core Ultra 9 285K e Core Ultra 7 265K per far posto alle varianti aggiornate, ampliando e “chiudendo” di conseguenza la gamma Arrow Lake su socket LGA 1851.

Possibili caratteristiche dei nuovi processori Intel Arrow Lake Refresh

Intel Core Ultra 9 290K Plus

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 24C/24T (8 P-Core + 16 E-Core)

Intel Smart Cache 30 MB

Frequenza TVB Massima 5,8 GHz (P-Core)

Frequenza Turbo P-Core 5,6 GHz

Frequenza Turbo E-Core 4,8 GHz

Supporto DDR5 7.200 MT/s

Grafica Intel Xe Arc

PCI-E 20 linee PCI-E 5.0 + 2 Thunderbolt 4 40 Gbps

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125 watt

TDP (PL2) o Maximum TurboPower (MTP) 250 watt

Socket LGA 1851

Intel Core Ultra 9 270K Plus

Architettura Lion Cove + Skymont

Core/Thread 24C/24T (8 P-Core + 16 E-Core)

Intel Smart Cache 30 MB

Frequenza TVB Massima 5,7 GHz (P-Core)

Frequenza Turbo P-Core 5,5 GHz

Frequenza Turbo E-Core 4,7 GHz

Supporto DDR5 7.200 MT/s

Grafica Intel Xe Arc

PCI-E 20 linee PCI-E 5.0 + 2 Thunderbolt 4 40 Gbps

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125 watt

TDP (PL2) o Maximum TurboPower (MTP) 250 watt

Socket LGA 1851

Intel Core Ultra 9 250K Plus