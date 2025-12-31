Cosa vedere tra le novità Disney+ di gennaio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo primo mese dell’anno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a gennaio 2026, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a gennaio 2026

Film in uscita su Disney Plus

Questo mese non sembrano previste novità su Disney+ per quanto riguarda i film. Potete comunque recuperare i lungometraggi dei mesi scorsi, come ad esempio I Roses (rivisitazione del classico film del 1989, con protagonisti Olivia Colman e Benedict Cumberbatch), la commedia Unicorni (con Valentina Lodovini, Edoardo Pesce e Daniele Scardini), I Fantastici 4: Gli Inizi (pellicola del Marvel Cinematic Universe che segue le avventure di Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa), Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo (sequel del film del 2003, che vede ancora Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nel cast), il film concerto Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show (registrato durante l’ultimo show del tour a Vancouver) e tanto altro.

Serie TV da vedere su Disney+

Abbott Elementary – stagione 5, parte 1

Le novità Disney+ di gennaio 2026 lato serie TV si aprono con la prima parte della quinta stagione di Abbott Elementary, divertente sitcom ambientata sul posto di lavoro. Segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po’ fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno anche se non sono d’accordo con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione. Tornano anche nella nuova stagione Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti, William Stanford Davis e Sheryl Lee Ralph.

Disponibile in streaming dal 7 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Abbott Elementary.

A Thousand Blows – stagione 2 (original)

Da vedere questo mese la seconda stagione di A Thousand Blows, serie TV ispirata alle storie vere di un gruppo di personaggi che lottano per sopravvivere nel brutale East End di Londra intorno al 1880. Un anno dopo le vicende della precedente stagione, Hezekiah è solo l’ombra dell’uomo che era un tempo, mentre Sugar Goodson non ha più rapporti con la sua famiglia e ormai è diventato un alcolista. Proprio mentre Wapping sta per andare definitivamente in declino, Mary Carr torna in città con il suo fedele braccio destro, Alice Diamond. Durante l’assenza di Mary, il fallimentare regno di Eliza Moody come regina l’ha vista finire in esilio, mentre Indigo Jeremy ha ripreso il controllo degli Elefanti. Mary è tornata per riunire i Quaranta Elefanti e reclamare la sua corona. Fa superare la dipendenza dall’alcol a Sugar, perché ha ancora bisogno di lui, e stringe una riluttante alleanza con Hezekiah per sconfiggere Indigo Jeremy una volta per tutte. Come sempre, Mary ha un piano. E questa volta è più rischioso che mai. Tutti gli episodi vengono resi disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di A Thousand Blows.

Tell Me Lies – stagione 3 (original)

Tra le novità Disney+ di gennaio troviamo anche la terza stagione di Tell Me Lies, serie ideata da Meaghan Oppenheimer e basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Carola Lovering. I nuovi episodi seguono Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White) dopo che hanno recuperato la loro burrascosa relazione in tempo per il semestre primaverile al Baird College. Nonostante la promessa che le cose andranno diversamente questa volta, alcuni errori del passato ostacolano i loro migliori propositi, e Lucy si ritrova coinvolta in una controversia con cui non vuole avere nulla a che fare. Nel frattempo, le disastrose ripercussioni dell’anno precedente costringono anche gli amici di Lucy e Stephen a fare i conti con le proprie azioni distruttive. Mentre alcuni segreti scandalosi serpeggiano nel campus, delle conseguenze devastanti minacciano Lucy e tutte le persone che le stanno vicino. I primi due episodi vengono resi disponibili insieme, poi la serie prosegue con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 13 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Tell Me Lies.

Dal Polo Sud al Polo Nord con Will Smith (original)

Da guardare questo mese Dal Polo Sud al Polo Nord con Will Smith, una nuova docuserie National Geographic che è stata realizzata in cinque anni. Segue Will Smith attraverso tutti e sette i continenti, dai campi di ghiaccio dell’Antartide alle giungle dell’Amazzonia, alle montagne dell’Himalaya, ai deserti dell’Africa, alle isole del Pacifico, fino agli iceberg dell’Artico. Ispirato dal suo defunto mentore a rispondere alle grandi domande della vita, Will Smith si lancia in sfide incredibili per 100 giorni: sciare al Polo Sud, catturare un’anaconda gigante, estrarre il veleno da una tarantola, scalare montagne e immergersi sotto i ghiacci del Polo Nord. Guidato da esperti, scienziati ed esploratori, l’attore contribuisce a scoperte scientifiche senza precedenti e stringe profondi legami umani, dalla comunità Waorani dell’Amazzonia al popolo San del Kalahari, la cui conoscenza e resilienza offrono potenti lezioni sul nostro futuro sul pianeta. Raccontata attraverso immagini spettacolari, un accesso e un’autenticità in pieno stile National Geographic, un’avventura irripetibile unisce scienza all’avanguardia, storytelling ambientale ed esplorazioni audaci. Tutti gli episodi sono disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 14 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Dal Polo Sud al Polo Nord con Will Smith.

Vampirina: Teenage Vampire (original)

In arrivo questo mese Vampirina: Teenage Vampire, nuova serie che unisce comedy e musical ispirata alla serie Disney Jr. Vampirina, a sua volta basata sui libri Vampirina Ballerina di Anne Marie Pace. Vee Hauntley, una vampira adolescente, lascia la Transilvania per frequentare un collegio di arti performative. Mentre vive tra gli umani, coltiva la sua passione per la musica, mantenendo segreta la sua identità di vampira per evitare i cacciatori di vampiri Van Helsing. La sfida si intensifica quando i suoi genitori iperprotettivi le mandano un fantasma troppo zelante ad accompagnarla, e uno dei suoi compagni di classe nasconde il fatto di essere lui stesso un Van Helsing. Nel cast Kenzi Richardson, Jiwon Lee, Shaun Dixon, Milo Maharlika e Faith Hedley.

Disponibile in streaming dal 21 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Vampirina: Teenage Vampire.

The Beauty (original)

Tra le principali novità Disney+ di gennaio 2026 troviamo The Beauty, serie originale FX dal produttore esecutivo Ryan Murphy. Il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall) vengono mandati a Parigi per scoprire la verità. Man mano che approfondiscono il caso, vengono a sapere di un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terrificanti. La loro indagine li porta direttamente nel mirino di The Corporation (Ashton Kutcher), un oscuro miliardario del settore tecnologico che ha creato in segreto un farmaco miracoloso chiamato “The Beauty” e che è disposto a tutto pur di proteggere il suo impero da mille miliardi di dollari, persino scatenare il suo letale sicario, The Assassin (Anthony Ramos). Mentre l’epidemia dilaga, Jeremy (Jeremy Pope), un emarginato disperato, viene coinvolto nel caos in cerca di uno scopo; nel frattempo, gli agenti si precipitano a Parigi, Venezia, Roma e New York per fermare una minaccia che potrebbe alterare il futuro dell’umanità. I primi tre episodi vengono proposti insieme, i successivi con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 22 gennaio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Beauty.

Wonder Man (original)

C’è anche una novità Marvel in arrivo questo mese sulla piattaforma: si tratta di Wonder Man, serie basata sull’omonimo personaggio della Marvel Comics. L’aspirante attore di Hollywood Simon Williams non riesce a far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, un attore che forse ha già alle spalle i suoi ruoli più importanti, Simon scopre che il leggendario regista Von Kovak sta realizzando un remake del film di supereroi Wonder Man. I due attori, agli estremi opposti del loro percorso professionale, puntano con determinazione a dei ruoli che potrebbero cambiargli la vita, mentre il pubblico assiste a un dietro le quinte sull’industria dell’intrattenimento. Tutti gli 8 episodi vengono resi accessibili insieme.

Disponibile in streaming dal 28 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Wonder Man.

What We Do in the Shadows – stagione 6 (original)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di gennaio da non perdere con la sesta e ultima stagione di What We Do in the Shadows, popolare e divertente serie originale FX a tinte horror strutturata come un falso documentario. Racconta la vita di tutti i giorni di quattro vampiri (Nandor, Laszlo, Nadjia e Colin) che convivono a Staten Island (NY) insieme al famiglio Guillermo. È uno spin-off dell’omonimo film del 2014. In questa ultima stagione, i coinquilini sono alle prese con una propria personalissima impresa, tra lavori in ufficio, esperimenti scientifici strampalati e non solo. Quando Jerry, una new entry del gruppo (interpretato da Mike O’Brien), si risveglia da un sonno che si è prolungato per cinquant’anni perché Nandor e Nadja lo hanno dimenticato nella sua bara, chiede ai compagni quali sono state le loro conquiste e quali siano i loro attuali obiettivi oscuri. Nandor, Nadja e Lazlo devono ammettere di aver perso di vista la sottomissione del Paese. Hanno “conquistato” solo la strada dove vivono, ma ognuno è stato distratto da altri compiti. Riparte quindi l’impresa di conquista del “Nuovo Mondo”.

Disponibile in streaming dal 28 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di What We Do in the Shadows.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, qualche finale di stagione, l’intera serie di film del franchise The Bourne e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

The Bourne Identity – 1° gennaio 2026

The Bourne Legacy – 1° gennaio 2026

The Bourne Supremacy – 1° gennaio 2026

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo – 1° gennaio 2026

Jason Bourne – 1° gennaio 2026

New Amsterdam (stagioni 1-5) – 1° gennaio 2026

Bertie Gregory – A tu per tu con i ghepardi (speciale National Geographic) – 2 gennaio 2026

Il 7 e l’8 – 2 gennaio 2026

Andiamo a quel Paese – 2 gennaio 2026

The Tale of Silyan (speciale National Geographic) – 9 gennaio 2026

Sandokan (stagione 1) – 17 gennaio 2026

Phineas e Ferb (stagione 5) – 17 gennaio 2026

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (finale stagione 2) – 21 gennaio 2026

Cat’s Eye – Occhi di Gatto (finale di stagione) – 30 gennaio 2026

Grey’s Anatomy (nuovi episodi stagione 22) – ogni giovedì

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

