Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di gennaio 2026 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo primo mese dell’anno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a gennaio 2026 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a gennaio 2026

Film in uscita su Netflix

People we meet on vacation – Un amore in vacanza (original)

Apriamo le novità Netflix di gennaio 2026 da vedere con People we meet on vacation – Un amore in vacanza, film che racconta la storia di Poppy (Emily Bader), una giovane donna dallo spirito libero con la testa fra le nuvole e la valigia sempre pronta per partire. Alex (Tom Blyth) è il suo opposto: un ragazzo riservato, metodico e amante della tranquillità. Nonostante le loro differenze e il fatto che vivano in città diverse, sono migliori amici da anni, e ogni estate, da quasi dieci anni, si ritrovano per una settimana di vacanza insieme. Un rituale irrinunciabile che ha consolidato un legame di amicizia unico e profondo. Ma dopo un brutto litigio, tutto cambia, e i due si allontanano. Quando Poppy si rende conto che la sua vita non è più la stessa senza Alex, decide di provare a rimediare e lo invita a un’ultima vacanza, con la speranza di ritrovare non solo la loro vecchia complicità, ma forse anche qualcosa di più. Durante il viaggio, tra momenti di nostalgia, nuove avventure e vecchi ricordi, emergono tutte le emozioni mai dette, le domande rimaste in sospeso e i sentimenti che forse, sono sempre stati lì solo in attesa del momento giusto per venire alla luce.

Disponibile in streaming dal 9 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di People we meet on vacation.

The Rip – Soldi sporchi (original)

Da vedere questo primo mese dell’anno su Netflix The Rip – Soldi sporchi, film diretto da Joe Carnahan con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun e Scott Adkins. Racconta dell’omicidio di un capitano rimasto irrisolto per sei settimane. Intralciato da una serie di ritardi burocratici, rende gli ufficiali del Tactical Narcotics Team di Miami irrequieti e impazienti di ottenere giustizia. Nella speranza di arrivare a una soluzione, la squadra decide di agire partendo da una soffiata riguardante il possibile nascondiglio dei sequestratori. All’interno di un luogo abbandonato scoprono però milioni di dollari in contanti: la scoperta scatena una serie di tensioni tra i membri della squadra, e i già fragili legami di fiducia tra di loro cominciano a sgretolarsi. Alcuni la vedono come un’opportunità per migliorare la propria situazione, mentre altri temono le conseguenze, consapevoli dell’altissimo livello di rischio della missione. L’integrità individuale e i rapporti tra i colleghi vengono messi in discussione, portando a un pericoloso conflitto dove nessuno può più essere sicuro di potersi fidare degli altri.

Disponibile in streaming dal 16 gennaio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Rip – Soldi sporchi.

Il Falsario (original)

Da guardare questi primi giorni del 2026 anche Il Falsario, film con Pietro Castellitto presentato alla 20a edizione della Festa del Cinema di Roma. Roma, anni ’70: quando Toni arriva in città, nel suo bagaglio ha soltanto il talento per la pittura e il sogno di diventare un grande artista. Ma la sua fame di vita, il destino e forse anche la Storia lo porteranno a diventare il più grande di tutti i falsari, nonché una figura centrale nei misteri più fitti del nostro Paese. La pellicola è tratta dall’opera letteraria Il Falsario di Stato di Nicola Biondo e Massimo Veneziani. Nel cast, oltre a Castellitto, anche Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante e Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Disponibile in streaming dal 23 gennaio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale de Il Falsario.

Serie TV da vedere su Netflix

Stranger Things – stagione 5, Volume 3 – finale (original)

Apriamo il mese e l’anno di Netflix lato serie TV con quella che è una delle novità più attese: stiamo parlando del gran finale della quinta e ultima stagione di Stranger Things, che questo mese prosegue con la terza parte (Volume 3, con l’episodio finale). Autunno 1987. Hawkins è rimasta segnata dall’apertura dei portali e i nostri eroi sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, che è svanito nel nulla: non si sa dove si trovi né quali siano i suoi piani. A complicare la missione, il governo ha messo la città in quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costringendola a nascondersi di nuovo. Con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will si fa strada una paura pesante e familiare. La battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima. Per porre fine a quest’incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l’ultima volta. La prima parte (episodi 1-4) è uscita il 27 novembre, la seconda (episodi 5-7) è arrivata a Santo Stefano e il gran finale debutta alle 2:00 italiane di Capodanno. L’episodio finale della serie ha una durata da film: servono 2 ore e 5 minuti per un finale cinematografico.

Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Stranger Things.

Fuga (original)

Da vedere in streaming questo mese troviamo Fuga, miniserie thriller di 8 episodi con James Nesbitt e Minnie Driver. Simon aveva una vita perfetta: l’amore della moglie e dei figli, un ottimo lavoro e una casa splendida. Tutto crolla quando la figlia maggiore Paige scappa di casa. Dopo averla trovata sotto l’effetto di droghe e vulnerabile in un parco cittadino, ha finalmente l’occasione di riportare a casa la sua bambina. Ma lei non è sola e una discussione degenera in una violenza scioccante. Dopo l’incidente Simon perde di nuovo la figlia e mentre tenta di rintracciarla finisce in un pericoloso mondo sotterraneo, svelando oscuri segreti che potrebbero distruggere per sempre la sua famiglia. Tratta dall’omonimo romanzo di Harlan Coben.

Disponibile in streaming dal 1° gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fuga.

Land of Sin (original)

Le novità Netflix di gennaio 2026 da non perdere includono Land of Sin, serie thriller svedese intrisa di giallo e tensione. Quando l’adolescente Silas viene trovato morto in una fattoria della penisola di Bjäre, l’impulsiva, eccentrica ma estremamente brillante detective Dani (Krista Kosonen) collabora con Malik (Mohammed Nour Oklah), un collega appena uscito dall’accademia, per risolvere il caso. L’indagine li conduce in una baracca patriarcale nella campagna della Scania, dove si ritrovano ben presto al centro di una cupa faida familiare che dura da generazioni. Dani, che ha un legame personale con la vittima, si lascia assorbire dall’inchiesta e dalle dinamiche delle famiglie coinvolte. Il patriarca Elis (Peter Gantman) lancia un ultimatum alla donna: se non vuole che sia lui a prendere in mano la situazione, deve risolvere il caso. Un’indagine criminale moderna ambientata in un mondo incerto, segnato da conflitti e violenza, dove il peccato originale è sempre in agguato.

Disponibile in streaming dal 2 gennaio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Land of Sin.

La sua verità (original)

Restiamo sul genere con La sua verità (His & Hers il titolo originale), serie con protagonisti Tessa Thompson e Jon Bernthal. Nel caldo soffocante di Atlanta, Anna vive in un’ossessionante solitudine, allontanandosi dai suoi amici e dalla sua carriera di giornalista televisiva. Ma quando sente parlare di un omicidio a Dahlonega, la sonnolenta cittadina in cui è cresciuta, Anna si rianima e si butta sul caso in cerca di risposte. Il detective Jack Harper è stranamente sospettoso del suo coinvolgimento e la spinge al centro dell’indagine che lui stesso sta conducendo. Ogni storia ha due facce: qualcuno sta sempre mentendo.

Disponibile in streaming dall’8 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La sua verità.

I sette quadranti di Agatha Christie (original)

Di nuovo sul genere giallo con I sette quadranti di Agatha Christie, nuova miniserie con Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter e Martin Freeman, basata sull’omonimo romanzo del 1929. Nell’Inghilterra del 1925, uno scherzo durante una sontuosa festa in una dimora di campagna finisce orribilmente e mortalmente storto. Toccherà al più improbabile degli investigatori, Lady Eileen ‘Bundle’ Brent, figlia del Marchese di Caterham, svelare un agghiacciante complotto che le cambierà la vita, svelando il mistero di questo luogo insospettabile. Il cast include Helena Bonham Carter nei panni di Lady Caterham, l’elegante e sofisticata padrona dell’omonima casa, Martin Freeman in quelli del sovrintendente Battle, un alto ufficiale di Scotland Yard, Corey Mylchreest in quelli di Gerry Wade, un giovane appartenente all’alta società inglese, Edward Bluemel​ nella parte del vivace Jimmy Thesiger, e Nabhaan Rizwan in quella di Ronnie Devereux, un giovane aristocratico membro dello stesso gruppo.

Disponibile in streaming dal 15 gennaio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale de I sette quadranti di Agatha Christie.

Come si dice “amore”? (original)

Questo mese debutta sulla piattaforma Come si dice “amore”?, nuova serie coreana con Kim Seon-ho, Go Youn-jung e Sota Fukushi, composta da 12 episodi. Un’attrice famosa e il suo interprete faticano a tradurre le proprie emozioni in parole mentre viaggiano per il mondo per girare una serie. L’amore saprà trovare la propria lingua? Una commedia romantica imprevedibile che prende il via quando all’interprete multilingue Joo Ho-jin è assegnato l’incarico di tradurre per la celebrità internazionale Cha Mu-hee.

Disponibile in streaming dal 16 gennaio 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Come si dice “amore”?.

Take That (original)

Gli amanti dei Take That non possono assolutamente perdersi la docuserie omonima, che racconta la straordinaria storia della boy band più iconica del Regno Unito. In tre parti, regala uno sguardo dietro le quinte mentre Gary, Howard, Mark, Jason e Robbie rivelano le loro esperienze personali come membri di un gruppo che ha affascinato milioni di fan esibendosi in concerti da tutto esaurito e raggiungendo la vetta delle classifiche, con dodici singoli di grande successo al primo posto nel Regno Unito e oltre quarantacinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Con trentacinque anni di raro materiale d’archivio, filmati inediti e contenuti personali, oltre a interviste esclusive a Gary, Howard e Mark, la docuserie offre un intimo sguardo sugli alti, i bassi e l’eredità indelebile di una delle band britanniche di maggior successo di tutti i tempi. Dagli esordi come quintetto a Manchester fino allo status di superstar del pop, ripercorre il cameratismo, il caos e la resilienza che hanno segnato la loro ascesa fulminea, il clamoroso scioglimento e uno dei più grandi ritorni nella storia della musica britannica.

Disponibile in streaming dal 27 gennaio 2026.

Bridgerton – stagione 4, parte 1 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di gennaio 2026 da non perdere con la prima parte della quarta stagione di Bridgerton, che si concentra sul secondogenito bohémien Benedict (Luke Thompson). Nonostante il fratello minore e quello maggiore siano entrambi felicemente sposati, Benedict non ha nessuna intenzione di sistemarsi, finché non incontra un’affascinante invitata vestita d’argento al ballo in maschera di sua madre. Benedict rifiuta di mettere la testa a posto nonostante le suppliche della matriarca, Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell). Tutto però cambia al ballo in maschera organizzato da sua madre, dove rimane affascinato da una misteriosa dama mascherata. Con l’aiuto della seppur riluttante sorella Eloise (Claudia Jessie), il giovane prova a scoprirne l’identità cercandola nell’alta società. Ma la donna dei suoi sogni è una brillante cameriera di nome Sophie Baek (Yerin Ha) al servizio della temibile padrona di casa, Araminta Gun (Katie Leung). Quando il destino fa rincontrare Benedict e Sophie, il giovane è diviso tra l’affetto per questa domestica affascinante e la misteriosa fanciulla vestita d’argento, senza rendersi conto che sono la stessa persona. I primi 4 episodi sono disponibili dal 29 gennaio, mentre i successivi 4 dal 26 febbraio.

Disponibile in streaming dal 29 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Bridgerton.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio 2026 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a gennaio:

L’amore in ufficio (stagione 1, original) – 1° gennaio 2026

Il mio fidanzato coreano (stagione 1, original) – 1° gennaio 2026

Fuga in tacchi a spillo – 1° gennaio 2026

Toro scatenato – 1° gennaio 2026

Rain Man – L’uomo della pioggia – 1° gennaio 2026

Marcello Hernández: American Boy (stand-up, original) – 7 gennaio 2026

Machos Alfa (stagione 4, original) – 9 gennaio 2026

Taskaree – Contrabbando organizzato (stagione 1, original) – 14 gennaio 2026

Il prisma dell’amore (stagione 1, original) – 15 gennaio 2026

WWE: la storia dietro le quinte (stagione 2, original) – 20 gennaio 2026

Star Search (nuova stagione, original) – 20 gennaio 2026

L’inferno dei single (stagione 5, reality original) – 20 gennaio 2026

Kidnapped: il caso Elizabeth Smart (documentario, original) – 21 gennaio 2026

Cosmic Princess Kaguya! (anime, original) – 22 gennaio 2026

Finding Her Edge – Passione sul ghiaccio (stagione 1, original) – 22 gennaio 2026

Skyscraper Live (speciale in diretta, original) – 24 gennaio 2026, ore 2:00

Mike Epps: Delusional (speciale stand-up, original) – 27 gennaio 2026

Netflix mette a disposizione una selezione dedicata a film e serie tratti da romanzi che hanno appassionato milioni di lettori: dalle storie d'amore che scaldano il cuore (People We meet on Vacation – Un amore in vacanza, Bridgerton e Io Prima di Te) ai thriller che tengono svegli fino a tardi (Fuga, La Sua Verità e I Sette Quadranti di Agatha Christie).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a gennaio 2026 da vedere, tra film, serie TV e originals.