Le novità Amazon Prime Video di gennaio 2026 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo primo mese dell’anno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2026 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a gennaio 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

Segui la mia voce

Apriamo le novità Amazon Prime Video di gennaio 2026 e quindi del nuovo anno con Segui la mia voce, adattamento del popolare libro su Wattpad della scrittrice venezuelana Ariana Godoy (già autrice di Dalla mia finestra, diventato un film Netflix). Dopo un problema di salute mentale che la costringe a casa per 76 giorni di fila, Klara non fa altro che ascoltare il suo programma radiofonico preferito, Sigue Mi Voz. Finché un giorno non comincia a domandarsi: è possibile innamorarsi di qualcuno che hai sentito alla radio ma che non ha mai incontrato?

Disponibile in streaming dal 2 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Segui la mia voce.

Fast Charlie

Cambiamo genere con Fast Charlie, film action diretto da Philip Noyce con Pierce Brosnan, Morena Baccarin e il compianto James Caan. Orlando, Florida: Charlie Swift è un sicario che lavora per il suo capo Stan da oltre vent’anni. Da sempre fedele a quest’ultimo, ha costruito con lui un rapporto molto stretto e solido, e quando scopre che Stan è stato tradito da un suo ex socio che ora lavora per altri, decide di volerlo vendicare. Sua unica complice in questa vendetta però è Marcie, moglie di un mafioso ucciso da lui. Paradossalmente sarà l’unica persona di cui potrà fidarsi. Tratto dall’omonimo romanzo di Victor Gischler.

Disponibile in streaming dal 14 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fast Charlie.

The Bad Boy and Me

Da vedere su Prime Video a gennaio 2026 The Bad Boy and Me, film diretto da Justin Wu che racconta la storia di Dallas Bryan (Siena Agudong), una determinata cheerleader con l’obiettivo di ottenere una borsa di studio per un corso di danza. Dallas è testarda e vuole a tutti i costi avere una borsa di studio per la prestigiosa scuola che fu anche il sogno incompiuto della madre. Decisa a lasciare la città in cui è cresciuta, tiene a distanza tutto ciò che potrebbe distrarla, soprattutto i ragazzi come Drayton Lahey (Noah Beck). Dray è il classico quarterback ribelle, bello, sfacciato e con un cognome pesante sulle spalle. Ma quando i due si ritrovano per forza di cose sempre più vicini, le scintille iniziano a volare e ignorarle diventa impossibile. Più Dallas cerca di convincersi che non ha bisogno di lui, più si accorge che forse, per la prima volta, dovrebbe ascoltare il cuore anziché la testa. Ma seguire il desiderio può significare mettere a rischio tutto ciò per cui ha sempre lottato. Una commedia romantica che racconta il confine sottile tra ciò che vogliamo, ciò di cui pensiamo di aver bisogno e ciò che ci fa davvero bene.

Disponibile in streaming dal 16 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Bad Boy and Me.

So cosa hai fatto (2025)

Da non perdere tra le novità Amazon Prime Video di gennaio anche So cosa hai fatto, nuovo capitolo della popolare serie horror-thriller, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Racconta di cinque amici che, dopo aver causato inavvertitamente un incidente d’auto mortale, nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze. Un anno dopo, il loro passato torna a tormentarli e sono costretti a confrontarsi con una terribile verità: qualcuno conosce quello che hanno fatto l’estate precedente ed è deciso a vendicarsi. Gli amici, perseguitati uno a uno da un assassino, scoprono che è già successo in passato e si rivolgono a due sopravvissuti del “Massacro di Southport” del 1997 per chiedere aiuto. Nel cast anche Jennifer Love Hewitt. Si tratta del sequel di So cosa hai fatto (1997) e Incubo finale (1998), che ignora le vicende del terzo capitolo stand alone (Leggenda mortale, del 2006).

Disponibile in streaming dal 16 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di So cosa hai fatto (2025).

Preparation for the Next Life

Proseguiamo con Preparation for the Next Life, dramma basato sul romanzo del 2014 di Atticus Lish. Aishe, donna uigura addestrata dal padre militare, emigra a New York dove si ritrova a lavorare nelle cucine sotterranee di Chinatown. Il suo incontro fortuito con Skinner, giovane soldato americano appena tornato da tre missioni in Medio Oriente, le cambia la vita. I due si innamorano e scoprono la possibilità di una vita migliore insieme.

Disponibile in streaming dal 19 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Preparation for the Next Life.

Fratelli demolitori (original)

Iniziamo a dare uno sguardo ai contenuti originali di questo mese con Fratelli demolitori, film action-comedy con Dave Bautista e Jason Momoa. Due fratellastri che non si parlano da anni, Jonny (Jason Momoa) e James (Dave Bautista), sono costretti a riunirsi dopo la misteriosa morte del padre. Mentre cercano di scoprire la verità, riaffiorano segreti sepolti e la lealtà viene messa a dura prova, svelando una cospirazione che potrebbe distruggere la loro famiglia. Insieme, sono pronti a demolire qualsiasi cosa si metta sulla loro strada. La vicenda è ambientata tra le strade delle Hawaii, con la partecipazione di Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root e Morena Baccarin.

Disponibile in streaming dal 28 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fratelli Demolitori (in arrivo).

Bring Her Back: Torna da me

Chiudiamo le novità Prime Video di gennaio riguardanti i film con Bring Her Back – Torna da me, horror diretto da Danny e Michael Philippou. Dopo la morte del padre, il diciassettenne Andy e la sorellina ipovedente Piper vengono adottati da una donna, un’eccentrica psicologa infantile che ha perso da poco la figlia. I due vanno a vivere con lei nella sua casa isolata da tutto e da tutti, insieme al piccolo Oliver, altro bambino affidato alla donna. I due ragazzi scoprono presto che nell’abitazione, nascosto agli occhi del mondo, viene praticato un rituale terrificante.

Disponibile in streaming dal 30 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bring Her Back: Torna da me.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Gigolò per caso – La Sex Guru – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Amazon Prime Video di gennaio 2026 lato serie TV con la seconda stagione di Gigolò per caso, intitolata La Sex Guru. In questi nuovi episodi, padre e figlio sono alle prese con nuove divertenti avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. L’attività dei Bremer è in pericolo: sta per arrivare una rivoluzione e il suo nome è Rossana Astri (Sabrina Ferilli), celebre guru femminista che insegna alle donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee sovversive metteranno a rischio il business di Giacomo (Christian De Sica) e la vita privata di Alfonso (Pietro Sermonti), soprattutto quando Margherita (Ambra Angiolini) diventa una delle sue seguaci più devote. Costretto nuovamente ad aiutare il padre, Alfonso si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra sessi che fa emergere con ironia i desideri nascosti delle donne e la disarmante difficoltà degli uomini a stare al loro passo. Tutti e 6 gli episodi vengono resi disponibili nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 2 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Gigolò per caso.

Beast Games – stagione 2 (original)

Da non perdere questo primo mese dell’anno la seconda stagione dei Beast Games, popolare show televisivo condotto da MrBeast, noto youtuber statunitense. Dopo una prima stagione da record, lo show torna più grande, più ambizioso e più impegnativo che mai. MrBeast ha riunito 100 dei concorrenti più forti del pianeta e 100 delle menti più brillanti del mondo. I giocatori di “Forza vs. Intelligenza” si contenderanno un montepremi da capogiro di 5.000.000 di dollari e, mentre si affronteranno in uno scontro estremo tra cervello e bicipiti, si formeranno alleanze e si romperanno rapporti basati sulla fiducia. Ogni sfida spingerà al limite la forza, l’intelligenza e le strategie di ciascuno di loro. La nuova edizione è composta da 10 episodi: i primi 3 sono disponibili dal 7 gennaio, mentre i successivi vengono proposti con frequenza settimanale (finale il 25 febbraio).

Disponibile in streaming dal 7 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Beast Games.

The Night Manager – stagione 2 (original)

Un’altra seconda stagione tra le novità da vedere a gennaio su Prime Video. Si tratta della seconda stagione di The Night Manager, serie crime drama acclamata dalla critica e ispirata al romanzo di John le Carré. Otto anni dopo l’esplosivo finale della prima stagione, torna la serie di successo vincitrice di Emmy, Golden Globe e BAFTA Award, con Tom Hiddleston a riprendere il ruolo che gli è valso il Golden Globe, quello dell’ex agente dei servizi segreti britannici Jonathan Pine. La nuova stagione, girata nel Regno Unito, Spagna, Colombia e Francia, segue Pine, che ora vive sotto il nome di Alex Goodwin, un agente subalterno dell’MI6 che gestisce una semplice unità di sorveglianza a Londra, e la sua vita è piacevolmente tranquilla. Una notte, l’incontro casuale con un ex mercenario di Roper lo spinge ad agire e lo porta a un violento scontro con un nuovo avversario: l’uomo d’affari colombiano Teddy Dos Santos (Diego Calva). In questo nuovo e pericoloso viaggio, Pine incontra Roxana Bolaños (Camila Morrone), un’imprenditrice che, seppure con riluttanza, lo aiuta a infiltrarsi nell’organizzazione colombiana di Teddy. La nuova stagione è composta da 6 episodi: i primi 3 arrivano insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale fino al 1° febbraio. Già prevista una terza stagione.

Disponibile in streaming dall’11 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di The Night Manager.

Steal – La rapina (original)

Restiamo sempre sui contenuti originali con Steal – La rapina, nuova serie TV con Sophie Turner, Archie Madekwe e Jacob Fortune-Lloyd. Un adrenalinico thriller contemporaneo sulla rapina del secolo, che vede protagonista Zara, un’impiegata qualunque che si ritrova catapultata al centro dell’azione. Una classica giornata lavorativa alla Lochmill Capital, società d’investimento di fondi pensione, viene sconvolta quando una violenta banda di ladri irrompe negli uffici e costringe Zara e il suo migliore amico Luke a eseguire i loro ordini. Ma chi ruberebbe miliardi di sterline dalle pensioni di persone comuni e perché? L’ispettore capo Rhys è deciso a scoprirlo, ma essendo ricaduto da poco nella sua dipendenza dal gioco d’azzardo, deve tenere a bada i propri problemi economici mentre indaga sui piani segreti e gli interessi contrastanti che si celano dietro questo crimine di vasta portata. Tutti e 6 gli episodi sono proposti nello stesso momento.

Disponibile in streaming dal 21 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Steal – La rapina (in arrivo).

Red Carpet – Vip al Tappeto – stagione 2 (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di gennaio 2026 con la seconda stagione di The Red Carpet – Vip al tappeto, game show condotto da Alessia Marcuzzi con le irriverenti voci e l’inesorabile commento della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). A sfidarsi sul tappeto rosso, allestito questa volta in un parco acquatico, cinque dive d’eccezione: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento. Con loro, tre squadre di bodyguard: gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano, Giulia Vecchio. Tre squadre agguerrite di bodyguard hanno la missione di scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi. I 4 episodi vengono resi disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 23 gennaio 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Red Carpet – Vip al Tappeto.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per gennaio

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a gennaio sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo i film della saga di Ritorno al Futuro, commedie di Aldo, Giovanni e Giacomo e di Checco Zalone, film di animazione per tutta la famiglia (tra cui Pets e Pets 2), una ulteriore stagione di The Blacklist e non solo.

Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è partita la stagione della NBA, con tantissime partite da seguire su Prime Video anche questo primo mese del 2026.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a gennaio 2026 su Amazon Prime Video:

10 giorni senza mamma – 1° gennaio 2026

Andiamo a quel paese – 1° gennaio 2026

Benvenuti al sud – 1° gennaio 2026

Benvenuti al nord – 1° gennaio 2026

Cado dalle nubi – 1° gennaio 2026

Che bella giornata – 1° gennaio 2026

Tolo Tolo – 1° gennaio 2026

Il cosmo sul comò – 1° gennaio 2026

Il ricco, il povero e il maggiordomo – 1° gennaio 2026

Fuga da Reuma Park – 1° gennaio 2026

L’ora legale – 1° gennaio 2026

Santocielo – 1° gennaio 2026

Ritorno al futuro – 1° gennaio 2026

Ritorno al futuro – Parte II – 1° gennaio 2026

Ritorno al futuro – Parte III – 1° gennaio 2026

Mamma Mia! Ci risiamo – 1° gennaio 2026

Pets – Vita da animali – 1° gennaio 2026

Pets 2 – Vita da animali – 1° gennaio 2026

One Shot One Kill – A colpo sicuro – 1° gennaio 2026

Sniper 2 – Missione suicida – 1° gennaio 2026

Sniper 3 – Ritorno in Vietnam – 1° gennaio 2026

Greenland – 1° gennaio 2026

La tata (stagione 1) – 1° gennaio 2026

Bullet Train – 2 gennaio 2026

Un viaggio a quattro zampe – 3 gennaio 2026

White Raid: Colpo nella tormenta – 5 gennaio 2026

The Blacklist (stagione 5) – 7 gennaio 2026

Erin Brockovich – Forte come la verità – 9 gennaio 2026

An Education – 10 gennaio 2026

A Few Good Men – 13 gennaio 2026

Marie Antoinette – 14 gennaio 2026

I Tudors (stagioni 1-4) – 21 gennaio 2026

The Legend of Zorro – 22 gennaio 2026

La maschera di Zorro – 22 gennaio 2026

21 – 24 gennaio 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Dobbiamo stare vicini – 9 gennaio 2026

Ti odio, anzi no, ti amo! – 12 gennaio 2026

Blink Twice – 20 gennaio 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo The Terminal List: Lupo nero (1° gennaio 2026) e The Chosen (stagioni 1-4, 14 gennaio 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece Love Me Love Me (febbraio 2026), la seconda stagione di Alex Cross (11 febbraio 2026), Man on the Run (25 febbraio 2026), Young Sherlock (4 marzo 2026) e la quinta e ultima stagione di The Boys (8 aprile 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio i film The Life of Chuck (dal 1° gennaio 2026), Wicked: Parte 2 (dal 5 gennaio 2026), Predator: Badlands (dal 6 gennaio 2026), The Running Man (dal 12 gennaio 2026) ed Esprimi un desiderio (dal 13 gennaio 2026), oltre alle serie TV Law & Order: Unità Speciale (stagione 26, dal 5 gennaio 2026), Chicago Med (stagione 10, dal 5 gennaio 2026) e Chicago P.D. (stagione 12, dal 5 gennaio 2026).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a gennaio 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di gennaio per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.