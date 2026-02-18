Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta di ultima generazione come Garmin Fenix 8 (e tutti i modelli simili).

Il nuovo aggiornamento si configura come major update, giunge al culmine di un ciclo di sviluppo durato quasi due mesi e si preoccupa di risolvere svariati bug, implementare nuove funzionalità e apportare altri miglioramenti a tutti gli smartwatch coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Garmin Fenix 8 (e simili): arriva il nuovo major update

A oltre tre mesi dal primo rilascio del precedente major update (versione 20), e a pochi giorni dal rilascio dell’ultima beta del ciclo di sviluppo, Garmin è tornata ad aggiornare i smartwatch e sportwatch di punta: Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

Per tutti questi modelli arriva il nuovo major update (versione 21) che porta con sé numerosissime novità. Si parte con l’aggiunta di una serie di “viste rapide” per il monitoraggio del peso, i dettagli sulle prestazioni della batteria, i risultati delle squadre sportive e l’impatto dei comportamenti giornalieri sulle metriche della salute.

Abbiamo poi miglioramenti che coinvolgono il monitoraggio del sonno (sono stati aggiunti i suggerimenti per gli orari ideali per coricarsi e svegliarsi), i piani di allenamento (si possono registrare più discipline in sequenza all’interno di un’unica attività) e svariati altri miglioramenti all’esperienza utente, oltre alla risoluzione di bug, anche critici.

Il changelog del nuovo aggiornamento

Come anticipato, il changelog (qui per Garmin Fenix 8/Fenix8 Pro/MicroLED, qui per Fenix E, qui per Enduro 3) che accompagna la nuova versione 21.25 del software per tutti gli smartwatch di punta più recenti dell’azienda elvetico-statunitense è piuttosto lungo e racconta tutte le modifiche implementate dal team di sviluppo rispetto alla precedente versione 20.29 (distribuita a gennaio 2026).

Oggi iniziamo il rollout della versione software 21.25, insieme a un aggiornamento della traduzione per dispositivi mobile. Attualmente siamo al 20% di questo rollout e aumenteremo la percentuale nel tempo. Aggiunge una vista rapida che tiene traccia del tuo peso.

Aggiunge una vista rapida che tiene traccia dei dettagli sulla durata della batteria e delle prestazioni.

Aggiunge una vista rapida per monitorare le tue squadre sportive preferite.

Aggiunge piani di allenamento incentrati su allenamenti a tempo, allenamenti cardio e allenamenti di forza opzionali.

Aggiunge una vista rapida per monitorare come i comportamenti quotidiani influiscono su determinate metriche di salute.

Aggiunge informazioni alla panoramica del sonno per l’orario ideale per andare a letto e svegliarsi.

Aggiunge filtri colore alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge avvisi vocali alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge un’attività per registrare più sport di seguito.

Aggiunge avvisi vocali quando si utilizza un dispositivo radar compatibile.

Aggiunge suoni di allarme aggiuntivi.

Aggiunge notifiche intelligenti al menu del palco per consentire di ritardare le notifiche fino a dopo l’attività.

Aggiorna le tue indicazioni di allenamento tenendo conto delle immersioni recenti.

Migliora il ritmo per una maggiore reattività.

Salva le modifiche alle ripetizioni strutturate per il prossimo allenamento a intervalli.

Risolve un problema per cui poteva essere caricato un allenamento di ciclismo Garmin Coach errato quando si selezionava di eseguire l’allenamento.

Risolve un problema che poteva causare il ripristino del dispositivo durante il caricamento di un percorso per il ciclismo indoor.

Risolve un problema che poteva causare la visualizzazione di una schermata vuota dopo l’accesso al lettore musicale durante un’attività.

Risolve un problema che poteva causare errori parziali durante l’utilizzo del Wi-Fi per i caricamenti.

Risolve il problema del riepilogo dell’attività di sci di fondo che non mostrava la velocità massima o il chilometraggio.

Risolve il problema dell’impossibilità di acquisire il GPS nelle app CIQ. (Solo Fenix ​​8 Pro)

Risolve altri bug minori.

Aggiornate le traduzioni.

Come installare l’aggiornamento su Garmin Fenix 8 e tutti i modelli simili

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, i modelli della gamma Garmin Fenix 8 e tutti gli altri smartwatch simili, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.