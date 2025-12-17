Apple compie un passo avanti, piccolo ma tutt’altro che trascurabile, sul fronte della riparabilità dei suoi portatili, introducendo un nuovo processo di sostituzione della batteria per il MacBook Pro M5 da 14 pollici che rende l’intervento decisamente più semplice rispetto al passato, almeno sulla carta.

La novità riguarda in modo diretto uno dei punti più criticati del dispositivo fin dal suo debutto, come sottolineato anche dallo smontaggio pubblicato da iFixit lo scorso ottobre, la sostituzione della batteria rappresentava infatti una delle operazioni più complesse, dal momento che richiedeva la rimozione di numerosi componenti interni, trasformando un intervento teoricamente semplice in una procedura lunga e delicata.

Apple rende più semplice la sostituzione della batteria su MacBook Pro M5 da 14 pollici

L’azienda di Cupertino ha rivisto la procedura ufficiale di riparazione, consentendo ora di sostituire esclusivamente la batteria, senza dover rimuovere altri moduli interni del MacBook Pro M5 da 14 pollici, fatta eccezione per il case inferiore.

Si tratta di un cambiamento tutt’altro che marginale, che riduce in modo significativo la complessità dell’intervento e, di conseguenza, anche il rischio di danneggiare altri componenti durante l’operazione. Un aspetto particolarmente importante sia per gli utenti più esperti, sia per le officine di riparazione indipendenti, che da tempo chiedono soluzioni più accessibili e meno invasive.

Contestualmente all’introduzione del nuovo processo, Apple ha iniziato a vendere la batteria come modulo autonomo attraverso il proprio Self Service Repair Store; in questo modo, chi decide di procedere con la riparazione in autonomia può acquistare direttamente il componente ufficiale, insieme agli strumenti necessari per seguire la procedura prevista dall’azienda.

Una mossa che si inserisce nel percorso, ormai avviato da tempo, con cui Apple sta ampliando il programma di riparazione fai da te, pur mantenendo un controllo molto stretto sulle modalità e sui componenti utilizzati.

A completare il quadro, Apple ha anche pubblicato un nuovo manuale di riparazione aggiornato, che descrive nel dettaglio la procedura semplificata per la sostituzione della batteria; il documento include una guida passo passo pensata sia per gli utenti finali sia per i centri di riparazione indipendenti, che fanno largo affidamento su questo tipo di materiale per operare in sicurezza e secondo le specifiche ufficiali.

Il confronto con quanto emerso dallo smontaggio di iFixit è inevitabile, dove prima era necessario intervenire su più componenti interni, ora l’operazione risulta molto più lineare, almeno dal punto di vista progettuale.

Pur non trattandosi di una rivoluzione, la scelta di Apple rappresenta un segnale positivo in un contesto in cui il tema della riparabilità è sempre centrale, anche alla luce delle pressioni normative e delle richieste degli utenti.

Resta da capire se questo approccio verrà esteso anche ad altri modelli e alle future generazioni di MacBook, oppure se rimarrà un caso isolato. Per ora, gli utenti del MacBook Pro M5 da 14 pollici possono quantomeno contare su una procedura di sostituzione della batteria più semplice, meno invasiva e finalmente più in linea con ciò che ci si aspetterebbe da un intervento di manutenzione ordinaria.