Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Apple ha in programma per il prossimo anno il lancio di diversi nuovi modelli di MacBook.

Tuttavia, dovrebbero essere due in particolare i modelli che potrebbero lasciare il segno nel 2026, tanto che qualche addetto ai lavori si è spinto ad ipotizzare che potrebbero persino dare il via ad una nuova era per la gamma Mac.

Cosa possiamo aspettarci dai MacBook per il prossimo anno

La prima grande novità del colosso di Cupertino per il 2026 potrebbe essere rappresentata dal lancio di un nuovo modello MacBook, il più conveniente della gamma, del quale si parla oramai da un po’ di tempo.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tale dispositivo dovrebbe poter contare su un display da 12,9 pollici, colori sgargianti (blu, giallo e rosa) e un chip A18 Pro simile a quelli usati su iPhone, il tutto per un prezzo piuttosto competitivo, compreso tra i 599 dollari e i 699 dollari.

Fino a questo momento Apple ha esitato a lanciare un MacBook a basso costo che possa essere in grado di competere meglio con i Chromebook e i PC più economici ma pare che il colosso di Cupertino sia ora pronto a lottare per riuscire a conquistare una maggiore quota di mercato per i Mac.

Nella parte finale del 2026 potrebbe arrivare l’altra grande novità di Apple: stiamo parlando di un MacBook Pro animato da un processore M6.

Tale dispositivo dovrebbe essere dotato di alcune chicche, come ad esempio un display OLED con supporto touch e tra le sue novità vi potrebbe essere anche il supporto alla connettività 5G, ciò grazie al modem C2, sviluppato internamente da Apple.

Nelle prossime settimane ne sapremo certamente di più.