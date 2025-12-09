Quali sono le novità da vedere su Apple TV a dicembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi di recente con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese natalizio, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a dicembre 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV a dicembre 2025

Film in uscita su Apple TV

Nevica a Fraggle Rock (original)

Le novità Apple TV di dicembre 2025 da vedere includono Nevica a Fraggle Rock, nuovo speciale di Natale che riporta sullo schermo i Fraggle ideati da Jim Henson. I Fraggle attendono con impazienza la prima neve della stagione e tutte le tradizioni che porta con sé, ma quando cade solo un singolo fiocco e Gobo non riesce a scrivere la canzone natalizia che tutti si aspettano, le feste vanno all’aria. Per la prima volta, Gobo si avventura nel mondo degli umani (o, come lo chiamano i Fraggle, lo “spazio aperto”) per trovare nuove ispirazioni musicali. E al castello dei Gorg, Junior è sopraffatto dall’arrivo in famiglia di un nuovo baby Gorg. Durante le festività, i Fraggle e i Gorg impareranno che i momenti belli non sono sempre perfetti, ma possono essere unici e memorabili come fiocchi di neve. Quando le festività si riempiono di avventure e sfide inaspettate, i Fraggle imparano ad apprezzare che ogni giorno sia unico, proprio come un fiocco di neve.

Disponibile in streaming dal 5 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nevica a Fraggle Rock.

F1: Il film (original)

Le novità di questo mese non sono molto numerose, ma ne includono una bella “pesante”: stiamo parlando di F1: Il film, pellicola con un grande cast (capitanato da Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris e Kerry Condon) diretto e co-prodotto da Joseph Kosinski. Soprannominato “il più grande che non sia mai esistito”, Sonny Hayes (Brad Pitt) era il fenomeno più promettente della Fomula 1 degli anni ’90, finché un incidente in pista non ha quasi messo fine alla sua carriera. Trent’anni dopo, è un pilota nomade a noleggio quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una scuderia di Formula 1 in difficoltà e sull’orlo del fallimento. Ruben convince Sonny a tornare per un’ultima occasione di salvare la squadra e diventare il migliore al mondo. Correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), il talentuoso esordiente del team, deciso a imporre il proprio ritmo. Ma mentre i motori rombano, Sonny si ritrova a fare i conti con il suo passato scoprendo che nella Formula 1 il rivale più agguerrito è il tuo compagno di squadra, e che la strada verso il riscatto non si può percorrere da soli. Il film è stato realizzato con la collaborazione diretta della F1 ed è stato girato durante i veri week-end dei Gran Premi, con le auto e con i team reali impegnati sul circuito. Vanta tra i produttori esecutivi, oltre a Jerry Bruckheimer, Joseph Kosinski, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman, anche il sette volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton. La pellicola è uscita nei cinema lo scorso giugno e ha incassato 629 milioni di dollari al botteghino globale, diventando il film di maggior incasso nella carriera di Brad Pitt e il più redditizio per Apple Original Films. Da non perdere.

Disponibile in streaming dal 12 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di F1: Il film.

Serie TV da vedere su Apple TV

Born to be Wild – docuserie (original)

Le novità da guardare in streaming questo mese su Apple TV includono Born to be Wild, docuserie perfetta per gli amanti degli animali, grandi e piccoli. Dai primi passi alle prime cacce, la serie segue sei cuccioli di animali rari mentre imparano le tecniche per sopravvivere, portando speranza per il futuro della loro specie in libertà. Lungo i sei episodi che compongono la docuserie (tutti disponibili in contemporanea), è possibile conoscere i cuccioli di orso della luna, elefante, pinguino, lemure, ghepardo e lince: un cucciolo orfano di orso della luna deve acquisire varie abilità prima di poter tornare a vivere nella giungla indiana; il nuovo arrivato in un orfanotrofio per elefanti dello Zambia deve superare la sua timidezza per avvicinarsi al branco e formare una nuova famiglia; un piccolo pulcino di pinguino lotta contro ogni avversità per superare le sfide che lo separano dall’Oceano Atlantico; nella selvaggia foresta del Madagascar, un eterogeneo gruppo di lemuri crea una famiglia improbabile e impara a prendersi cura l’uno dell’altro; due giovani fratelli ghepardi imparano l’arte della caccia prima di trasferirsi in una riserva dove la loro specie non si vedeva da 50 anni; prima di affrontare la vita selvaggia, una cucciola di lince deve dimostrare ai suoi custodi umani di essere pronta a cavarsela da sola.

Disponibile in streaming dal 19 dicembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Born to be Wild.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per dicembre

Quella qui sopra era l’unica novità lato serie TV di questo dicembre su Apple TV, ma è possibile avere accesso a diversi finali di stagione delle serie partite i mesi scorsi. In più, potete recuperare altri contenuti delle scorse settimane, come ad esempio i film The Family Plan 2 (con Mark Wahlberg e Michelle Monaghan), The Lost Bus (con Matthew McConaughey e America Ferrera) e Highest 2 Lowest (thriller diretto da Spike Lee con Denzel Washington), o le serie TV The Morning Show (giunta alla quarta stagione), Slow Horses (arrivata alla quinta stagione) e In viaggio con Eugene Levy (terza stagione uscita a settembre).

Ecco cos’altro c’è da guardare tra le novità di dicembre 2025 su Apple TV tra film e serie TV:

The Last Frontier (finale di stagione) – 5 dicembre 2025

Pluribus (nuovi episodi e finale di stagione) – ogni venerdì fino al 26 dicembre 2025

Loot – Una fortuna (nuovi episodi e finale stagione 3) – ogni mercoledì fino al 10 dicembre 2025

Down Cemetery Road (nuovi episodi e finale di stagione) – ogni mercoledì fino al 10 dicembre 2025

Palm Royale (nuovi episodi stagione 2) – ogni mercoledì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la terza stagione di Teheran (9 gennaio 2026), la seconda stagione di Hijack (14 gennaio 2026), la terza stagione di Shrinking (dal 28 gennaio 2026), la seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters (27 febbraio 2026), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain (in arrivo prossimamente), che sarebbe dovuta uscire a settembre, ma che è stata rinviata. Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a dicembre 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto.