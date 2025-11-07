Oltre al corposissimo aggiornamento per Fenix 8 Pro (e simili), Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo major update in forma stabile anche per alcuni dei suoi smartwatch di fascia media.

I modelli che si aggiornano rientrano sono Garmin Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, Venu X1, presentato a metà giugno e da allora disponibile in Italia, e vivoactive 6, presentato lo scorso aprile e da allora disponibile in Italia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare gli smartwatch.

Garmin Venu 4 si aggiorna: ecco le novità

Garmin ha rilasciato un nuovo major update per Venu 4. Lo smartwatch più recente dell’azienda riceve la nuova versione 15.16 del software (che sostituisce la precedente versione 14.12) ed è accompagnata da un changelog non troppo lungo.

Changelog (versione 15.16) per Garmin Venu 4: Risolve un problema che poteva causare la disattivazione dell’audio dell’altoparlante o il riavvio del dispositivo dopo aver tentato di rispondere a una chiamata telefonica durante la riproduzione di musica tramite gli altoparlanti.

Risolve un problema che poteva causare l’errata visualizzazione del numero di notifica sul quadrante dell’orologio

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione del report serale all’ora corretta

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo quando si ricevevano più notifiche intelligenti di seguito

Riduce il suono del clic all’inizio di una nota vocale

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione di una nota vocale a metà velocità

Consente di spegnere il dispositivo senza immettere un codice di accesso

Varie correzioni di bug e miglioramenti Aggiornamenti aggiuntivi Traduzioni GCM – 3.10

Nuovo aggiornamento anche per Garmin vivoactive 6 e Venu X1

La stessa versione 15.16 del software arriva anche su Garmin vivoactive 6 e Venu X1 (dove sostituisce la precedente versione 12.74); in questo caso i changelog (vivoactive 6 e Venu X1) presentano piccole differenze.

Changelog (versione 15.16) per Garmin vivoactive 6 e Venu X1: Aggiunge una panoramica che tiene traccia delle modifiche dei dati sanitari e del benessere generale

Risolve un problema che poteva causare l’errata visualizzazione del numero di notifica sul quadrante dell’orologio

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione del report serale all’ora corretta

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo quando si ricevevano più notifiche intelligenti di seguito

Consente di spegnere il dispositivo senza immettere un codice di accesso

Varie correzioni di bug e miglioramenti Modifiche esclusive per Garmin Venu X1 Aggiunti tre nuovi quadranti

Risolve un problema che poteva causare la disattivazione dell’audio dell’altoparlante o il riavvio del dispositivo dopo aver tentato di rispondere a una chiamata telefonica durante la riproduzione di musica tramite gli altoparlanti.

Riduce il suono del clic all’inizio di una nota vocale

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione di una nota vocale a metà velocità Aggiornamenti aggiuntivi per entrambi Traduzioni GCM – 3.10

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.