Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo major update in forma stabile per alcuni dei suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta più recenti a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre ma non ancora disponibile in Italia.

Per questo dispositivo (e quelli simili della sua generazione) il changelog è praticamente infinito e parla di nuove funzioni, bug risolti e altri miglioramenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare gli smartwatch.

Nuovo aggiornamento per Garmin Fenix 8 Pro e gli altri smartwatch/sportwatch di fascia alta

Al culmine di un ciclo di sviluppo abbastanza importante, Garmin ha avviato il rilascio del nuovo major update per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

In tutti i casi arriva la nuova versione 20.19 del software, l’ultima che è stata rilasciata ai beta tester. Di seguito riportiamo il changelog che suggerisce la presenza di modifiche specifiche per tutti i modelli, anche se alcune modifiche solo disponibili esclusivamente su Garmin Fenix 8 Pro.

Il changelog della versione 20.19

Aggiunto Health Status: aggiunge una panoramica che tiene traccia delle variazioni dei dati sulla salute e del benessere generale.

Aggiunti aggiornamenti meteo in tempo reale e miglioramenti al vento.

Aggiunti GroupRide e Confronti dati: mostra i dati del ciclista rispetto alla media del gruppo.

Aggiunte Guida potenza e Acclimatazione altitudine Guida potenza per il ciclismo.

Aggiunta Analisi rapporto di trasmissione: mostra il tempo trascorso in ciascun rapporto di trasmissione.

Aggiunto sblocco automatico Touch Lock se Touch è attivo per la schermata Ripetizioni forza.

Aggiunta complicazione del quadrante dell’orologio Vo2 Max per il ciclismo.

Aggiunto supporto scorciatoia per la calcolatrice.

Aggiunti miglioramenti all’esperienza di perdita del sensore.

Aggiunta compatibilità con il pattinaggio in linea per allenamenti personalizzati.

Aggiunto supporto per file GPI.

Aggiunto accesso touch al menu del layout della tastiera tramite trascinamento.

Corretto accesso al menu di stato dell’attività con i pulsanti durante l’attività.

Corretto l’altitudine che appariva come saltellante ad altitudini elevate.

Risolto un problema per cui il mese nella data sul quadrante dell’orologio non veniva tradotto correttamente.

Corretto il ripristino corretto dell’impostazione di attivazione automatica dopo il backup e il ripristino.

Corretto l’impossibilità di visualizzare i dettagli del visore una volta connesso.

Corretto lo schermo nero dopo aver toccato il pulsante Indietro dalla schermata musicale durante un’attività.

Risolto il problema per cui si rispondeva alle chiamate quando si gesticolava o si toccava un punto qualsiasi dello schermo.

Risolto il problema per cui, scegliendo l’opzione personalizzata Cammina nell’allenamento multisport, altri tipi di attività scomparivano.

Risolto il problema del timeout del quadrante dell’orologio CIQ non corrispondente alle impostazioni di sistema.

Risolto il problema del menu dei controlli che non si aggiornava quando si perdeva la connessione telefonica.

Risolto il problema dei punti del percorso e di ClimbPro che non venivano visualizzati dopo aver ripreso un’attività durante la navigazione.

Risolto il problema del crash durante l’utilizzo dei controlli delle cuffie per regolare la riproduzione musicale.

Risolto il problema del crash durante il cambio di fornitore di musica CIQ.

Risolto il problema del dispositivo che mostrava gli avvisi di tempesta durante il nuoto.

Risolto il problema del tasto Giù che non chiudeva gli avvisi di allenamento durante le attività.

Risolto il problema della luce stroboscopica della torcia che non si interrompeva dopo aver messo in pausa un’attività.

Risolto il problema delle unità di anteprima di Glance nella cartella che non si aggiornavano quando il contenuto della cartella cambiava.

Risolto il problema della disconnessione delle cuffie durante l’utilizzo dell’ECG.

Risolto il problema del tempo incoerente del metronomo.

Risolto il problema del testo errato nello sguardo alla luna.

Risolto il problema dell’attività Indoor Climb che non bloccava i pulsanti durante una frazione attiva.

Risolto il problema del ritardo causato dallo sguardo all’istantanea della salute.

Risolto il problema del ritardo all’avvio di un’attività.

Risolto il problema del ritardo durante lo scorrimento sulla pagina di benvenuto del Rapporto mattutino.

Risolto il problema del messaggio sui timer attivi massimi visualizzato all’avvio del timer.

Risolto il problema del comportamento del pulsante dell’attività di meditazione.

Corretto l’indicatore di suggerimento mancante nella pagina Informazioni sull’ECG.

Corretto il problema della retroilluminazione MIP che non si spegneva dopo aver utilizzato Weixin Pay.

Corretto il problema del colore di sfondo MIP che non si aggiornava quando si aggiornavano le pagine dei dettagli del percorso di navigazione e del grafico dell’elevazione.

Corretto il problema del report mattutino che mostrava i vecchi eventi di un’intera giornata.

Corretto il problema dell’attività multisport che terminava quando si passava a Forza.

Corretto il problema dell’avviso di silenziamento del ritmo di nuoto che non funzionava.

Corretto il problema del menu di download della mappa di Outdoor Maps Plus che mostrava una schermata nera.

Corretto il problema del mancato caricamento della posizione nella pagina di selezione dei livelli di Outdoor Maps Plus finché non veniva visualizzata la mappa.

Corretto il problema della ricerca POI che veniva visualizzata come Ricerca città nel menu Aggiungi posizione.

Corretto il possibile crash durante la modifica delle impostazioni di visualizzazione della modalità Focus attività.

Corretto il problema del riordino e della rimozione della prima schermata dati di un’attività di caccia.

Corretto il problema del piano Run Coach con allenamenti di forza che non contrassegnava gli allenamenti di forza completati come completati nei dettagli del piano.

Corretto il problema dello sguardo alle prestazioni di corsa che mostrava un VO2 max errato.

Corretto il problema dello spegnimento dello schermo quando si esegue un gesto verso il basso durante la registrazione dell’ECG.

Corretto il problema delle notifiche intelligenti che non funzionavano quando si era connessi a dispositivi Android.

Corretto il problema del percorso in linea retta creato durante la creazione di un percorso utilizzando le posizioni nel menu della mappa.

Corretto il problema dell’icona della batteria tagliata sul quadrante dell’orologio Enduro 2.

Corretto il problema dell’aggiunta automatica dello sguardo inReach dopo l’associazione a un dispositivo inReach.

Corretto l’allarme marea che si attivava durante la finestra di sonno.

Corretto l’allenamento Total Body Circuit 5 che mostrava un conteggio di ripetizioni errato.

Corretto il controllo Touch Lock che non si attivava quando la funzione Non disturbare era attiva.

Corretto il touch screen che rimaneva acceso durante un’attività di nuoto come parte di un’attività multisport.

Corretto il colore della traccia che non seguiva le impostazioni.

Corretto l’impostazione di vibrazione e tono mancante nei dispositivi senza altoparlante.

Corretto il mancato funzionamento delle impostazioni di frequenza degli avvisi vocali.

Corretto il problema dell’interruzione della voce durante la regolazione del volume.

Corretta la schermata di timeout del PIN del portafoglio che consentiva agli utenti di bypassare il timer.

Corretto l’aggiornamento più rapido del campo batteria del quadrante dell’orologio quando la torcia era accesa.

Corretta la complicazione del calendario del quadrante dell’orologio che mostrava gli eventi del giorno sbagliato.

Corrette le icone meteo sui quadranti MIP che non mostravano le icone notturne di notte.

Corretto il problema delle fasi dell’allenamento che potevano mostrare l’attrezzatura sbagliata.

Corretto il collegamento WX Radar che non funzionava per Tactix.

Migliorato lo scorrimento del menu di selezione del quadrante dell’orologio.

Rimossa la possibilità di scorrere da 0 a 999 nel menu Ripetizioni di forza.

Rimossa la possibilità di scorrere dall’alto verso il basso del menu di pausa dell’attività.

Aggiornato il colore di evidenziazione del menu Fase attività per abbinarlo al tipo di attività.

Indicatore della torcia aggiornato per spegnersi non appena si spegne la luce.

Attività multisport aggiornate per consentire di tenere premuto a lungo il tasto Lap per cambiare sport.

Aggiornata la pagina di anteprima della navigazione per mostrare la distanza totale rimanente sul percorso.

Modifiche esclusive per Fenix 8 Pro (versione 20.19)

Aggiunto il pop-up “LTE Standby” in un’attività quando LTE viene disabilitato automaticamente per il risparmio energetico.

Aggiunto uno spinner all’elenco delle conversazioni di Messenger quando un messaggio nella conversazione è ancora in fase di invio.

Aggiunta la possibilità di reagire ai messaggi di Messenger con qualsiasi reazione utilizzando la tastiera emoji.

Aggiunta un’opzione per il campo dati dell’attività per la potenza del segnale LTE.

Aggiunto un visualizzatore di immagini per le immagini ricevute tramite Messenger per dispositivi indossabili, che consente agli utenti di eseguire panoramiche e zoom sulle immagini.

Risolto il problema per cui l’opzione “Scollega” in Messenger veniva visualizzata quando il dispositivo era già scollegato.

Risolto il problema per cui una notifica di Messenger poteva comparire sopra la pagina di preparazione dell’aggiornamento.

Risolto il problema per cui un messaggio vocale di Messenger poteva essere registrato per più di 30 secondi.

Risolto il problema per cui un messaggio vocale di Messenger non iniziava a registrare immediatamente.

Risolto il problema per cui le chiamate di Messenger non venivano visualizzate come disconnesse dal telefono quando non c’era un abbonamento attivo.

Risolto il problema con la comparsa del pop-up “Standby LTE automatico” quando si disattivava l’LTE.

Risolto un possibile crash all’uscita dall’app Messenger.

Risolto un possibile problema per cui una chiamata Messenger non veniva trasferita alle cuffie.

Risolto un possibile problema per cui l’LTE automatico non si disattivava quando veniva ripristinata una connessione Internet tramite un telefono associato.

Risolto un possibile problema per cui lo stato LTE e satellite poteva inaspettatamente mostrare “Disabilitato”.

Risolto un possibile problema per cui il controllo rapido LTE mostrava “Telefono in uso” quando non era connesso alcun telefono.

Risolto un possibile problema per cui il pulsante Annulla nel prompt “Usa satellite/Continua a provare LTE” non annullava immediatamente i messaggi.

Risolto un possibile problema per cui il timer delle chiamate Messenger non si avviava a 0:00.

Migliorata la possibilità di selezionare l’icona del messaggio vocale quando si risponde a un messaggio Messenger.

Migliorate le chiamate Messenger quando non ci sono contatti salvati per chiedere all’utente di aprire l’app mobile Messenger e aggiungere contatti.

Miglioramento delle dimensioni dell’icona del satellite nella pagina della bussola sul puntatore NTN.

Miglioramento dell’aggancio della bolla del satellite NTN dentro e fuori dal cerchio di destinazione sul puntatore NTN.

Rimossi possibili pop-up che potevano apparire sopra un thread di conversazione SOS (icona del lucchetto touch, bordo di attività interrotta, ecc.)

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.