Come ogni anno, anche nel 2025 il Black Friday di Amazon promette di essere uno degli eventi di shopping online più attesi e, come sempre, uno dei più ricchi di offerte. L’appuntamento è ormai ufficiale: da mercoledì 20 novembre fino a domenica 1° dicembre 2025, su Amazon.it saranno disponibili oltre un milione di sconti su migliaia di categorie, dall’elettronica alla casa, dai prodotti per la cura personale fino alla moda, giochi e accessori per lo shopping natalizio.

Le date del Black Friday Amazon 2025

L’evento prenderà il via alle 00:01 del 20 novembre e si concluderà alle 23:59 del 1° dicembre, con più di una settimana dedicata al risparmio che segna l’inizio della corsa ai regali di Natale. Come di consueto, gli utenti potranno contare su offerte lampo, sconti giornalieri e promozioni a tempo, molte delle quali riservate agli utenti Prime, che potranno inoltre beneficiare della spedizione veloce gratuita.

Tra le offerte più attese non mancheranno ribassi su smartphone, tablet, dispositivi Echo, Fire TV, Kindle e prodotti per la casa smart. Per chi vuole pianificare in anticipo Amazon ha già attivato alcune promozioni dedicate, come WELCOME30, il codice che consente ai nuovi clienti Amazon Fresh di ottenere 30 euro di sconto sui primi tre ordini (10 euro ciascuno) con una spesa minima di 50 euro; un’occasione utile per chi desidera provare il servizio di spesa online con consegna rapida in casa.

Durante il Black Friday saranno inoltre disponibili offerte fino al 30% sui dispositivi Amazon, tra cui Echo, Fire TV, Ring, Kindle ed Eero, insieme a sconti dedicati a Amazon Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, per chi vuole sfruttare al massimo l’ecosistema digitale del colosso di Seattle.

Amazon Black Friday Domus: un’esperienza immersiva nel cuore di Roma

La grande novità di quest’anno è però l’evento Amazon Black Friday Domus, uno spazio esperienziale gratuito che sarà aperto al pubblico dal 25 al 30 novembre 2025 in via del Babuino 81 a Roma.

L’allestimento, ispirato a una Domus romana reinterpetata in chiave contemporanea, offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire da vicino i prodotti e i servizi Amazon, ma anche di vivere esperienze interattive pensate per coinvolgere grandi e piccoli. All’interno dei vari ambienti i visitatori potranno per esempio:

provare dispositivi Echo e Alexa in ambienti ricostruiti (dal soggiorno alla cucina) per capire come l’assistente vocale possa integrarsi nella vita quotidiana

scoprire le ultime novità di Amazon Fashion, con aree prova digitali e consigli di stile generati dall’IA

cimentarsi con esperienze creative e di gioco grazie ai partner Nintendo, Samsung, L’Oréal, Colgate e Barilla, ciascuno presente con uno spazio dedicato

partecipare a sessioni di make-up, degustazioni, laboratori artigianali e talk tematici, tutti a ingresso gratuito

visitare l’area Amazon Music, dove si alterneranno live acustici e DJ set, oltre a postazioni di ascolto personalizzate

Non mancherà poi un Caffè Letterario curato da Kindle e Audible, dove sarà possibile incontrare autori italiani, ascoltare letture in anteprima e scoprire le funzionalità di Kindle Scribe e delle ultime cuffie Echo Buds. L’intera esperienza sarà pensata per un percorso phygital, in cui tecnologia e tradizione si incontrano, con QR code interattivi per aggiungere i prodotti direttamente alla propria lista dei desideri Amazon.

Come prepararsi al meglio

In definitiva, dal 20 novembre al 1° dicembre 2025 Amazon darà il via al periodo di sconti più atteso dell’anno, chi vuole approfittare al massimo del Black Friday di Amazon può già visitare la pagina ufficiale, dove sono attive anteprime, suggerimenti di acquisto e il Negozio di Natale; oltre a ciò, non dimenticate di tenere monitorato il nostro canale Telegram delle offerte Prezzi.Tech, dove selezioniamo giornalmente solo le migliori occasioni.