Amazon è un punto di riferimento per il settore e-commerce in Italia (e non solo) ma punta a crescere anche per altri servizi come la possibilità per gli utenti di fare la spesa online e riceverla a casa. La conferma arriva da una nuova iniziativa appena annunciata e che potrebbe tornare molto utile a migliaia di famiglie italiane.

Da questa settimana, infatti, Amazon ha avviato una collaborazione con Sole365, una delle principali catene di supermercati in Campania, nota principalmente per la sua politica commerciale che prevede prezzi fissi tutto l’anno, senza che il cliente debba stare dietro a offerte e promozioni valide solo per alcuni giorni.

Grazie alla nuova partnership, gli utenti di Amazon potranno fare la spesa da Sole365, ricevendo i prodotti direttamente a casa. Amazon già da tempo propone un servizio di questo tipo, con Amazon Fresh, in varie zone del Centro e del Nord Italia. Il nuovo servizio espande ulteriormente il ruolo dello store come riferimento per gli utenti, concentrandosi su un’area ad altissima densità abitativa che comprende le provincie di Napoli e Salerno.

Come funziona la spesa da Sole365 su Amazon

La nuova collaborazione è attiva, per il momento, in 55 codici postali che comprendono le città di Napoli e Salerno oltre a varie aree limitrofe. Il servizio sarà esteso anche ad altre aree nel corso dei prossimi mesi. Gli utenti possono acquistare una vasta selezione di prodotti locali di alta qualità, prodotti freschi, prodotti per l’infanzia, per gli animali domestici e la cura della persona.

Per accedere al servizio vi basta seguire il link qui di sotto. A questo punto non dovrete fare altro che “navigare” tra i vari scaffali digitali e aggiungere al carrello i prodotti desiderati. Con il codice promozionale AMZSOLE365 è possibile ottenere 10 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro.