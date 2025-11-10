Continua una delle offerte Amazon più apprezzate del momento, soprattutto dagli amanti degli audiolibri (e non solo): in questi giorni di novembre potete infatti approfittare dell’iniziativa dedicata ad Audible, il noto servizio per l’ascolto di audiolibri e podcast. Ecco come avere 3 mesi di abbonamento a meno di un euro.

0,99 euro per 3 mesi di abbonamento Audible

Nell’abbonamento Amazon Prime c’è un po’ di tutto, come probabilmente saprete: vengono messe a disposizione non solo le consegne gratuite, rapide e illimitate, ma anche i film, le serie TV e lo sport di Amazon Prime Video, i servizi Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e così via. In tutto questo non è incluso Audible, un servizio particolarmente apprezzato dagli amanti degli audiolibri: al costo (standard) di 9,99 euro al mese offre l’accesso a un vastissimo catalogo composto da decine di migliaia di audiolibri (più di 70.000), podcast e contenuti Audible Original, ascoltabili in streaming o offline dopo il download. Il tutto senza pubblicità e con una vasta compatibilità (smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo).

Fino al 30 novembre 2025 potete approfittare di una promozione per attivare 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro (invece di 29,97). Basta dunque meno del prezzo di un caffè per avere accesso all’intero catalogo, senza alcuna limitazione. Se siete preoccupati per il rinnovo, sappiate che, una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà sì al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma potete cancellarlo in qualsiasi momento, anche prima del termine del trimestre scontato.

Anche stavolta l’offerta da 0,99 euro per 3 mesi è valida solo per chi non ha mai attivato un abbonamento ad Audible o per chi non ha beneficiato di un periodo di uso gratuito di recente. Se è da tanto tempo che non utilizzate il servizio potreste comunque far parte dei clienti selezionati: del resto, fare un controllo richiede solo un momento. Se volete verificare di poter attivare 3 mesi di Audible a 0,99 euro non vi resta che seguire il link qui in basso.

L’app di Audible è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store (per Android) sia dall’App Store (per iOS e iPadOS).