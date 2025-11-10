Negli ultimi mesi abbiamo osservato una chiara evoluzione nelle strategie di Amazon in Italia, con un interesse sempre più marcato verso le soluzioni low-cost e le offerte lampo pensate per un pubblico trasversale. Haul, la nuova vetrina promozionale di Amazon, si è già imposta come punto di riferimento per chi cerca risparmio senza rinunciare al comfort di un ecosistema affidabile e familiare.​

La novità di questo periodo riguarda il coupon LUCKY10, valido SOLO OGGI 10 novembre 2025, dedicato esclusivamente agli utenti che acquistano su Amazon Haul. L’offerta è semplice e diretta: utilizzando il codice LUCKY10 al momento del checkout, si ottiene uno sconto immediato di 10 euro sul valore dell’ordine. La promozione può essere riscattata una sola volta per account e non è cumulabile con altre iniziative in corso, rendendola particolarmente interessante per chi desidera fare un nuovo ordine di prova.​

In più, la spedizione gratuita viene attivata automaticamente per ordini superiori a 15 euro, abbattendo ulteriormente i costi di acquisto e permettendo di massimizzare il risparmio scegliendo più prodotti nel carrello. Vale la pena ricordare che il codice promozionale va inserito nell’apposito campo durante il checkout e vale solo per articoli Haul idonei.

Cos’è Amazon Haul e cosa cambia rispetto a Amazon “classico”

Amazon Haul è una piattaforma dedicata all’acquisto di articoli a basso prezzo, integrata nell’app e nel sito Amazon ma distinta dalla shopping experience canonica. Nasce per rispondere alla crescente domanda di prodotti convenienti, sfidando colossi come Shein e Temu e offrendo un’alternativa europea a chi preferisce un’interfaccia familiare con la garanzia Amazon. La selezione all’interno di Haul comprende migliaia di prodotti delle principali categorie: tecnologia, moda, casa, bellezza, accessori, tutti proposti a prezzi che raramente superano i 20 euro, con numerosi articoli spesso sotto i 10 euro.​

Un tratto che distingue Haul sono le politiche di spedizione e consegna: gli acquisti possono richiedere tempi più lunghi rispetto ad Amazon tradizionale – fino a due settimane – poiché la logistica sfrutta modalità diverse, più vicine al modello dell’e-commerce orientale. Tuttavia, la piattaforma mantiene gli standard di affidabilità a cui gli utenti Amazon sono abituati, compresi resi gratuiti entro 15 giorni e procedure di rimborso semplificate tramite i punti di ritiro. Da segnalare che la spedizione gratuita viene garantita solo per ordini superiori ai 15 euro, mentre per importi inferiori viene applicato un costo standard di 3,50 euro.​

Come funziona concretamente Haul e perché conviene

L’esperienza Haul riprende le funzionalità dell’app e del sito Amazon già note agli utenti italiani e le declina verso uno shopping più rapido e “snello”. Cliccando sulla sezione “Haul” via app o desktop, si accede a un catalogo che mette subito in evidenza le offerte del giorno, i prodotti ultra low cost e i badge “prezzi da urlo”. La gestione del carrello, la navigazione fra le categorie e le opzioni di pagamento restano quelle affidabili e sicure di Amazon, ma la differenza sta nelle caratteristiche degli articoli proposti e nella logistica semplificata.​

Haul si rivolge sia agli utenti fidelizzati che ai nuovi clienti, eliminando la divisione tra Prime e non Prime. Tutti possono accedere alle offerte speciali senza abbonamento e sfruttare le promozioni dedicate, come la LUCKY10, la spedizione gratuita sopra i 15 euro e una finestra di reso di 15 giorni che garantisce ampia flessibilità nella gestione degli acquisti. Chi acquista più prodotti contemporaneamente può beneficiare di sconti progressivi in base all’importo del carrello, che si sommano alle offerte temporanee e ai coupon dedicati.