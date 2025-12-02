Nelle ultime ore, Amazfit ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp per il suo smartwatch di punta Amazfit T-Rex 3 Pro, dispositivo annunciato a inizio settembre, durante IFA 2025.

Il nuovo aggiornamento porta sullo smartwatch svariati miglioramenti, che investono anche l’integrazione di BioCharge, una nuova interfaccia utente per le immersioni e altre piccole novità. Scopriamo tutte le novità.

Amazfit T-Rex 3 Pro si aggiorna: ecco le novità

Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi a distanza di un mese dal precedente aggiornamento: tramite un pacchetto piuttosto risicato da quasi 16 MB, arriva la nuova versione 4.1.6.7 del software che porta sullo smartwatch interessanti novità, illustrate da un changelog nutrito che viene mostrato nella schermata di aggiornamento (via slimak’s blog).

L’app BioCharge riceve due nuove sezioni, Wake Biocharge e Daily Events, per offrire agli utenti un meccanismo più preciso per l’analisi dell’andamento della giornata. Sfruttando la modalità di immersione, durante le immersioni “ricreative”, è stata aggiunta una nuova pagina che punta ad accompagnare gli utenti nella preparazione delle immersioni.

Andando oltre, il team di sviluppo ha migliorato la logica di ricalcolo del percorso durante la navigazione, ha migliorato la reattività e la regolazionea automatica della luminosità del display, risolto svariati bug e introdotto altre piccole modifiche.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog comlpeto (tradotto in italiano dagli screenshot condivisi poco sopra) dell’aggiornamento alla versione 4.1.6.7 per Amazfit T-Rex 3 Pro:

Aggiunte le pagine Wake BioCharge ed Eventi Giornalieri all’interno dell’app BioCharge. Aggiunta una nuova pagina “Attesa Discesa” durante le immersioni ricreative. Migliorata l’esperienza di ripianificazione automatica del percorso dopo una deviazione durante la navigazione. Migliorata la funzione di sollevamento del polso per riattivare l’orologio per una visualizzazione più semplice dei dati durante l’uso quotidiano e gli allenamenti. Aumentata la precisione dei valori di stato di forma fisica in tempo reale durante le attività. Ottimizzata l’interazione di inizializzazione dell’app Mappe. La riproduzione multimediale si interromperà automaticamente quando il volume dell’orologio viene regolato a 0. Migliorata la regolazione automatica della luminosità dello schermo per un adattamento più rapido alla luce ambientale. Risolti i crash del sistema in scenari speciali per migliorarne la stabilità. Risolti altri problemi noti.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).