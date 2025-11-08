Quali sono le novità da vedere su Apple TV a novembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno e rinnovatosi di recente con un piccolo cambio di nome, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV durante questo mese autunnale, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV a novembre 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV a novembre 2025

Film in uscita su Apple TV

Come See Me in the Good Light – documentario (original)

Apriamo le novità Apple TV di novembre 2025 da vedere con Come See Me in the Good Light, documentario diretto da Ryan White che segue la poetessa e attivista Andrea Gibson e Megan Falley mentre affrontano un’analisi dell’amore e della mortalità. Una storia d’amore commovente e inaspettatamente divertente che racconta di due icone della poesia, Andrea Gibson e Megan Falley, che affrontano una diagnosi di cancro incurabile con gioia, ironia e un legame indissolubile. Attraverso le risate e un amore incrollabile, trasformano il dolore in uno scopo e la mortalità in una toccante celebrazione di resilienza. Il docufilm ha fatto il suo esordio al Sundance Film Festival del 2025, dove si è aggiudicato il Festival Favorite Award.

Disponibile in streaming dal 14 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Come See Me in the Good Light.

The Family Plan 2 (original)

Da non perdere questo mese The Family Plan 2, commedia d’azione sequel del film lanciato sulla piattaforma streaming nel dicembre 2023. Nel primo capitolo abbiamo conosciuto Dan Morgan, un talentuoso venditore di auto che vive nella sua tranquilla casa in periferia insieme alla sua amata moglie e ai loro tre figli. Alcuni decenni prima, l’uomo aveva però un altro lavoro decisamente meno tranquillo: killer d’élite del governo, a cui venivano affidati gli omicidi di soggetti pericolosi e letali per il mondo. Questo sequel è ambientato nel periodo natalizio, con Dan (Mark Wahlberg) che ha organizzato la vacanza perfetta per festeggiare all’estero con sua moglie Jessica (Michelle Monaghan) e i loro figli. L’arrivo improvviso di un misterioso personaggio del suo passato (Kit Harington), con vecchi conti in sospeso, manda all’aria i suoi piani. Ha così inizio una rocambolesca caccia internazionale, tra rapine in banca, imprevisti natalizi e inseguimenti in auto tra spettacolari paesaggi europei, in cui Dan e la sua famiglia si troveranno a combattere, litigare e fare squadra.

Disponibile in streaming dal 21 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Family Plan 2.

Serie TV da vedere su Apple TV

Pluribus (original)

Passiamo alle novità Apple TV di novembre 2025 lato serie TV con Pluribus, nuova serie dal creatore di Breaking Bad con Rhea Seehorn nella quale la persona più disperata del pianeta deve salvare il mondo dalla felicità. La protagonista, Carol Sturka, è un’autrice di romanzi rosa di successo, i quali ai suoi occhi sono “spazzatura senza senso”. Durante il tour promozionale del suo ultimo libro, la tranquilla cittadina di Albuquerque viene colpita da un fenomeno insolito: un virus sembra aver contagiato i suoi abitanti, che appaiono estremamente felici e ottimisti. Carol sembra essere l’unica immune e, confusa e arrabbiata, vaga alla ricerca di risposte per capire cos’è successo e come debellare il virus. Nel cast anche Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor, Jennifer Bravo, McKenzie Scott e Samba Schutte. La prima stagione è composta da nove episodi, ma Apple ha già ordinato una seconda stagione.

Disponibile in streaming dal 7 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Pluribus.

Palm Royale – stagione 2 (original)

Da guardare questo mese la seconda stagione di Palm Royale, serie basata su un romanzo di Juliet McDaniel che segue l’outsider Maxine Simmons (Kristen Wiig) nel suo tentativo di entrare nell’alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare l’impermeabile linea di confine tra abbienti e non abbienti, la serie pone la stessa domanda che ancora oggi ci sconcerta: “Quanto di te sei disponibile a sacrificare per ottenere quello che hanno gli altri?”. Ambientata nell’esplosivo 1969, è la storia di tutte le persone ai margini che lottano per avere la possibilità di rivendicare il proprio posto nel mondo. Nella seconda stagione, Maxine viene emarginata dalla società dopo un crollo nervoso in pubblico: dovrà sfruttare la sua profonda intelligenza e la sua astuzia per dimostrare una volta per tutte che non solo appartiene a quel mondo, ma che potrebbe anche avere ciò che serve per governare. Lungo il percorso scoprirà verità inconfessabili e capirà finalmente su cosa si fonda veramente la città: segreti, bugie e qualche reato occasionale. Nel cast, oltre a Kristen Wiig troviamo Laura Dern, Allison Janney, Ricky Martin, Carol Burnett, Josh Lucas, Leslie Bibb, Amber Chardae Robinson, Mindy Cohn, Julia Duffy e Kaia Gerber, ma anche le nuove guest star John Stamos, Patti LuPone, Vicki Lawrence, Matt Rogers, Claudia Ferri e Jason Canela.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Palm Royale.

Il Pianeta Preistorico: Era Glaciale – docuserie (original)

Cambiamo completamente genere con Il Pianeta Preistorico: Era Glaciale, terza stagione (intitolata per l’appunto Era Glaciale) e nuovo capitolo della pluripremiata serie di storia naturale dei produttori esecutivi Jon Favreau e Mike Gunton. Prodotta dalla BBC Studios Natural History Unit (“Planet Earth“) e narrata dal vincitore del Golden Globe e dell’Olivier Award Tom Hiddleston (“Earthsounds: i suoni del pianeta“), offre una colonna sonora originale di Hans Zimmer, Anže Rozman e Kara Talve di Bleeding Fingers Music. La docuserie invita il pubblico in una nuova, drammatica era della vita preistorica, milioni di anni dopo l’estinzione dei dinosauri: un’era plasmata dal ghiaccio, dall’intensa lotta per la sopravvivenza e dall’ascesa di nuovi giganti, con la leggendaria megafauna.

Disponibile in streaming dal 26 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Pianeta Preistorico: Era Glaciale.

WondLa – stagione 3 (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV di novembre 2025 da non perdere con la terza e ultima stagione di WondLa, serie TV animata basata sulla trilogia di romanzi di fantascienza per ragazzi scritta da Tony DiTerlizzi. Racconta la storia di Eva, una tipica adolescente curiosa, entusiasta e vivace. Tuttavia, la ragazza è stata cresciuta sola da un robot, Muthr, che si è preso cura di lei all’interno di un bunker sotterraneo di ultima generazione. Il giorno del suo sedicesimo compleanno, un attacco al suo rifugio la costringe a raggiungere la superficie terrestre, che non è come si aspettava. Il pianeta è abitato da alieni, popolato da fauna ultraterrena, e non si trovano altri esseri umani. E non si chiama più Terra, ma Orbona. In questa stagione finale, scoppia la guerra tra umani e alieni, e con il destino di Orbona appeso a un filo, Eva deve intraprendere la sua missione più pericolosa: recuperare il Cuore della Foresta che è stato rubato. Nel corso del suo viaggio riunirà vecchi amici e improbabili alleati per un’ultima battaglia. Ma per salvare Orbona, Eva dovrà fare ben più che trovare il Cuore: dovrà unire due mondi divisi e dimostrare la più grande verità: non esistono “loro”, esistiamo solo “noi”.

Disponibile in streaming dal 26 novembre 2025.

Cosa guardare su Apple TV, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e qualche finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a novembre 2025 su Apple TV tra film e serie TV:

The Morning Show (nuovi episodi stagione 4) – ogni mercoledì

Loot – Una fortuna (nuovi episodi stagione 3) – ogni mercoledì

Down Cemetery Road (nuovi episodi) – ogni mercoledì

The Last Frontier (nuovi episodi) – ogni venerdì

Knife Edge – Per una stella Michelin (finale di stagione) – 21 novembre 2025

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la nuova serie Traqués – La caccia (dal 3 dicembre 2025), F1: Il film (dal 12 dicembre 2025), la seconda stagione di Hijack (14 gennaio 2026), la terza stagione di Shrinking (dal 28 gennaio 2026), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain (in arrivo prossimamente), che sarebbe dovuta uscire a settembre, ma che è stata rinviata. Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV a novembre 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.