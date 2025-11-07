Quali sono le novità da vedere a novembre 2025 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese autunnale. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky, e che potrebbero essere aggiunti ulteriori contenuti. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli su Sky o quest’altro per attivare NOW.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a novembre 2025

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Largo Winch – Il prezzo del denaro

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2025 da vedere con Largo Winch – Il prezzo del denaro, che vede il ritorno del protagonista dell’omonimo fumetto belga (visto in Largo Winch nel 2008 e in The Burma Conspiracy – Largo Winch 2 nel 2011). Vede Largo Winch (Tomer Sisley) al centro di una serie di eventi drammatici che minacciano di annientarlo. Dopo il brutale rapimento del figlio quindicenne Noom, l’uomo è testimone in diretta del suicidio di un socio d’affari, responsabile della filiale Wing Power del Groupe W in Quebec. A quel punto, tutto sembra crollare: la reputazione di Largo viene messa in discussione, il suo impero economico vacilla e ogni certezza viene spazzata via. Dietro questi eventi, però, si cela una spietata macchinazione, orchestrata per distruggere non solo lui, ma anche tutto ciò che ha ereditato da suo padre Nerio Winch. Determinato a scoprire la verità e a ritrovare suo figlio, Largo intraprende una caccia senza tregua che lo porterà dalle foreste del Canada fino alle miniere della Birmania, passando per le strade pericolose di Bangkok. In questo viaggio estremo e senza respiro, Largo dovrà affrontare non solo i suoi nemici, ma anche i fantasmi del passato.

Disponibile dal 3 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Largo Winch – Il prezzo del denaro.

The Alto Knights – I due volti del crimine

Proseguiamo con The Alto Knights – I due volti del crimine, thriller poliziesco diretto da Barry Levinson con Robert De Niro, Cosmo Jarvis e Debra Messing. Anni Cinquanta: Vito Genovese e Frank Costello (entrambi interpretati da Robert De Niro) sono boss mafiosi italoamericani che gestiscono due potenti famiglie criminali in una New York segnata da violenza e rivalità. La loro alleanza, inizialmente forte, è destinata a deteriorarsi in una feroce competizione per il controllo dei traffici illegali, alimentata da intrighi, tradimenti e ambizioni personali. Nel 1957, la tensione raggiunge il culmine quando Genovese, sentendosi minacciato e desideroso di consolidare il proprio potere assoluto, ordina di assassinare Costello. Quest’ultimo sopravvive , ma il colpo subito segna la fine della sua carriera nel crimine, costringendolo a riflettere sul proprio passato e sulle conseguenze delle sue azioni. Ferito e stanco, decide di ritirarsi dalla mafia, lasciando Genovese a dominare incontrastato il panorama criminale. Il tentativo di omicidio e il suo ritiro sono solo un capitolo della lunga e turbolenta rivalità tra i due, che ha segnato un’epoca oscura della storia della mafia italoamericana, lasciando un’eredità fatta di sangue, vendette e lotte di potere che continueranno a influenzare il futuro delle organizzazioni malavitose.

Disponibile dal 10 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Alto Knights – I due volti del crimine.

Una Figlia

Da guardare questo mese di novembre su NOW e Sky troviamo Una Figlia, film diretto da Ivano De Matteo con protagonista Stefano Accorsi. Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie lo ha lasciato solo con la loro figlia. Non ha avuto tempo per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?

Disponibile dal 12 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Una Figlia.

Black Bag – Doppio gioco

Cambiamo genere con Black Bag – Doppio gioco, thriller diretto da Steven Soderbergh con un grande cast capitanato da Michael Fassbender e Cate Blanchett. L’agente segreto George Woodhouse (Michael Fassbender) riceve un delicato incarico dal suo superiore Meacham (Gustaf Skarsgård): ha tempo solo una settimana per scoprire chi dall’interno dell’agenzia ha trafugato Severus, un software top-secret. Tra i cinque sospettati c’è anche la moglie Kathryn (Cate Blanchett), anch’essa agente. Nel tentativo di smascherare il traditore, George invita a cena a casa sua gli altri quattro sospetti: la specialista in immagini satellitari Clarissa (Marisa Abela), il suo compagno e superiore Freddie (Tom Burke), la psichiatra dell’agenzia Zoe (Naomie Harris) e il suo fidanzato James (Regé-Jean Page), anche lui agente segreto. Ma quella sera, un evento inatteso cambia tutto: Meacham muore improvvisamente per un misterioso attacco cardiaco. I dubbi di George su Kathryn crescono quando trova un biglietto del cinema nella sua spazzatura, nonostante lei neghi di esserci stata. Infiltrandosi nel suo ufficio, scopre che sta la donna pianificando un viaggio a Zurigo. Con l’aiuto di Clarissa, dirotta un satellite spia e osserva Kathryn incontrare un operativo russo in Svizzera. Intanto, James rivela a George che Kathryn ha accesso a un conto bancario a Zurigo con 7 milioni di sterline provenienti da fonti sconosciute. È davvero una traditrice o c’è qualcosa di ancora più grande in gioco?

Disponibile dal 17 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Bag – Doppio gioco.

High Ground

Le novità NOW e Sky On Demand di novembre 2025 includono High Ground, action thriller con Charlie Weber, Jon Voight, Katherine McNamara ed Henry Thomas. Un misterioso nuovo detenuto finisce nella prigione di una città di frontiera. Lo sceriffo del posto si ritrova improvvisamente a dover affrontare l’ira di un brutale cartello della droga, che agisce senza pietà.

Disponibile dal 19 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di High Ground.

Scomode verità

Da non perdere Scomode verità, film diretto da Mike Leigh che segue la storia di Pansy (interpretata da Marianne Jean-Baptiste), una donna depressa e soggetta a violenti attacchi d’ira. La sua ipersensibilità la rende vulnerabile a ogni minima provocazione. Con un tono costantemente critico, opprime il marito Curtley (David Webber), un idraulico tranquillo e remissivo, e il figlio Moses (Tuwaine Barrett), un giovane dal temperamento spento che fatica a emergere sotto il controllo della madre. L’insofferenza di Pansy non si limita però alle mura di casa. Sua sorella minore, Chantelle (Michele Austin), sempre allegra e sorridente, è esattamente il suo opposto. È l’unica che non si arrende, la sola disposta ad ascoltare Pansy anche quando tutti gli altri si allontanano. Durante una riunione di famiglia per la Festa della Mamma, Pansy si lascia andare a una confessione, il suo matrimonio con Curtley non è il frutto di una scelta convinta, ma un ripiego da cui non ha mai trovato il coraggio di fuggire. Questo momento di vulnerabilità segna un punto di svolta. Per la prima volta, Pansy si sente accettata dalla sua famiglia e riceve la tenerezza e l’attenzione che le sono sempre mancate, aprendo uno spiraglio di cambiamento nel suo mondo rigido e chiuso.

Disponibile dal 22 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Scomode verità.

Heart Eyes – Appuntamento con la morte

Chiudiamo la selezione dei principali film da vedere su NOW e Sky a novembre 2025 con Heart Eyes – Appuntamento con la morte. Diretta da Josh Ruben, la pellicola è ambientata durante la notte di San Valentino durante la quale amore e terrore si mescolano in modo disturbante. Da anni, un misterioso serial killer conosciuto come Heart Eyes, semina il panico in varie città americane, uccidendo coppie proprio nel giorno della festa degli innamorati. Il modus operandi è sempre lo stesso: effrazione silenziosa, omicidi rituali e un dettaglio lasciato sulla scena come firma. Quest’anno, tocca a Seattle fare i conti con il suo sadico rituale: due coppie vengono brutalmente assassinate, una in una spa e l’altra in un’azienda vinicola. Sulla scena del crimine, un dettaglio inquietante: una fede nuziale incisa con le iniziali “J.S.”, apparentemente senza connessioni evidenti tra le vittime. Nel frattempo, Ally McCabe (Olivia Holt), creativa in un’agenzia pubblicitaria, è alle prese con una campagna andata male e una recente rottura con il suo ex, Collin (Ben Black). Dopo essere stata umiliata per aver scritto uno spot considerato fuori luogo, proprio alla luce degli omicidi in corso, viene costretta dal suo capo, Crystal (Michaela Watkins), a collaborare con Jay Simmons (Mason Gooding), un consulente pubblicitario conosciuto per caso qualche sera prima, durante un evento aziendale. I due si ritrovano a cena proprio la sera di San Valentino. Il loro scontro verbale finisce in un bacio, mentre Heart Eyes li osserva da lontano, pronto ad agire. Quella che doveva essere una semplice serata di lavoro si trasforma in un incubo, tra fughe, messaggi criptici e una scia di sangue sempre più vicina.

Disponibile dal 25 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Heart Eyes – Appuntamento con la morte.

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Accused – Sotto processo

Passiamo alle novità NOW e Sky On Demand di novembre lato serie TV con Accused – Sotto processo, nuovo legal drama corale che esplora scelte all’apparenza innocue, ma in realtà in grado di stravolgere una vita intera. Ogni puntata si apre in un’aula di tribunale, con un imputato di fronte al giudice e una domanda che aleggia nell’aria: colpevole o innocente? Attraverso il punto di vista dell’imputato, si possono scoprire passo passo gli eventi che hanno condotto a quel momento, esplorando le zone più complesse e morali della colpa e della giustizia. Da Michael Chiklis ad Abigail Breslin, da Margo Martindale a un cast di star internazionali: 15 storie autonome esplorano con un ritmo teso e incalzante le sfumature della giustizia, della colpa e della redenzione. Si tratta del remake dell’omonima serie inglese del 2010.

Disponibile dall’11 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Accused – Sotto processo.

Call My Agent – Italia – stagione 3 (original)

Da non perdere questo mese la terza stagione di Call My Agent – Italia, divertente serie Sky Original remake del cult francese Chiami il mio agente!. Racconta le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Luci e ombre, humour e glamour raccontati dagli agenti della CMA, la Claudio Maiorana Agency. Ora che non c’è più Elvira, gli equilibri alla CMA sono destinati a mutare, anche perché UBA, la più grande agenzia mondiale, si sta apprestando a sbarcare sul suolo italiano, decisa a spazzare via la concorrenza. Vittorio, Lea e Gabriele sono determinati e pronti a raccogliere la sfida, ma non si tratta di una battaglia facile, soprattutto ora che la vita privata dei tre spariglia le carte in tavola. Tra amori che nascono, relazioni che finiscono e contrattempi imprevedibili, i tre agenti, insieme ai loro fedeli assistenti, affronteranno una vera e propria lotta contro il tempo per salvare il futuro della CMA. A complicare la loro vita e, di conseguenza, quella dei loro assistenti, anche nei nuovi episodi tanti nuovi nomi di primissimo piano, guest di ciascuna puntata nei panni di sé stessi: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di “Romanzo Criminale – La serie”, Miriam Leone, Ficarra & Picone, ma anche Nicolas Maupas nei panni di sé stesso e Gianmarco Saurino in quelli dell’intermediario di UBA tra Italia e Stati Uniti.

Disponibile dal 14 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Call My Agent – Italia.

All Her Fault (miniserie)

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di novembre 2025 da guardare con All Her Fault, miniserie thriller tratta dal bestseller di Andrea Mara. Marissa vive l’incubo più terribile quando suo figlio Milo scompare nel nulla. A casa dell’amico che avrebbe dovuto ospitarlo, trova una sconosciuta e nessuna traccia del bambino. Inizia così una corsa contro il tempo che la costringerà a mettere in discussione tutto: la verità, le persone intorno a lei e persino sé stessa. Con un cast stellare guidato da Sarah Snook, affiancata da Dakota Fanning e Jake Lacy, la serie promette tensione, emozioni forti e un crescendo di rivelazioni fino all’ultimo episodio. Un thriller psicologico che porta alla luce i segreti più profondi di una comunità, svelando strati di inganni e tradimenti nascosti dietro vite all’apparenza perfette.

Disponibile dal 23 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di All Her Fault.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Da vedere su NOW e Sky On Demand ci sono i film delle Collection John Wick (dal 1° al 2 novembre 2025), Transformers (dal 3 al 7 novembre 2025), Gangster (dall’8 al 14 novembre 2025), Adventure (dal 15 al 21 novembre 2025), Monster (dal 22 al 25 novembre 2025) e Steven Spielberg (dal 26 al 30 novembre 2025). Continuano inoltre le nuove edizioni di X Factor (ogni giovedì) e del GialappaShow (ogni lunedì).

Ecco cos’altro c’è da guardare a novembre 2025 su NOW e Sky tra le novità lato film e serie TV:

The White Queen (stagione 1) – 1° novembre 2025

Trilogia di Mozart – 1°, 15 e 29 novembre 2025 (su Sky Classica)

FBI International (stagione 4) – 3 novembre 2025

Tre amiche – 7 novembre 2025

Moon – Il Panda – 9 novembre 2025

I’m Luke Perry (documentario) – 15 novembre 2025

Ingegnerie al limite – 18 novembre 2025

Il Bacio di Klimt – 20 novembre 2025 (su Sky Arte)

Earth (documentario) – 21 novembre 2025

Fuori – 24 novembre 2025

Ogni 72 ore – Il caso Matteuzzi – 25 novembre 2025

Malamore – 29 novembre 2025

IT: Welcome to Derry (nuovi episodi) – ogni lunedì

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a novembre 2025. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

