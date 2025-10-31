Le novità Amazon Prime Video di novembre 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese d’autunno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a novembre 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Alla ricerca di Joy (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di novembre 2025 da vedere con Alla ricerca di Joy di Tyler Perry, che ha come protagonista Shannon Thornton nei panni di Joy, una stilista di moda newyorkese che vede il proprio talento messo continuamente in discussione dal suo capo. Oltre che nella carriera, Joy è sfortunata anche in amore. Incoraggiata dalle sue fedeli amiche Ashley (Brittany S. Hall) e Littia (Inayah), decide di seguire l’uomo di cui è innamorata, Colton (Aaron O’Connell), fino in Colorado, confidando nella magia delle vacanze natalizie. Invece, una rivelazione scioccante e una tempesta di neve le impediscono di arrivare a destinazione. Nel momento peggiore, Joy conosce Ridge (Tosin Morohunfola), un incontro casuale che cambierà per sempre le sue convinzioni sulla vita e sull’amore.

Disponibile in streaming dal 5 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Alla ricerca di Joy.

Mothers’ Instinct

Proseguiamo con Mothers’ Instinct, thriller con Anne Hathaway, Jessica Chastain e Josh Charles che racconta la storia di due migliori amiche, Alice e Celine. Anni Sessanta: le due donne vivono nello stesso quartiere, dove tutto scorre sereno e armonioso. Hanno una vita invidiabile, mariti di successo, figli coetanei che giocano insieme, ricorrenze da festeggiare insieme. Il quadro ideale di una vita da sogno per quegli anni. Tutto perfetto fino al giorno in cui una tragedia si abbatte su di loro. Mentre i bambini stanno giocando controllati da Alice, il figlio di Celine muore incidentalmente. Da quel momento nulla sarà più come prima. Le amiche si allontanano irrimediabilmente, innescando un vortice di paranoia e sospetto che darà inizio a una sottile ma feroce guerra psicologica.

Disponibile in streaming dal 5 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mothers’ Instinct.

Playdate (original)

Da non perdere su Prime Video questo mese Playdate, divertente film originale con Kevin James e Alan Ritchson. Quando Brian (Kevin James), un contabile di recente rimasto senza lavoro, accetta di organizzare un incontro con Jeff (Alan Ritchson), un carismatico papà casalingo, e i loro figli, si aspetta un pomeriggio tranquillo fatto di chiacchiere e partite a football. Invece, si ritrova coinvolto in una frenetica lotta per la sopravvivenza, inseguito da una spietata banda di mercenari. Mentre Brian arranca in una serie di ostacoli, la sua totale mancanza di abilità tattiche appare in netto contrasto con il comportamento stranamente preparato di Jeff. Il regista Luke Greenfield (Bastardi in divisa, La ragazza della porta accanto) fa scontrare in modo esilarante la vita di un papà di periferia con momenti ad alta tensione, trasformando quello che doveva essere un normale pomeriggio in un’assurda avventura ricca di azione.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Playdate.

Città d’asfalto

Continuiamo con Città d’asfalto (Black Flies), thriller diretto da Jean-Stéphane Sauvaire con protagonisti Sean Penn e Tye Sheridan e adattamento cinematografico del romanzo I corpi neri di Shannon Burke. New York: Ollie (Tye Sheridan) è un giovane paramedico alla sua prima esperienza lavorativa, affiancato dal suo mentore, il veterano Gene Rutkovsky (Sean Penn), uomo cinico e disilluso. I due, alla guida dell’ambulanza, girano di notte per le strade della città tra delinquenza, tossicodipendenza e miseria. Ollie è spinto dalla vocazione e dall’entusiasmo della sua giovane età, mentre Gene ha una lunga esperienza sul campo e sa quanto sia difficile affrontare alcune situazioni estreme e dover fare scelte coraggiose. Il giovane paramedico imparerà a sue spese i rischi del mestiere. La soddisfazione di sentirsi utili insieme alla frustrazione di non poter aiutare tutti.

Disponibile in streaming dal 17 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Città d’asfalto.

Bad Genius

Tra le novità Amazon Prime Video di novembre 2025 c’è Bad Genius, thriller diretto da JC Lee e remake statunitense dell’omonimo film thailandese del 2017. Lynn, una brillante studentessa con borsa di studio, escogita un ingegnoso schema di imbroglio per aiutare i suoi amici a superare brillantemente gli esami. Mentre la loro operazione clandestina di imbrogli si espande, Lynn si ritrova al centro di un gioco ad alto rischio che mette alla prova la sua morale e la mette contro il sistema educativo americano. Nel cast Benedict Wong, Callina Liang, Jabari Banks, Taylor Hickson e Sarah-Jane Redmond

Disponibile in streaming dal 22 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bad Genius.

Educazione criminale (original)

Da guardare questo mese anche Educazione criminale (She Rides Shotgun), film originale con Taron Egerton. Dopo aver passato anni in prigione, Nate (Egerton) si è fatto dei nemici pericolosi, tra cui la potente banda criminale per cui lavorava all’interno del carcere. Desideroso di ricominciare da capo, Nate taglia i ponti con i vecchi compagni una volta uscito dal carcere, ma questi reagiscono minacciando la sua famiglia. Ben presto è costretto a fuggire insieme alla figlia Polly, una timida ragazzina di undici anni che Nate conosce a malapena. Mentre i due cercano di non farsi scoprire, diventa chiaro che i loro nemici non si arrenderanno davanti a niente. Nate dovrà quindi insegnare a Polly come sopravvivere e sarà testimone della sua trasformazione da ragazzina timida a forza da non sottovalutare. E, a sua volta, mentre il legame con sua figlia si fa sempre più stretto, imparerà cosa significa amare incondizionatamente qualcuno.

Disponibile in streaming dal 26 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Educazione criminale.

Natale senza Babbo (original)

Entriamo già in tema natalizio e chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di novembre 2025 lato film con Natale senza Babbo, commedia con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Quando Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scompare all’improvviso, a sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) – sempre pronta a supportare (e sopportare) il marito – non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Non sarà un compito facile, perché l’intraprendente strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a rubare la scena a Babbo Natale diventando le protagoniste delle Feste. Nel cast Rita Longordo, Paolo Calvano, Francesco Centorame, Simone Susinna, Francesca Alice Antonini, Alberto Astorri e Stefano Ambrogi, con la partecipazione di Diego Abatantuono, Michela Andreozzi e Angela Finocchiaro.

Disponibile in streaming dal 28 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Natale senza Babbo.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Maxton Hall – Il mondo tra di noi – stagione 2 (original)

Passiamo alle novità Prime Video di novembre 2025 lato serie TV con la seconda stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, teen drama basato sul bestseller “Save Me” di Mona Kasten che racconta la storia di Ruby Beli (Harriet Herbig-Matten), una ragazza che viene involontariamente a conoscenza di un incredibile segreto nella scuola privata di Maxton Hall. Dopo la notte passata con James a Oxford e la sua più grande aspirazione finalmente a portata di mano, per Ruby tutto sembra andare alla perfezione. Ma un avvenimento imprevisto cambia tutto nella famiglia di James (Damian Hardung) e sarà proprio quest’ultimo a riportarla alla dura realtà. Ruby è sconvolta: non ha mai provato dei sentimenti così forti per qualcuno, né è mai stata ferita così profondamente. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita, quella in cui nessuno a Maxton Hall la conosceva e lei non faceva parte del mondo elitario dei suoi compagni di classe. Ma, allo stesso tempo, non riesce a dimenticare James, soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla. La seconda stagione è composta da 6 episodi: 3 disponibili insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale fino al 28 novembre.

Disponibile in streaming dal 7 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Maxton Hall.

BAT-FAM (original)

Cambiamo genere con BAT-FAM, nuova serie animata che vede protagonista l’uomo pipistrello. Più precisamente, segue le avventure di Batman, Alfred e del giovane Damian Wayne – che ora ha assunto il ruolo di “Little Batman” – che danno il benvenuto ad alcuni nuovi residenti a Wayne Manor. Si uniscono alla famiglia anche Alicia Pennyworth, la nipote di Alfred dallo spirito libero; Claire, una supercattiva recentemente redenta; Ra’s al Ghul, l’adorato “Pap Pap” di Damian che è anche il nemico storico di Batman; e Man-Bat, che va a vivere nel campanile di Wayne Manor. Senza dimenticare Selina, l’amata gatta di famiglia. Questa affiatata famiglia di emarginati affronterà i momenti divertenti e le frustrazioni che accompagnano la vita quotidiana mentre è impegnata a proteggere le strade di Gotham City. La serie è composta da 10 episodi: tutti sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 10 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di BAT-FAM.

Malice – Tieniti i nemici vicini (original)

Da vedere questo mese su Prime Video anche Malice – Tieniti i nemici vicini, nuova serie TV con Jack Whitehall, David Duchovny e Carice Van Houten. Jack Whitehall interpreta l’affascinante Adam Healey, che riesce ad infiltrarsi con il ruolo di babysitter all’interno della sfacciata e ricca famiglia Tanner, allo scopo di distruggerla. Ambientato a Londra e in Grecia, questo thriller psicologico costellato di oscuri segreti familiari, manipolazioni e tradimenti, ruota attorno ad una domanda: perché Adam disprezza a tal punto Jamie Tanner? Quest’ultimo è interpretato da David Duchovny, mentre Carice van Houten veste i panni di Nat Tanner, moglie di Jamie. Ci sono poi Harry Gilby (Tolkien), Teddie Allen (Swallows and Amazons) e Phoenix Laroche (Trying) a interpretare i loro tre figli, così come Christine Adams (Hijack: Sette ore in alta quota), Raza Jaffrey (Homeland – Caccia alla spia) e le nuove promesse Rianna Kellman e Jade Khan. Tutti e 6 gli episodi vengono resi disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 14 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Malice.

The Mighty Nein (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di novembre 2025 da non perdere con The Mighty Nein, nuova serie animata originale prodotta da Amazon MGM Studios, Critical Role e Titmouse. È la storia di un gruppo di fuggitivi ed emarginati, legati da segreti e cicatrici. Quando una potente reliquia arcana conosciuta come “Il Faro” cade in mani pericolose, dovranno imparare a collaborare per salvare il regno e impedire che la realtà stessa vada in pezzi. Ci riusciranno? La serie è composta da 8 episodi: 3 sono disponibili insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 19 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Mighty Nein.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo i film della saga di Karate Kid, tutte le dodici stagioni di Due uomini e mezzo, la terza stagione di The Blacklist, nuove stagioni per Outlander, diverse pellicole a tema natalizio e tanto altro. Inoltre, vi ricordiamo che lo scorso 25 ottobre è partita la stagione della NBA, con tantissime partite da seguire su Prime Video.

Vi ricordiamo inoltre che il 6 novembre sono in arrivo gli ultimi due episodi di The Traitors Italia (qui il trailer), reality show originale che vede un gruppo di personaggi famosi aggirarsi in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare a novembre 2025 su Amazon Prime Video:

Un principe sotto l’albero – 1° novembre 2025

Il mio trentesimo Natale – 1° novembre 2025

Io e Annie – 1° novembre 2025

Natale a prima vista – 1° novembre 2025

Natale a Castle Hart – 1° novembre 2025

Il concerto di Natale – 1° novembre 2025

Cinquanta sfumature di grigio – 1° novembre 2025

Cinquanta sfumature di rosso – 1° novembre 2025

Incinta… o quasi – 1° novembre 2025

Mia e il Leone Bianco – 1° novembre 2025

Now You See Me 2 – 1° novembre 2025

Un Capodanno da favola – 1° novembre 2025

Scarface – 1° novembre 2025

Balle spaziali – 1° novembre 2025

Il tuo ultimo sguardo – 1° novembre 2025

La nostra storia – 1° novembre 2025

Wargames – Giochi di guerra – 1° novembre 2025

Elf – Un elfo di nome Buddy – 2 novembre 2025

Dune – 5 novembre 2025

Un testimone in affitto – 5 novembre 2025

Due uomini e mezzo (stagioni 1-12) – 5 novembre 2025

The Traitors Italia (ultimi due episodi) – 6 novembre 2025

The Blacklist (stagione 3) – 7 novembre 2025

Ushio & Tora – 8 novembre 2025

Point Break – 15 novembre 2025

Hotel Portofino (stagioni 1-3) – 16 novembre 2025

The Bricklayer – 18 novembre 2025

Outlander (stagioni 5-6) – 18 novembre 2025

Billionaire Boys Club – 19 novembre 2025

Ambush – 24 novembre 2025

Break – Trappola di ghiaccio – 25 novembre 2025

The Karate Kid – Per vincere domani – 29 novembre 2025

Karate Kid II – La storia continua… – 29 novembre 2025

Karate Kid III – La sfida finale – 29 novembre 2025

Karate Kid 4 – 29 novembre 2025

The Karate Kid – La leggenda continua – 29 novembre 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Il talento del calabrone – 17 novembre 2025

I soliti idioti 3 – Il ritorno – 24 novembre 2025

House of Gucci – 30 novembre 2025

No Time to Die – 30 novembre 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Pretty Little Liars: Original Sin (stagioni 1-2, 10 novembre 2025) e The 100 (stagioni 1-7, 30 novembre 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: questa volta vi segnaliamo in particolare la commedia Oh. What. Fun. (dal 3 dicembre 2025) e la seconda stagione di Fallout (dal 17 dicembre 2025).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto o per il noleggio i film Elsbeth (dal 3 novembre 2025), Material Love (dal 3 novembre 2025) e La città proibita (dal 12 novembre 2025), oltre alle serie TV NCIS: Origins (dal 3 novembre 2025), The Pitt (dal 20 novembre 2025) e Task (dal 27 novembre 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a novembre 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di novembre per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.