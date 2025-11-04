Cosa vedere tra le novità Disney+ di novembre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese d’autunno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a novembre 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a novembre 2025

Film in uscita su Disney Plus

I Fantastici 4: Gli Inizi (original)

Apriamo le novità Disney+ di novembre 2025 con I Fantastici 4: Gli Inizi, film Marvel Studios lanciato nei cinema la scorsa estate. Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach nei panni della Prima Famiglia Marvel, l’ultima avventura del Marvel Cinematic Universe segue Reed Richards (Mister Fantastic), Sue Storm (Donna Invisibile), Johnny Storm (Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa) nel loro viaggio attraverso il cosmo, alla scoperta del cuore, dell’umorismo e dei legami familiari che li rendono davvero fantastici. Conciliare la vita familiare con il loro ruolo da eroi è solo una delle sfide che i Fantastici 4 devono affrontare, ma lo fanno insieme, come una famiglia. Il loro più grande potere è il legame che li unisce, che trascina il pubblico in un vivace mondo retro-futuristico che celebra la connessione, il coraggio e il cuore. Si troveranno ad affrontare una delle sfide più ardue della loro vita: difendere la Terra da Galactus (Ralph Ineson), una vorace divinità cosmica intenzionata a divorare il pianeta, accompagnata dal suo misterioso araldo, Silver Surfer (Julia Garner). Ma se la minaccia dell’estinzione globale non fosse già abbastanza terribile, la battaglia per la salvezza della Terra diventerà presto una questione personale, che metterà alla prova non solo i loro poteri, ma anche il loro legame più profondo, fatto di fiducia, sacrificio e coraggio reciproco.

Disponibile in streaming dal 5 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Fantastici 4: Gli Inizi.

Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo (original)

Da non perdere questo mese sulla piattaforma Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo, lanciato nei cinema nel mese di agosto e sequel di Quel pazzo venerdì (basato sul romanzo di Mary Rodgers del 1972). Sono passati ventidue anni da quando l’ex adolescente ribelle Anna (Lindsay Lohan) e sua madre Tess (Jamie Lee Curtis) vissero l’imprevista crisi di identità extracorporea. Adesso Anna è una giovane donna ed è madre: ha una figlia naturale e una figliastra, Harper e Lily, grazie all’unione della sua famiglia con quella del compagno, il brillante chef e ristoratore Eric Reyes (Manny Jacinto). Mentre affrontano i problemi e le sfide che comportano due famiglie da consolidare in una, Anna, stressata dal lavoro di manager della popstar Ella (Maitreyi Ramakrishnan), in crisi creativa dopo una dolorosa rottura, e dalla complessità del suo nuovo equilibrio familiare, e sua madre Tess, ora psicologa affermata pronta a promuovere il suo primo libro con un tour nazionale, scopriranno che il fulmine può davvero colpire due volte lo stesso punto, perché avranno a che fare con un nuovo scambio di corpi. Questa volta, però, non saranno coinvolte soltanto loro due, ma anche le due ragazze: Anna si scambierà di corpo con sua figlia Harper, quindicenne appassionata di surf che fatica a comunicare con la madre, e Tess con la nipote Lily, poco entusiasta della nuova relazione del padre e desiderosa di tornare a Londra per studiare moda in una prestigiosa scuola.

Disponibile in streaming dal 12 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Quel Pazzo Venerdì, Sempre più Pazzo.

A Very Jonas Christmas Movie (original)

Le novità Disney+ di novembre 2025 da vedere includono A Very Jonas Christmas Movie, commedia diretta da Jessica Yu con Kevin, Joe e Nick Jonas (nei loro stessi panni), affiancati da Chloe Bennet. I Jonas Brothers concludono il loro tour con un grande concerto a Londra, e tutto ciò che desiderano è tornare a casa per trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. Mentre Kevin, Joe e Nick affrontano una serie di coincidenze mancate e ostacoli sempre più difficili, il loro legame fraterno viene messo alla prova. I tre fratelli fanno i conti con i loro ruoli nella band: Kevin desidera provare qualcosa di nuovo, Joe riallaccia i rapporti con una persona del suo passato e Nick sente il peso delle responsabilità decisionali. Mentre incontrano una serie di contrattempi nel tentativo di tornare a casa prima delle vacanze, i fratelli imparano ad attingere allo spirito natalizio e a riallacciare i rapporti tra loro in questo film per famiglie, con brani originali inediti e ospiti speciali famosi.

Disponibile in streaming dal 14 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A Very Jonas Christmas Movie.

La mano sulla culla (original)

Cambiamo genere con La mano sulla culla, thriller psicologico firmato 20th Century Studios diretto da Michelle Garza Cervera con Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe, remake del (quasi) omonimo film del 1992 (La mano sulla culla… è la mano che governa il mondo). Caitlin Morales (Mary Elizabeth Winstead) è una ricca mamma di periferia che assume una nuova tata, Polly Murphy (Maika Monroe), una giovane dall’aria rassicurante. Ben presto però, la donna si accorgerà che quest’ultima non è la persona che dice di essere. Con la partecipazione di Raúl Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran.

Disponibile in streaming dal 19 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La mano sulla culla.

Chris Hemsworth: Un memorabile viaggio on the road (documentario National Geographic)

Chiudiamo le principali novità Disney+ da vedere a novembre 2025 lato lungometraggi con Chris Hemsworth: Un memorabile viaggio on the road, nuovo documentario firmato National Geographic. Nel suo documentario più personale fino a oggi, Chris punta la telecamera sulla propria famiglia dopo la recente diagnosi di Alzheimer di suo padre. Insieme intraprendono un viaggio nel passato, esplorando la scienza delle relazioni sociali e il modo in cui queste possono sostenere la funzione mnemonica. Rivisitano luoghi e volti significativi, immortalando tutto in un filmato amatoriale e riportando in vita ricordi preziosi.

Disponibile in streaming dal 24 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chris Hemsworth: Un memorabile viaggio on the road.

Serie TV da vedere su Disney+

All’s Fair (original)

Passiamo alle novità Disney+ lato serie TV perché questo mese da non perdere c’è All’s Fair, serie originale Hulu con un ricco cast che comprende Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Glose. Il nuovo legal drama firmato Ryan Murphy vede un team di avvocatesse divorziste lasciare uno studio dominato dagli uomini per aprirne uno proprio di successo. Feroci, brillanti ed emotivamente complicate, affrontano separazioni rischiose, segreti scandalosi e alleanze instabili, sia in tribunale che tra di loro. In un mondo in cui i soldi parlano e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a partecipare al gioco, ma lo cambiano. I primi 3 episodi vengono resi disponibili insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale (ogni martedì).

Disponibile in streaming dal 4 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di All’s Fair.

Fuoco e acqua: Making of dei film di Avatar (original, v.o.)

Tra i contenuti da guardare questo novembre c’è sicuramente Fuoco e acqua: Making of dei film di Avatar, documentario in due parti che offre un dietro le quinte della lavorazione di Avatar: La via dell’acqua (disponibile sulla piattaforma) e un’anteprima del prossimo Avatar: Fuoco e cenere (in arrivo a dicembre nei cinema). Attraverso filmati esclusivi dietro le quinte, concept art e interviste a cast e produzione, offre uno sguardo affascinante sulla creazione del film campione di incassi e un assaggio del terzo capitolo in arrivo. Da non perdere per i fan di Avatar.

Disponibile in streaming dal 7 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fuoco e acqua: Making of dei film di Avatar.

La vita segreta delle mogli mormoni – stagione 3 (original)

Dopo il successo dei precedenti episodi torna La vita segreta delle mogli mormoni con una terza stagione. Il #Momtok è tornato, ma accuse e rivelazioni sconvolgenti minacciano il suo futuro. Le protagoniste affrontano una crisi di amicizia mentre le lealtà cambiano, la fiducia viene messa alla prova, e i confini tra realtà e finzione si assottigliano. Quando la ricerca della verità mette in discussione la loro integrità, ha inizio una battaglia morale e si accende uno scontro tra #Momtok e #Dadtok. La sorellanza e tutto ciò che hanno costruito sono in bilico: le protagoniste riusciranno a trovare la strada verso la salvezza? O i loro peccati distruggeranno per sempre il #Momtok? Tutti gli episodi della nuova stagione sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 13 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di La vita segreta delle mogli mormoni.

English Teacher – stagione 2

Le novità Disney+ di novembre 2025 da guardare vedono anche la seconda stagione di English Teacher, divertente sit-com che vuole prendere di petto tutti i temi più spinosi del mondo contemporaneo. La serie comedy è incentrata su Evan Marquez (interpretato da Brian Jordan Alvarez, anche creatore della serie), un insegnante di inglese in una scuola superiore di Austin, Texas. L’uomo prova a instaurare un buon rapporto con i suoi alunni della Gen-Z cercando di bilanciare valori professionali e principi personali e, per questo, si ritrova spesso nei guai. La sua vita sembra una commedia degli equivoci, ma per fortuna può contare su qualche studente amorevole e su colleghi che diventano suoi complici. Tutti gli episodi della nuova stagione sono disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 19 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di English Teacher.

The Beatles Anthology (original)

Gli amanti dei Beatles non possono assolutamente perdersi The Beatles Anthology, storica docuserie raccontata dagli stessi Beatles che esplora la vita e l’epoca della band più influente e amata di tutti i tempi. Restaurata da Park Road Post di Peter Jackson a Wellington, in Nuova Zelanda, questa serie include un nono episodio inedito con filmati mai visti prima di Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr durante la creazione della serie originale Anthology e del progetto musicale degli anni ’90. Abbraccia i primi anni difficili e pieni di ambizione della band fino al fenomeno della Beatlemania e alla fama mondiale. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr accompagnano il pubblico in questo viaggio mentre rivivono gli alti e bassi e i colpi di scena degli otto lunghi e tortuosi anni dei Beatles come band. I primi 3 episodi sono disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 26 novembre 2025.

Grey’s Anatomy – stagione 22

Chiudiamo le principali novità Disney+ di novembre con la ventiduesima stagione di Grey’s Anatomy, popolarissimo medical drama ideato da Shonda Rhimes incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey e sulle vicende che ruotano intorno all’immaginario Seattle Grace Hospital. La vicenda riprende subito dopo gli avvenimenti del finale della precedente stagione: l’ultimo episodio ha lasciato diversi punti in sospeso, come le conseguenze dell’esplosione. Meredith sembra sul punto di prendere una decisione che potrebbe riportarla stabilmente al Grey Sloan Memorial Hospital, mentre Simone e Lucas dovranno affrontare nuove tensioni dopo l’arrivo in ospedale del ragazzo con cui la dottoressa ha trascorso la notte. Intanto, Teddy e Owen sembrano essersi detti addio, mentre lui confessa di provare qualcosa per Nora, e Amelia potrebbe aprirsi con Monica.

Disponibile in streaming dal 27 novembre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della ventiduesima stagione di Grey’s Anatomy.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per novembre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a novembre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, diversi film a tema natalizio e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

The Manipulated – 5 novembre 2025

Robogobo – Cuccioli Salva Cuccioli (stagione 1, 5 episodi) – 5 novembre 2025

Fantaghirò (stagioni 1-2) – 5 novembre 2025

Fantaghirò 3 – 5 novembre 2025

Fantaghirò 4 – 5 novembre 2025

Fantaghirò 5 – Il Ritorno di Fantaghirò – 5 novembre 2025

Go Buster! (stagione 1) – 5 novembre 2025

Lellobee City Farm (stagioni 1-2) – 5 novembre 2025

Seventeen: Our Chapter (docuserie, v.o.) – 7 novembre 2025

Love+War: Lynsey Addario The Photographer (National Geographic) – 7 novembre 2025

10 Giorni senza Mamma – 7 novembre 2025

10 Giorni con Babbo Natale – 7 novembre 2025

Il Peggior Natale della Mia Vita – 7 novembre 2025

Il Primo Natale – 7 novembre 2025

Ti presento Sofia – 7 novembre 2025

Tiramisù – 7 novembre 2025

La Mia Amica Speciale – 7 novembre 2025

Iron Man e i suoi fantastici amici (stagione 1, 9 episodi) – 12 novembre 2025

Mickey Mouse Clubhouse+ (10 nuovi episodi) – 18 novembre 2025

High Potential (finale prima parte stagione 2) – 18 novembre 2025

Murdaugh: Morte in famiglia (finale di stagione) – 19 novembre 2025

Sebastian Maniscalco: It Ain’t Right (stand up comedy) – 21 novembre 2025

The Great North (stagione 5) – 26 novembre 2025

Lanny & Wayne – Protocollo Palla di Neve (cortometraggi) – 28 novembre 2025

Holiday Special 2025: Disney’s Hulu’s Family Guy’s Hallmark Channel’s Lifetime’s Familiar Holiday Movie (speciale natalizio de I Griffin) – 28 novembre 2025

Wandance (nuovi episodi, v.o.)

Disney Twisted-Wonderland: La serie animata (nuovi episodi, v.o.)

The Kardashians (nuovi episodi stagione 7, v.o.)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

