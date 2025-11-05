Trovare un monitor da gaming che unisca un’elevata frequenza di aggiornamento a un pannello di qualità senza superare la soglia psicologica dei 100 euro non è affatto semplice. Oggi, però, questa regola viene infranta da un’offerta davvero notevole sul KTC Monitor Gaming 24 Pollici H24F8, che scende a un prezzo incredibile di soli 89,99€ su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque desideri migliorare la propria postazione da gioco o lavoro con un prodotto performante ma dal budget contenuto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo monitor un vero affare a questo prezzo.

Monitor KTC H24F8: 190Hz, pannello Fast IPS e colori brillanti

KTC H24F8 è un monitor che punta dritto al sodo, offrendo specifiche tecniche di tutto rispetto, soprattutto se consideriamo la fascia di prezzo a cui viene proposto. Il cuore del dispositivo è un pannello Fast IPS da 23.8 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel). Questa tecnologia garantisce non solo angoli di visione ottimali, ma anche una riproduzione dei colori superiore rispetto ai classici pannelli TN, spesso utilizzati nei monitor economici. La vera sorpresa, però, risiede nelle performance gaming: il monitor vanta una frequenza di aggiornamento nativa di 180Hz, che può essere spinta in overclock fino a 190Hz, e un tempo di risposta di appena 1ms (GTG). Questa combinazione assicura un’esperienza di gioco estremamente fluida, reattiva e priva di fastidiosi effetti di ghosting o motion blur, un vantaggio competitivo cruciale nei titoli più frenetici.

Dal punto di vista della qualità dell’immagine, il KTC H24F8 non delude. Offre una copertura cromatica del 133% dello spazio sRGB e il supporto allo standard HDR400, garantendo colori vividi, brillanti e un contrasto migliorato. Queste caratteristiche lo rendono adatto non solo al gaming, ma anche alla fruizione di contenuti multimediali e a lavori di content creation a livello amatoriale. La connettività è completa, con due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4, permettendo di collegare contemporaneamente PC e console. Infine, è compatibile con le tecnologie AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, che sincronizzano il refresh rate del monitor con la GPU per eliminare tearing e stuttering. Non mancano le tecnologie per la protezione degli occhi, come il filtro Anti-Luce Blu e la tecnologia Flicker-Free, e la compatibilità con il montaggio VESA 100×100 per una maggiore flessibilità di posizionamento.

Schermo: 23.8″ Fast IPS, risoluzione Full HD (1920×1080)

23.8″ Fast IPS, risoluzione Full HD (1920×1080) Refresh Rate: 180Hz (Overclock a 190Hz)

180Hz (Overclock a 190Hz) Tempo di risposta: 1ms (GTG)

1ms (GTG) Colori: 133% sRGB, HDR400

133% sRGB, HDR400 Connettività: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 Tecnologie: AMD FreeSync & NVIDIA G-Sync Compatible

AMD FreeSync & NVIDIA G-Sync Compatible Ergonomia: Inclinazione -5°/15°, VESA 100x100mm

L’offerta nel dettaglio: sconto e disponibilità

Questa promozione rende il monitor KTC un acquisto quasi obbligato per chi cerca performance elevate a un costo minimo. Il prezzo di listino del KTC Monitor Gaming H24F8 è di 119,99€, una cifra già competitiva per le specifiche offerte. Grazie alla promozione attualmente attiva su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 89,99€. Questo si traduce in un risparmio netto di 30€, pari a uno sconto del 25% sul prezzo originale. Si tratta di un prezzo davvero aggressivo che posiziona questo monitor come una delle migliori scelte in assoluto sotto i 100 euro. L’offerta è disponibile sulla piattaforma Amazon, con la garanzia e l’affidabilità della spedizione gestita direttamente dal colosso dell’e-commerce. Come spesso accade con sconti di questa portata, la promozione potrebbe essere soggetta a una durata limitata o all’esaurimento delle scorte disponibili, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile.

