Un monitor gaming 4K con un refresh rate superiore ai 144 Hz e tempi di risposta fulminei richiede, di norma, un investimento significativo. MSI MAG 274URFW stravolge questa regola, presentandosi oggi su Amazon con un’offerta che lo rende un acquisto quasi obbligato per chi cerca prestazioni di alto livello senza svuotare il portafoglio. Stiamo parlando di un calo di prezzo drastico che porta questo eccellente display da un listino di 549€ a soli 299,99€, un’occasione che definire “rara” sarebbe un eufemismo. Un monitor con queste specifiche a un prezzo simile si vede molto di rado e rappresenta la scelta ideale per aggiornare la propria postazione da gioco o da lavoro. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un vero e proprio best-buy a queste condizioni.

Monitor MSI MAG 274URFW: 4K e 160Hz per un’esperienza visiva senza compromessi

Il cuore pulsante di MSI MAG 274URFW è il suo superbo pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel). Questa combinazione garantisce un livello di dettaglio e una nitidezza delle immagini eccezionali, ideali non solo per il gaming ma anche per la produttività e la fruizione di contenuti multimediali. La tecnologia IPS assicura angoli di visione di 178° e una riproduzione cromatica fedele, supportata da una copertura del gamut di colori del 133% sRGB e dalla certificazione VESA DisplayHDR 400, che offre una luminosità di picco di 400 cd/m² per neri più profondi e bianchi più brillanti.

Sul fronte delle prestazioni gaming, questo monitor non accetta compromessi. Con un refresh rate di ben 160 Hz e un tempo di risposta incredibilmente basso di 0,5 ms (GtG, Min.), l’esperienza di gioco è fluida, reattiva e priva di effetti di ghosting o motion blur, un vantaggio competitivo cruciale nei titoli più frenetici. La compatibilità con la tecnologia Adaptive Sync assicura inoltre la perfetta sincronizzazione tra monitor e scheda grafica, eliminando tearing e stuttering. La connettività è completa e versatile, grazie alla presenza di una porta DisplayPort 1.4a, un ingresso HDMI e una moderna porta USB Type-C, che permette di collegare dispositivi e ricaricarli con un unico cavo. Il design, con la sua elegante livrea bianca e le cornici sottili, lo rende perfetto per qualsiasi setup moderno.

Display: 27″ IPS, 4K UHD (3840 x 2160)

27″ IPS, 4K UHD (3840 x 2160) Refresh Rate: 160 Hz

160 Hz Tempo di Risposta: 0,5 ms (GtG, Min.)

0,5 ms (GtG, Min.) Luminosità: 400 cd/m² (VESA DisplayHDR 400)

400 cd/m² (VESA DisplayHDR 400) Copertura Colore: 133% sRGB

133% sRGB Connettività: 1x DisplayPort 1.4a, HDMI, USB Type-C

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

L’offerta attualmente disponibile su Amazon è una delle più aggressive viste di recente su un monitor di questa caratura. Il prezzo di listino di MSI MAG 274URFW è di 549€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 299,99€. Si tratta di uno sconto netto del 45%, che si traduce in un risparmio immediato di ben 249,01€. Un prezzo del genere posiziona questo monitor 4K ad alte prestazioni in una fascia di mercato solitamente occupata da modelli con specifiche nettamente inferiori, come i QHD a 144 Hz. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo la massima affidabilità e una spedizione rapida, spesso inclusa per gli abbonati al servizio Prime. Data l’eccezionalità dello sconto, è molto probabile che le scorte siano limitate.

