Dopo il successo del primo capitolo, Apple TV torna a poter contare sul celebre attore Mark Wahlberg nel nuovo The Family Plan 2, sequel diretto del film del 2023. Oltre all’annuncio, il colosso ha rilasciato anche il trailer ufficiale in cui ben si intuisce il tono generale del film natalizio. Scopriamone i dettagli.

The Family Plan e Mark Wahlberg tornano su Apple TV

The Family Plan debuttò su Apple TV alla fine del 2023, e in breve tempo è diventato il titolo più visto nella storia del servizio, scalzando produzioni d’autore ben più celebrate. Il primo capitolo, pur non essendo stato amato dalla critica (29% su Rotten Tomatoes), ottenne un 60% di gradimento dal pubblico.

Infatti, con oltre 60 milioni di visualizzazioni globali nel primo mese, The Family Plan fu la dimostrazione che Apple TV+, oggi semplicemente “Apple TV” dopo il cambio di nome e l’abbandono del suffisso “+”, poteva competere sul terreno dei grandi colossi digitali come Netflix e Prime Video.

Ebbene, il trailer ufficiale diffuso da Apple mostra un film ambientato in Europa e vede la famiglia protagonista alle prese con un’altra vacanza trasformata in missione segreta.

Le riprese si sono svolte tra Praga, Roma e il sud della Francia, e la scelta di uno scenario europeo non è casuale in quanto Apple pare voglia intercettare anche il pubblico internazionale. Inoltre, il villain di questa nuova storia sarà interpretato da Kit Harington, volto celebre dell’iconica serie Game of Thrones nel ruolo di Jon Snow.

In generale Apple TV sta vivendo un periodo estremamente florido; solo negli ultimi mesi, la piattaforma ha messo in campo un’ondata di produzioni originali come il thriller Wolfs con Brad Pitt e George Clooney, il film d’azione The Gorge, passando per i successi di serie TV come Silo e The Morning Show.

Per quanto concerne i prezzi, vi ricordiamo che Apple TV oggi costa 9,99 euro al mese (con una settimana di prova gratuita) e offre un catalogo che spazia (oltre ai suddetti) da Ted Lasso a Shrinking e Severance, passando per grandi titoli cinematografici e colossal come “F1: The Movie” che si appresta finalmente a sbarcare sulla piattaforma.

The Family Plan 2 uscirà in esclusiva globale su Apple TV il 21 novembre 2025, proprio alla vigilia del weekend del Ringraziamento negli Stati Uniti che introduce la stagione natalizia.