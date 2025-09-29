Le novità Amazon Prime Video di ottobre 2025 sono in arrivo tra film, serie TV e originals. Il catalogo del servizio di streaming, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento Prime, continua ad allargare la sua offerta con il passare dei mesi, e anche questa volta non mancano interessanti novità tutte da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese di inizio autunno (anche con la prova gratuita).

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2025 siete dunque capitati nel posto giusto, perché qui sotto vi proponiamo una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione dei contenuti da non perdere, ancora una volta partendo dai film.

Cosa guardare su Amazon Prime Video a ottobre 2025

Film in uscita su Amazon Prime Video

Play Dirty – Triplo gioco (original)

Apriamo le novità Amazon Prime Video di ottobre 2025 da non perdere con uno dei contenuti probabilmente più attesi: stiamo parlando di Play Dirty – Triplo gioco, adrenalinico thriller firmato Shane Black con Mark Wahlberg, Lakeith Stanfield e Rosa Salazar. Il film segue Parker, un ladro professionista noto per la sua estrema precisione e una rigida etica del lavoro: ogni suo colpo viene pianificato al millimetro, con sangue freddo e senza spazio per errori, ma quando la situazione lo richiede, non esita a ricorrere alla forza. L’uomo si lancia nell’impresa più rischiosa e ambiziosa della sua carriera, che lo mette direttamente nel mirino della mafia di New York. Si tratta di un tesoro sommerso, la nave spagnola Arintero, che risale al XV secolo e vale un miliardo di dollari. A condividere con lui il rischio e l’adrenalina ci sono i suoi complici, Grofield (LaKeith Stanfield), un truffatore brillante e imprevedibile, e Zen (Rosa Salazar), ladra esperta in tecnologia e strategia. Insieme a loro un’intera squadra di specialisti, ognuno scelto per un ruolo ben preciso. Mentre il piano prende forma, la tensione cresce e i confini tra fiducia e tradimento si fanno sempre più sottili. In una missione dove l’ingegno conta quanto il sangue freddo, si crea una miscela esplosiva di azione, astuzia criminale e colpi di scena, portando Parker e la sua squadra a confrontarsi con un nemico potente e senza scrupoli.

Disponibile in streaming dal 1° ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Play Dirty – Triplo gioco.

Tagliando d’amore (original)

Cambiamo genere con Tagliando d’amore, film originale diretto da Lacey Uhlemeyer con Madelaine Petsch e Jacob Scipio. Charlie, fiera proprietaria di un’officina meccanica tutta al femminile, deve ripensare al suo futuro quando un’officina concorrente si trasferisce di fronte alla sua. In cerca di conforto, si rivolge a un confidente online anonimo, non sapendo che si tratta di Beau, il rivale che minaccia la sua attività. Quando scatta la scintilla sia online che offline, la verità minaccia di rovinare tutto.

Disponibile in streaming dall’8 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tagliando d’amore.

Saquon (documentario original)

Gli appassionati di sport e soprattutto quelli di football americano non possono perdersi Saquon, documentario che offre un resoconto in prima persona del percorso di Saquon Barkley, attraverso cinque anni di video-diari registrati proprio da Saquon durante i capitoli più impegnativi della sua carriera: mentre lottava per riprendersi dall’intervento al legamento crociato anteriore, con la stessa forza esplosiva che da sempre ha caratterizzato il suo stile di gioco, o il momento di affrontare delle tese trattative contrattuali con la squadra che lo aveva ingaggiato e che alla fine sono sfociate in un’amara rivalità. Il momento in cui Barkley ha sollevato il Lombardi Trophy con la maglia verde dei Philadelphia Eagles, ha segnato il coronamento perfetto di una carriera caratterizzata da una fede incrollabile in sé stesso. L’identità di Saquon come padre, marito e amico rivela un uomo le cui priorità trascendono le yard guadagnate in una partita e i contratti. Attraverso filmati intimi che coprono un arco di cinque anni, questo ritratto definitivo restituisce l’immagine di un atleta che non ha mai dubitato delle proprie capacità, nemmeno quando il mondo esterno si interrogava su cosa sarebbe successo dopo.

Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Saquon.

John Candy: I Like Me (documentario original)

Restiamo sui documentari perché da vedere su Amazon Prime Video a ottobre c’è John Candy: I Like Me, dal regista Colin Hanks e dal produttore Ryan Reynolds. Racconta la vita, la carriera e la scomparsa di uno degli attori più amati di tutti i tempi. La sua storia viene raccontata da quelli che lo hanno conosciuto meglio, attraverso filmati d’archivio inediti, immagini e interviste. Arriva in streaming dopo essere stato presentato in anteprima nella serata di apertura della 50ª edizione del Toronto International Film Festival.

Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di John Candy: I Like Me.

Boneyard – Il caso oscuro

Da guardare tra le novità del mese c’è Boneyard – Il caso oscuro, film d’azione con Mel Gibson, Curtis “50 Cent” Jackson e Brian Van Holt. Il capo della polizia Carter e l’agente dell’FBI Petrovick indagano su un serial killer responsabile degli omicidi “boneyard”. Carter rinviene i resti di undici donne, e l’agente speciale dell’FBI Petrovick viene reclutato per tracciare il profilo del serial killer responsabile. I due navigano in una rete di intrighi mentre le forze dell’ordine si scontrano, lasciando tutti sotto sospetto.

Disponibile in streaming dal 15 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Boneyard – Il caso oscuro.

È Colpa Nostra? (original)

Tra le novità più attese su Amazon Prime Video in questo ottobre 2025 abbiamo È Colpa Nostra?, film che chiude la popolarissima “trilogia della colpa” dei romanzi di Mercedes Ron. Il matrimonio di Jenna e Lion prepara il terreno per la tanto attesa reunion tra Noah e Nick, che avviene qualche tempo dopo la loro rottura. L’incapacità di Nick di perdonare Noah crea tra loro un muro apparentemente insormontabile. Lui, ormai erede dell’impero imprenditoriale del nonno, e lei, che ha appena dato inizio alla sua carriera, si rifiutano di riaccendere la fiamma che è ancora viva dentro di loro. Ma adesso che le loro strade si sono incrociate di nuovo, l’amore si rivelerà più forte del rancore?

Disponibile in streaming dal 16 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di È Colpa Nostra?.

Terrifier 3

Per il mese di Halloween sono in arrivo diverse pellicole a tema horror, e tra queste Terrifier 3, terzo capitolo del franchise. È la Vigilia di Natale a Miles County: la neve ricopre tutto e la magia creata dall’atmosfera natalizia riempie tutte le case della città. I bambini si coricano in attesa di Babbo Natale (Daniel Roebuck) ma non sanno che al suo posto, dal camino scenderà il temutissimo serial killer Art il Clown (David Howard Thornton). Travestito da Babbo Natale, Art porta con sé un sacco che non è colmo di regali ma serve a contenere le vittime della sua furia omicida. Con la sua ascia affilata si prepara al massacro che tingerà di rosso sangue il bianco Natale. Al contrario di quello che crede Sienna Shaw (Lauren LaVera), Art è infatti ancora vivo e pronto a mietere le sue vittime per tingere il Natale di rosso sangue. Dopo essersi confrontata con suo fratello Jonathan (Elliot Fullam), Sienna sa che per fermare il sadico pagliaccio c’è solo una cosa da fare: tornare al Terrifier.

Disponibile in streaming dal 20 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Terrifier 3.

Until Dawn – Fino all’alba

Restiamo sul tema horror con Until Dawn – Fino all’alba, film tratto dal videogioco Until Dawn lanciato su PlayStation 4 nel 2015 e in versione rimasterizzata per PS5 e PC nel 2024. Segue un gruppo di amici decisi a trascorrere un weekend in un rifugio sciistico per commemorare l’anniversario di una misteriosa scomparsa. Un anno dopo la sparizione della sorella Melanie, Clover (Ella Rubin), è infatti riuscita a convincere i suoi amici a seguirlo nella remota valle dove lei è svanita senza lasciare traccia, nella speranza di trovare risposte. Durante l’esplorazione di un centro visitatori abbandonato, il gruppo viene braccato da un enigmatico assassino mascherato che li massacra uno dopo l’altro, solo per risvegliarsi all’inizio della stessa notte. Intrappolati in un loop temporale, i ragazzi sono costretti a rivivere il terrore più e più volte, ma ogni ciclo porta con sé una nuova e sempre più terrificante minaccia. Mentre il numero di vite a loro disposizione sembra limitato, il gruppo inizia a comprendere che l’unica via di fuga è resistere fino all’alba.

Disponibile in streaming dal 25 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Until Dawn – Fino all’alba.

Hedda (original)

Chiudiamo le principali novità Prime Video di ottobre lato film con Hedda, adattamento cinematografico del dramma di Henrik Ibsen che racconta la storia di Hedda (Tessa Thompson), una vera icona della mondanità contemporanea. Ricca, elegante e carismatica, domina la scena sociale con i suoi spettacolari party in grande stile, dove lusso, musica ed eccessi sono la norma. Le sue serate diventano leggenda, un palcoscenico sfavillante che nasconde però un cuore fragile. Quando dal suo passato riaffiora un vecchio grande amore, una donna che aveva segnato in profondità la sua giovinezza, il suo mondo scintillante inizia a incrinarsi. Ciò che era rimasto sepolto sotto anni di apparenze torna a galla con forza, spingendola a mettere in discussione sé stessa, le sue scelte e il ruolo che ha costruito nella società.

Disponibile in streaming dal 29 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hedda.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Roast in Peace (show original)

Passiamo alle novità lato serie TV e show con Roast in Peace, atteso comedy show con il funerale più spietato e divertente mai visto prima. Quattro celebrità “defunte” e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L’obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Ad “onorare” la memoria di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Francesco Totti ci pensano Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Il tutto guidato da Michela Giraud. Tutti e 6 gli episodi sono disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 9 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Roast in Peace.

Lazarus (original)

Da guardare su Prime Video a ottobre c’è Lazarus, serie basata su un’idea originale e scritta dall’autore best seller del New York Times Harlan Coben e dal vincitore del BAFTA Danny Brocklehurst. Segue le vicende di un uomo (Sam Claflin) che torna a casa dopo il suicidio del padre (Bill Nighy) e inizia a vivere una serie di esperienze inquietanti che non riescono a trovare una spiegazione. Ben presto si ritrova coinvolto in una serie di casi di omicidio irrisolti, mentre cerca di fare luce sul mistero della morte del padre e dell’assassinio della sorella avvenuto 25 anni prima. Tutti e 6 gli episodi sono disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 22 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lazarus.

Allen Iv3rson (docuserie original)

Torniamo in ambito sportivo con Allen Iv3rson, docuserie in 3 episodi (disponibili tutti insieme) sull’appassionante vita della leggenda del basket e fenomeno mondiale Allen Iverson. Dalle sue origini a Hampton, in Virginia, alla sua ascesa come uno dei giocatori di basket più tenaci ed eccezionali di tutti i tempi, Iverson ha abbracciato senza paura la sua individualità sia dentro che fuori dal campo. Con la sua personalità magnetica e la sua forte competitività è riuscito a farsi amare dai tifosi, dai compagni di squadra e dagli avversari. Ora, con un approccio senza precedenti e attraverso storie personali e interviste intime con la famiglia, gli amici e i compagni di squadra e allenatori dell’NBA, Iverson condividerà con il pubblico un lato più riflessivo di sé stesso, accompagnandoci in un viaggio attraverso la sua vita fino ai giorni nostri, quando rifletterà sull’impatto che la sua figura ha avuto a livello culturale a distanza di molto tempo dalla fine della carriera da giocatore.

Disponibile in streaming dal 23 ottobre 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Allen Iv3rson.

Hazbin Hotel – stagione 2 (original)

Una delle novità Amazon Prime Video di ottobre 2025 più attese è sicuramente la seconda stagione di Hazbin Hotel, serie di animazione creata da Vivienne Medrano e basata sul suo popolare episodio pilota, pubblicato su YouTube nel 2019. Charlie, la principessa dell’Inferno, persegue il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione del suo regno. Dopo uno sterminio annuale imposto dagli angeli, apre un hotel nella speranza che i clienti facciano “check-out” in Paradiso. Mentre la maggior parte dell’Inferno deride il suo obiettivo, la sua devota compagna Vaggie e la loro prima cavia, la star del cinema per adulti Angel Dust, restano al suo fianco. Quando una potente entità nota come il “Demone della Radio” si mette in contatto con Charlie per aiutarla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ha la possibilità di diventare realtà. Dopo la vittoria di Charlie contro l’esercito del Paradiso, l’hotel è in pieno fermento grazie all’arrivo di nuovi ospiti. Tuttavia, con grande disappunto di Charlie, la maggior parte di loro non è lì per le ragioni giuste. La nuova stagione è composta da 8 episodi, disponibili a coppie di 2 ogni settimana fino al 19 novembre 2025.

Disponibile in streaming dal 29 ottobre 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della seconda stagione di Hazbin Hotel.

The Traitors Italia (reality show original)

Questo mese arriva in streaming The Traitors Italia, reality show psicologico carico di suspense che ha l’obiettivo di tenere il pubblico incollato allo schermo attraverso un intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo per accaparrarsi il premio finale solo per sé, mentre gli altri, i leali, ignari di chi siano i traditori, lavorano in squadra con lo scopo di eliminarli dal gioco. La posta in palio sarà altissima e metterà alla prova la capacità di ciascuno di destreggiarsi in una fitta trama di alleanze e tradimenti. Se almeno un traditore arriverà alla fine del gioco terrà per sé l’intero montepremi, ma se tutti i traditori saranno smascherati, gli altri partecipanti ancora in gioco potranno dividersi il premio equamente. Condotto da Alessia Marcuzzi, vede protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. Lo show è composto da 6 episodi in tutto: 4 sono disponibili dal 30 ottobre, mentre gli ultimi 2 dalla settimana successiva.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di The Traitors Italia.

Dimmi il tuo nome (original)

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di ottobre 2025 con Dimmi il tuo nome, serie spagnola ambientata nel 1997. Gli abitanti di Río Blanco, un villaggio dedito alla coltivazione delle fragole, hanno accettato che i lavoratori stagionali marocchini si stabiliscano a Fuensanta, un piccolo centro abbandonato. Ma la convivenza genera tensioni. Sonia, responsabile di una ONG che promuove l’integrazione, lo sa bene. Lo sa anche padre Ángel, il prete locale. E lo sa persino Safir, l’imam. Ma quello che nessuno di loro immagina è che le fondamenta di Fuensanta nascondono qualcosa in grado di dare vita ai loro peggiori incubi. Il dolore più antico. La paura più ancestrale. Indipendentemente da quello in cui si crede… o dal dio a cui si rivolgono le proprie preghiere. Tutti e 6 gli episodi sono disponibili insieme.

Disponibile in streaming dal 31 ottobre 2025.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo quasi tutti i film della serie 007, da Licenza di uccidere fino a No Time to Die, delle saghe di Hunger Games e Underworld, diverse pellicole horror perfette per il periodo di Halloween, nuove stagioni per Outlander, le prime cinque stagioni di Will & Grace e tanto altro. Inoltre, vi ricordiamo che il 25 ottobre parte la stagione della NBA, con tantissime partite da seguire su Prime Video.

Ecco cos’altro c’è da guardare a ottobre 2025 su Amazon Prime Video:

Agente 007 – Licenza di uccidere – 1° ottobre 2025

A 007, dalla Russia con amore – 1° ottobre 2025

Agente 007 – Missione Goldfinger – 1° ottobre 2025

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono – 1° ottobre 2025

Agente 007 – Si vive solo due volte – 1° ottobre 2025

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà – 1° ottobre 2025

Agente 007 – Una cascata di diamanti – 1° ottobre 2025

Agente 007 – Vivi e lascia morire – 1° ottobre 2025

La spia che mi amava – 1° ottobre 2025

Octopussy – Operazione piovra – 1° ottobre 2025

007 – Bersaglio mobile – 1° ottobre 2025

007 – Zona pericolo – 1° ottobre 2025

Il domani non muore mai – 1° ottobre 2025

Il mondo non basta – 1° ottobre 2025

La morte può attendere – 1° ottobre 2025

Casino Royale – 1° ottobre 2025

Skyfall – 1° ottobre 2025

Spectre – 1° ottobre 2025

No Time to Die – 1° ottobre 2025

Hunger Games: La ragazza di fuoco – 1° ottobre 2025

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 – 1° ottobre 2025

Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 – 1° ottobre 2025

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley – 1° ottobre 2025

Le ragazze dei quartieri alti – 1° ottobre 2025

Lone Survivor – 1° ottobre 2025

Max – 1° ottobre 2025

Max 2: Un eroe alla Casa Bianca – 1° ottobre 2025

Quattro matrimoni e un funerale – 1° ottobre 2025

Ted – 1° ottobre 2025

Ted 2 – 1° ottobre 2025

Underworld – 1° ottobre 2025

Underworld: Evolution – 1° ottobre 2025

Underworld – La ribellione dei Lycans – 1° ottobre 2025

Underworld – Il risveglio – 1° ottobre 2025

Underworld: Blood Wars – 1° ottobre 2025

Mikey – 1° ottobre 2025

Il talento di Mr. C – 3 ottobre 2025

Gli occhi del diavolo – 4 ottobre 2025

When Evil Lurks – 6 ottobre 2025

The Ceremony – Invito mortale – 9 ottobre 2025

Die Alone – 10 ottobre 2025

Twilight – 13 ottobre 2025

Will & Grace (stagioni 1-5) – 13 ottobre 2025

I segreti di Wind River – 15 ottobre 2025

Venom – La furia di Carnage – 16 ottobre 2025

Dallas Buyers Club – 16 ottobre 2025

In a Violent Nature – 17 ottobre 2025

Outlander (stagione 3-4) – 18 ottobre 2025

John Wick 4 – 19 ottobre 2025

Red Flags – 20 ottobre 2025

Lo guardo di Satana – Carrie – 22 ottobre 2025

Il Clown di Kettle Springs – 23 ottobre 2025

Bodies Bodies Bodies – 24 ottobre 2025

Da grandi – 29 ottobre 2025

Red Dust – 29 ottobre 2025

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Ancora una possibilità – 3 ottobre 2025

Ghostbusters – Minaccia glaciale – 10 ottobre 2025

Ari-cassamortari – 22 ottobre 2025

La profezia del male – 29 ottobre 2025

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo Veronica Mars (stagioni 1-3, 10 ottobre 2025), Chuck (stagioni 1-5, 10 ottobre 2025) e The Good Fight (stagioni 1-3, 31 ottobre 2025). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Amazon ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: questa volta vi segnaliamo in particolare la seconda stagione di Maxton Hall: Il mondo tra di noi, in arrivo il 7 novembre 2025.

Vi ricordiamo che da più di un anno i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese.

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto o per il noleggio i film Troppo Cattivi 2 (dal 6 ottobre 2025), Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (dal 7 ottobre 2025) e I Puffi – Il film (dal 27 ottobre 2025), oltre alle serie TV Chicago Fire (stagione 13, dal 6 ottobre 2025), Chicago Med (stagione 10, dal 6 ottobre 2025), Star Trek: Strange New Worlds (dal 18 ottobre 2025) e Dexter: Resurrection (dal 28 ottobre 2025).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a ottobre 2025 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di ottobre per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.