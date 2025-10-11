Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da qualche anno, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese autunnale, che vede alcune (anche se non particolarmente numerose) interessanti novità.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a ottobre 2025 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a ottobre 2025

Film in uscita su Apple TV+

The Lost Bus (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di ottobre 2025 da non perdere con The Lost Bus, film con Matthew McConaughey e America Ferrera. Ambientato nel novembre 2018 nel cuore della California del Nord, racconta dell’incendio boschivo più letale degli ultimi cento anni negli Stati Uniti, divampato con una furia senza precedenti. Mentre la città di Paradise viene inghiottita dalle fiamme, due eroi improbabili (l’autista di uno scuolabus e una maestra delle elementari) si ritrovano a dover compiere l’impossibile: salvare 22 bambini intrappolati nel caos crescente e nel disorientamento generale. La loro è una corsa contro il tempo, mentre sfidano il fumo denso, le strade bloccate e il panico dilagante per mettere in salvo i piccoli studenti, affrontando situazioni impreviste e decisioni estreme lungo il tragitto. Un viaggio mozzafiato attraverso uno dei più devastanti incendi degli Stati Uniti.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Lost Bus.

Stiller & Meara: Niente è perduto – documentario (original)

Da vedere questo mese anche Stiller & Meara: Niente è perduto, documentario nel quale Ben Stiller racconta la storia dei suoi genitori, le icone della commedia Jerry Stiller e Anne Meara. Esplora l’impatto che hanno avuto sia sulla cultura popolare che sulla loro sfera domestica, dove i confini tra creatività, famiglia, vita e arte erano spesso sfumati. Nel farlo, Stiller punta la telecamera su sé stesso e sui suoi cari per esaminare l’enorme influenza che Jerry e Anne hanno avuto sulle loro vite, e le lezioni generazionali che tutti possiamo imparare dalle persone che amiamo. Il documentario viene proposto nei cinema dal 17 ottobre, e in streaming dal 24.

Disponibile in streaming dal 24 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Stiller & Meara: Niente è perduto.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Le sorelle Grimm (original)

Passiamo alle novità Apple TV+ di ottobre 2025 lato serie TV con Le sorelle Grimm, serie animata fantasy basata sull’omonima serie di romanzi firmati Michael Buckley. Due sorelle orfane si muovono in una città popolata da personaggi usciti direttamente da fiabe e racconti fantastici, affrontando eroi e villain, mentre indagano sul mistero della scomparsa dei loro genitori. Fonde scoperta, fantasia e avventura per trasmettere importanti insegnamenti a tutte le età.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le sorelle Grimm.

Knife Edge – Per una stella Michelin – docuserie (original)

Si cambia genere con Knife Edge – Per una stella Michelin, nuova docuserie prodotta da Gordon Ramsey che racconta l’anima, la fatica e la gloria degli chef Michelin. Permette di vivere i momenti di euforia e le cocenti delusioni dei migliori chef del mondo che ambiscono al massimo riconoscimento: una stella Michelin. Finora, gli ispettori anonimi non avevano mai rivelato a nessuno i loro misteriosi metodi.

Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Knife Edge – Per una stella Michelin.

The Last Frontier (original)

Le novità Apple TV+ di ottobre 2025 includono The Last Frontier, serie action con protagonista Jason Clarke. Frank Remnick è l’unico sceriffo responsabile dei tranquilli e selvaggi territori in Alaska. La sua giurisdizione viene sconvolta quando un aereo per il trasporto di detenuti precipita in una zona remota della regione, mettendo in libertà decine di carcerati violenti. Incaricato di proteggere la città che ha giurato di tenere al sicuro, Remnick comincia a sospettare che lo schianto non sia stato un incidente, ma il primo passo di un piano ben congegnato con implicazioni internazionali devastanti. I primi due episodi (su dieci) sono disponibili insieme, gli altri con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Last Frontier.

Loot – Una fortuna – stagione 3 (original)

Da guardare questo mese la terza stagione di Loot – Una fortuna, serie che vede protagonista Maya Rudolph. Molly Novak è una miliardaria che vive una vita da sogno tra jet privati, una villa enorme, un mega yacht e tutto quello che potrebbe desiderare. Quando il marito la tradisce dopo 20 anni di matrimonio, lo scandalo diventa pubblico e finisce in pasto ai tabloid. Vicina a toccare il fondo, la donna scopre l’esistenza di una fondazione benefica a suo nome gestita da Sofia Salinas (Michaela Jaé Rodriguez) e intraprende un viaggio alla scoperta di sé. Nel finale della precedente stagione, Molly sale sul suo jet privato insieme al fidato assistente Nicholas (Joel Kim Booster), dando ordine di portarla il più lontano possibile dopo le critiche dei colleghi miliardari per aver spinto la filantropia a un nuovo livello e il suo imbarazzante scambio con il collega e potenziale amore Arthur (Nat Faxon). Nei nuovi episodi, la serie continuerà a seguire le vicende dell’amato team della Fondazione Wells mentre fa fronte comune per aiutare Molly a tenere fede alla promessa di donare tutta la sua immensa fortuna. I primi due episodi sono disponibili insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale (ogni mercoledì fino al 10 dicembre 2025).

Disponibile in streaming dal 15 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Loot – Una fortuna.

Mr. Scorsese – docuserie (original)

A ottobre arriva anche Mr. Scorsese, docuserie in cinque parti che, ripercorrendo le sue opere, esplora le tante sfaccettature della carriera e della vita personale di Martin Scorsese, un uomo visionario che ha ridefinito la cinematografia. Grazie all’accesso esclusivo e illimitato agli archivi privati di Scorsese, include ampie interviste al regista, alla sua cerchia di amicizie, alla famiglia e a chi ha lavorato con lui, come Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto, oltre ai figli, alla moglie Helen Morris e agli amici d’infanzia. Diretta dall’acclamata regista Rebecca Miller, la miniserie analizza l’originale visione artistica del regista che, plasmata dalla sue caleidoscopiche esperienze di vita, gli ha permesso di affascinare il mondo con ogni suo film. Dalle pellicole realizzate da studente all’Università di New York fino ai giorni nostri, esplora i temi cari a Scorsese nel corso della sua carriera, come il ruolo del bene e del male nella natura dell’essere umano.

Disponibile in streaming dal 17 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mr. Scorsese.

Down Cemetery Road (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di ottobre da vedere con Down Cemetery Road, serie basata sull’omonimo romanzo di Mick Herron con Emma Thompson e Ruth Wilson. Quando una ragazza scompare dopo l’esplosione di una casa in un tranquillo sobborgo di Oxford, ritrovarla diventa un’ossessione per la vicina Sarah Trafford, che chiede aiuto all’investigatrice privata Zoë Boehm. Le due si ritrovano improvvisamente coinvolte in una complessa cospirazione, scoprendo come persone credute morte da tempo siano ancora in vita, mentre i vivi si stanno rapidamente unendo ai morti. I primi due episodi sono disponibili insieme, mentre i successivi con cadenza settimanale (per un totale di otto).

Disponibile in streaming dal 29 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Down Cemetery Road.

Cosa guardare su Apple TV+, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo alcuni ulteriori contenuti, con il proseguimento di serie dei mesi scorsi e qualche finale di stagione. Ecco cos’altro c’è da guardare a ottobre 2025 su Apple TV+ tra film e serie TV:

Platonic (finale stagione 2) – 1° ottobre 2025

Invasion (finale stagione 3) – 24 ottobre 2025

Slow Horses (nuovi episodi stagione 5) – ogni mercoledì

The Morning Show (nuovi episodi stagione 4) – ogni mercoledì

In viaggio con Eugene Levy (nuovi episodi stagione 3) – ogni venerdì

Apple ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo nei prossimi mesi: tra queste possiamo già segnalarvi la seconda stagione di Palm Royale (con Kristen Wiig, dal 12 novembre 2025), la terza stagione di WondLa (dal 26 novembre 2025), la quarta stagione di Ted Lasso (prossimamente) e la serie Profilo privato con Jessica Chastain (in arrivo prossimamente), che sarebbe dovuta uscire a settembre, ma che è stata rinviata. Da qualche mese è disponibile l’applicazione Apple TV dedicata ai dispositivi Android: potete scaricarla direttamente dal Google Play Store.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a ottobre 2025 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.