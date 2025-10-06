Cosa vedere tra le novità Disney+ di ottobre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di cinque anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese di inizio autunno accoglierà diverse novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Star (con Hulu sullo sfondo).

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a ottobre 2025, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a ottobre 2025

Film in uscita su Disney Plus

The Balloonist

Apriamo le novità Disney+ di ottobre 2025 da non perdere con The Balloonist, film diretto da Tim Oliehoek con Sallie Harmsen, Pieter Embrechts, Beau Minnaert, Frieda Pittoors e Nazanin Taheri. All’improvviso, la vita di Gaby viene stravolta, quando un arrogante pilota di mongolfiera atterra sul pollaio, nella sua proprietà, pieno di galline di razza, e decide di stabilirsi lì. L’incidente fa emergere una tematica familiare mai risolta, e costringe Gaby a confrontarsi con il borioso pilota di mongolfiera e con il proprio passato ingombrante. Fino a quel momento, la vita di Gaby era stata incentrata sul prendersi cura del suo vivace figlio di sette anni, di sua madre malata e di un gallo con tendenze suicide, cercando, in tutto questo, di non perdere il lavoro come donna delle pulizie nell’hotel di zona. Durante l’estate, Gaby inizia lentamente ad aprirsi al nuovo vicino, grazie al legame crescente tra quest’ultimo e il figlio. Ma quando il pilota di mongolfiera si avvicina troppo, lei si chiude di nuovo, con grande dispiacere del bambino. Riuscirà Gaby a trovare un suo equilibrio e a garantire un futuro migliore a se stessa e al figlio di sette anni?

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Balloonist (v.o.).

Serie TV da vedere su Disney+

I Griffin: Musica da paura (speciale Halloween)

Da non perdere tra le novità Disney+ di ottobre 2025 I Griffin: Musica da paura, puntata speciale dedicata ad Halloween. Una nuova spaventosa avventura vede protagonista la famiglia Griffin, composta da Peter, la moglie Lois, i figli Chris, Meg e Stewie e il cane Brian, alle prese con situazioni esilaranti e umorismo demenziale. Brian e Stewie decidono di scrivere una canzone di successo per Halloween, mentre Peter e i ragazzi scoprono che mentire sul “dolcetto o scherzetto” può avere conseguenze mortali.

Disponibile in streaming dal 6 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de I Griffin: Musica da paura.

High Potential – stagione 2 (original)

Dopo il successo della prima, torna con la seconda stagione High Potential, serie originale scritta da Drew Goddard (The Good Place, Sopravvissuto – The Martian) e interpretata da Kaitlin Olson. È basata sulla popolare serie francese Morgane – Detective geniale e segue una mamma single con una mente eccezionale, il cui talento non convenzionale per la risoluzione dei crimini la porta a un’insolita e inarrestabile collaborazione con un detective esperto e ligio alle regole. La seconda stagione è composta da un totale di 18 episodi, in arrivo con frequenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 7 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di High Potential.

Lost Station Girls: Il mostro della stazione (original)

Proseguiamo con Lost Station Girls: Il mostro della stagione, nuova serie Hulu che vede protagonista una giovane investigatrice della polizia di Perpignan, in Francia. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, un’adolescente scompare e tre giovani donne vengono uccise nel quartiere della stazione ferroviaria. Sono tutte brune, affascinanti e animate da un forte desiderio di emancipazione. I loro volti appaiono sui giornali e si guadagnano il nome di “The Lost Station Girls”. Flore Robin, una giovane investigatrice, inizia la sua carriera nella polizia proprio il giorno in cui viene scoperto il primo corpo. Si troverà a dover fare squadra con il capitano della polizia Franck Vidal e con il suo mentore Félix Sabueso. Nel corso dei vent’anni successivi, si svolgerà un’indagine straordinaria in tutto il paese, mentre la caccia a un misterioso e spietato serial killer infuria, e una madre si aggrappa alla speranza di trovare sua figlia viva.

Disponibile in streaming dall’8 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Lost Station Girls: Il mostro della stazione.

Murdaugh: Morte in famiglia

In arrivo questo mese anche Murdaugh: Morte in famiglia, miniserie ispirata al famoso podcast Murdaugh Murders Podcast e ispirata a fatti reali. Maggie e Alex, membri di una delle più influenti famiglie di giuristi della Carolina del Sud, conducono una vita agiata. Ma quando il figlio Paul è coinvolto in un incidente nautico mortale, la famiglia affronta una prova senza precedenti. Mentre i dettagli emergono e nuove sfide si presentano, i legami della famiglia con diverse morti misteriose sollevano interrogativi che minacciano tutto ciò che Maggie e Alex hanno di più caro. Con Patricia Arquette e Jason Clarke. Debutta su Disney+ con i primi tre episodi: gli altri cinque in arrivo con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 15 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Murdaugh: Morte in famiglia.

To Cook a Bear

Da non perdere tra le novità Disney+ di ottobre c’è To Cook a Bear, nuova serie thriller ambientata nella Svezia del Nord del 1852. Un nuovo pastore arriva con la sua famiglia nel remoto villaggio di Kengis. Animato da un forte senso di giustizia e desiderio di cambiamento, sfida l’élite locale, ma le sue accese prediche accendono solo la speranza tra i poveri contadini. Intanto, misteriose sparizioni e voci inquietanti su attacchi di orsi scuotono la comunità. Quando il pastore e il figlio adottivo Sámi, Jussi, guidano le ricerche, fanno una scoperta orribile che spacca il fragile equilibrio del villaggio. Il pastore si ritrova coinvolto in una lotta pericolosa, tra amori proibiti, giochi di potere e atti brutali, che porterà a uno scontro violento dove nessuno è al sicuro. Fin dove si spingeranno i villaggi per proteggersi? E dove finisce la giustizia e inizia la vendetta? Il cast è guidato da Gustaf Skarsgård.

Disponibile in streaming dal 15 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di To Cook a Bear.

Disney Twisted-Wonderland: la serie animata (original)

Da vedere tra le novità Disney+ di ottobre 2025 c’è Disney Twisted-Wonderland: la serie animata, nuova serie anime basata sul famoso gioco per dispositivi mobili pubblicato da Aniplex, uscito in Giappone nel 2020 e successivamente a livello globale. Nel mondo incantato di Twisted-Wonderland, le gesta de i Grandi Sette (la Regina di Cuori, il Re degli Animali, la Strega del Mare, lo Stregone delle Sabbie, la Regina più Bella, il Re degli Inferi e la Fata delle Spine) hanno ispirato la creazione di sette dormitori magici al Night Raven College, un’accademia d’élite per aspiranti maghi. Ignaro di tutto questo, lo studente liceale Yuken (Yu) viene improvvisamente trasportato nel mondo di magia e meraviglia di Twisted-Wonderland. Si ritrova a dover affrontare mostri, bizzarri maghi principianti e misteriosi incidenti, il tutto senza possedere alcun potere magico. Riuscirà Yu a trovare un modo per tornare nel suo mondo?

Disponibile in streaming dal 29 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Disney Twisted-Wonderland: la serie animata.

Star Wars: Visions Volume 3 (original)

Da guardare questo mese anche Star Wars: Visions Volume 3, terza stagione della pluripremiata antologia di corti animati. Il Volume 1 di Star Wars: Visions,che ha debuttato nel 2021, ha ricevuto una candidatura agli Emmy per il corto intitolato “Il duello”. Il secondo volume, premiato agli Emmy, ai Lumière e agli Annie Award, ha debuttato nel 2023 e conteneva i corti realizzati da studi d’animazione globali, tra cui Aardman, Cartoon Saloon, Triggerfish e Punkrobot. Con il Volume 3, l’antologia animata ritorna dove tutto è iniziato, con nove corti realizzati da nove studi d’animazione per mostrare ulteriormente l’unicità e la creatività dell’animazione giapponese. La nuova stagione include infatti nove cortometraggi realizzati da nove studi di animazione giapponesi. Gli episodi sono: “Il Duello: La Vendetta” (con l’aiuto di alcuni alleati inaspettati, Ronin affronta il suo più grande nemico: un Jedi che ha perso la via, noto come “Gran Maestro”, in cerca di vendetta), “Il Canto delle Quattro Ali” (una principessa diventata una ribelle protegge un bambino dal potere dell’Impero su un pianeta coperto di neve”), “Il Nono Jedi: Figlia della Speranza” (con dei Cacciatori di Jedi alle calcagna, alla deriva nello spazio, Kara scopre una nave apparentemente abbandonata, custodita da un misterioso droide), “I Cacciatori di Taglie” (una cacciatrice di taglie senza scrupoli accetta un incarico da un losco industriale che avrà conseguenze inaspettate per lei e il suo droide), “Il Tesoro di Yuko” (un’orfana cresciuta sotto protezione si allea con un ragazzino di strada per salvare il suo droide tutore e ritrovare un tesoro perduto da tempo), “Perduti” (dopo aver aiutato dei rifugiati a fuggire da un disastro naturale, una F in incognito è costretta ad affrontare i fantasmi del suo passato quando l’astronave su cui si trovano viene intercettata dall’Impero), “La Contrabbandiera” (alla ricerca disperata di guadagno facile, una contrabbandiera accetta l’incarico di portare in salvo un fuggitivo dell’Impero), “L’Uccello del Paradiso” (dopo esser stata accecata in battaglia, un’impetuosa Padawan Jedi deve affrontare una serie di prove spirituali per resistere alla tentazione del Lato Oscuro) e “Nero” (una psichedelica battaglia tra passato e presente, luce e oscurità, vita e morte, prende forma nella mente tormentata di un soldato imperiale sull’orlo della sconfitta).

Nel cast vocale (in lingua originale) troviamo Anna Sawai, Freddie Highmore, George Takei, Harvei Guillén, Jodie Turner-Smith, Judith Light, Simu Liu, Stephanie Hsu e Steve Buscemi.

Disponibile in streaming dal 29 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Visions Volume 3.

Italia’s Got Talent (nuova edizione) – La finale in diretta

Da guardare questo mese su Disney+ c’è anche la finale della nuova edizione di Italia’s Got Talent (trasmessa in diretta), show di successo prodotto da Fremantle Italia. Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, siede al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini e agli amatissimi veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. Alla conduzione Aurora e Fru con la loro ironia sul palco: accompagneranno i concorrenti nel loro percorso finale per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent.

Disponibile in streaming dal 31 ottobre 2025.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, e non solo. Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

The Twisted Tale of Amanda Knox (finale di stagione) – 1° ottobre 2025

The Tempest (finale di stagione) – 1° ottobre 2025

Young Sheldon (stagione 7) – 1° ottobre 2025

Autostrada per l’Inferno: Missione Europa (stagioni 7-8) – 1° ottobre 2025

Luce dei tuoi occhi (stagioni 1-2) – 1° ottobre 2025

Disney Junior Ariel (finale di stagione) – 1° ottobre 2025

40 anni vergine – 1° ottobre 2025

Lo Squalo – 1° ottobre 2025

Love Thy Nader (stagione 1, realità) – 3 ottobre 2025

Due Imbroglioni e… mezzo! – 3 ottobre 2025

La Suerte: una serie di coincidenze – 8 ottobre 2025

Wandance (stagione 1) – 8 ottobre 2025

Oltre la soglia (stagione 1) – 8 ottobre 2025

Storia di una famiglia perbene (stagione 1) – 8 ottobre 2025

Il Sol dell’Avvenire – 10 ottobre 2025

Frankie Quinones: Damn That’s Crazy (stand-up comedy) – 10 ottobre 2025

Cleopatra’s Final Secret (speciale National Geographic) – 17 ottobre 2025

Imprenditori – 23 ottobre 2025

Dedalus – 24 ottobre 2025

Only Murders in the Building (finale stagione 5) – 28 ottobre 2025

Chad Powers (finale di stagione) – 28 ottobre 2025

Vampirina (stagione 3) – 29 ottobre 2025

I Greens in Città (nuovi episodi)

Cat’s Eye – Occhi di gatto (nuovi episodi ogni settimana)

The Murky Stream (nuovi episodi)

In più, tra i contenuti pensati per il periodo di Halloween sono già a disposizione sulla piattaforma Marvel Zombies (al debutto il mese scorso), le intere stagioni di Agatha All Along e Piccoli Brividi: la misteriosa avventura, e non solo.

Da segnalare inoltre la diretta streaming della UEFA Women’s Champions League: Disney+ propone 18 partite nella prima giornata (7-8 ottobre) e nella seconda (15-16 ottobre), quando i migliori club europei tornano sul palcoscenico più importante. Arsenal, Lione, Barcellona, Bayern, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United e molti altri scenderanno in campo all’inizio della nuova stagione. Tutte le partite delle squadre migliori d’Europa vengono proposte in diretta streaming.

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Dal 1° novembre 2023 Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni: potete scegliere tra Standard con pubblicità a 5,99 euro al mese, Standard a 9,99 euro al mese (o 99,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 13,99 euro al mese o 139,90 euro all’anno).

Più di recente, Disney+ ha avvisato i propri abbonati con un’ulteriore e-mail, che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 5,99 euro al mese oppure di 4,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

