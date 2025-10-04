Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di ottobre 2025 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese di inizio autunno, ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a ottobre 2025

Film in uscita su Netflix

Steve (original)

Apriamo le novità Netflix di ottobre 2025 da vedere con Steve, film diretto da Tim Mielants con Cillian Murphy, Douggie McMeekin e Youssef Kerkour. Segue le vite intrecciate di Steve, il preside di un riformatorio, e di Shy (Jay Lycurgo), un adolescente problematico ospite della struttura. Mentre lotta per mantenere in piedi la scuola e per salvaguardare il suo benessere mentale, Steve si trova a fare i conti con le difficoltà quotidiane della sua professione. Nel frattempo, Shy, segnato da un’esistenza difficile, affronta le proprie fragilità emotive. Diviso tra il suo oscuro passato e un futuro incerto, scappa dal college e vaga nella notte, ascoltando le voci nella sua testa: quelle dei suoi insegnanti, dei genitori, delle persone che ha ferito e di chi, invece, cerca di amarlo. Il racconto esplora il conflitto interiore, la lotta e la speranza di una redenzione difficile da conquistare.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Steve.

La donna della cabina numero 10 (original)

Da vedere in streaming sulla piattaforma c’è La donna della cabina numero 10, thriller con Keira Knightley, Guy Pierce, Hanna Waddingham e Kaya Scodelario tratto dall’omonimo bestseller di Ruth Ware del 2016. Segue la giornalista Laura Blacklock durante la sua permanenza su uno yacht di lusso per un incarico di lavoro. La sua presenza lì è richiesta per scrivere un articolo su una fondazione di beneficenza sostenuta da un gruppo di ricchi. Una notte Laura assiste al momento in cui una passeggera viene gettata in mare. Preoccupata, cerca di informarsi su questo tragico evento, ma come risposta si sente dire che nulla è successo e che molto probabilmente il suo è stato solo un sogno. Pare che ai passeggeri e all’equipaggio non manchi nessun membro, ma Laura non è convinta, sa benissimo cosa ha visto. Nonostante nessuno a bordo le creda, continua a cercare risposte e a indagare, arrivando a mettere a repentaglio la sua stessa vita.

Disponibile in streaming dal 10 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di La donna della cabina numero 10.

Fantasma in guerra (original)

Da guardare in streaming questo mese anche Fantasma in guerra, pellicola spagnola che si ispira alla più importante operazione sotto copertura mai condotta contro l’ETA, una missione che ha segnato una svolta nella lotta della Spagna al terrorismo. Ambientato tra gli anni ’90 e 2000, il film racconta la storia di Amaia (Susana Abaitua), una giovane agente della Guardia Civil che trascorrerà oltre dieci anni sotto copertura all’interno dell’organizzazione terroristica, con l’obiettivo di individuare i nascondigli segreti di armi nel sud della Francia.

Disponibile in streaming dal 17 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Fantasma in guerra.

A House of Dynamite (original)

Da non perdere a ottobre su Netflix A House of Dynamite, film diretto da Kathryn Bigelow con Idris Elba, Willa Fitzgerald e Rebecca Ferguson. La Casa Bianca è in completo caos dopo che un missile balistico ha attraversato i cieli, puntando dritto verso il cuore degli Stati Uniti. Nessuna nazione lo rivendica. Eppure, l’arma è reale e il conto alla rovescia è già iniziato. Il film segue le frenetiche ore che sconvolgono l’amministrazione americana. I quesiti sono tanti, ma due sono quelli più incisivi: chi è il responsabile? E come reagire? Mentre si decide se rispondere o attendere, le tensioni geopolitiche salgono e i segreti di Stato sono pronti a esplodere.

Disponibile in streaming dal 24 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di A House of Dynamite.

Serie TV da vedere su Netflix

Riv4li (original)

Passiamo alle novità Netflix di ottobre 2025 lato serie TV con Riv4li, nuova serie per ragazzi creata da Simona Ercolani (Di4ri) e presentata in anteprima al Giffoni Film Festival. Esplora i conflitti e le scoperte della preadolescenza: i primi amori, la costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi e le aspettative degli adulti, la forza dell’amicizia, ma anche i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal “gruppo”. I protagonisti sono inizialmente inizialmente in due gruppi contrapposti. Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che, appena trasferita da Roma, formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsider. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola sarà divisa in due da un vero muro, Insider e Outsider sapranno unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano.

Disponibile in streaming dal 1° ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Riv4li.

Monster: La storia di Ed Gein (original)

Dopo i capitoli dedicati a Jeffrey Dahmer e a Lyle ed Erik Menendez, arriva questo mese la terza stagione della serie antologica firmata Ryan Murphy, intitolata Monster: La storia di Ed Gein. Serial killer. Profanatore di tombe. Psicopatico. Nelle gelide campagne del Wisconsin degli anni ’50, un uomo solitario, all’apparenza cordiale e dai modi gentili di nome Eddie Gein vive tranquillamente in una fattoria fatiscente, nascondendo una casa degli orrori così raccapricciante da ridefinire l’incubo americano. Spinto dall’isolamento, dalla psicosi e da una completa ossessione per la madre, i crimini perversi di Gein hanno dato vita a un nuovo tipo di mostro destinato a tormentare Hollywood per decenni. Da Psyco a Non aprite quella porta, fino a Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha dato vita a mostri immaginari modellati sulla sua immagine, alimentando un’ossessione culturale per la perversione criminale. Ed Gein non ha solo influenzato un genere, ma è diventato un modello per l’horror moderno.

Disponibile in streaming dal 3 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Monster: La storia di Ed Gein.

Splinter Cell: Deadwatch – stagione 1, original

Proseguiamo con Splinter Cell: Deadwatch, primo adattamento dell’acclamato videogioco stealth “Tom Clancy’s Splinter Cell“. Il leggendario agente Sam Fisher torna in azione sul campo quando un giovane agente ferito chiede il suo aiuto. La serie animata è prodotta da Ubisoft Film & Television, in collaborazione con Derek Kolstad (John Wick), Sun Creature e Fost.

Disponibile in streaming dal 14 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Splinter Cell: Deadwatch.

The Diplomat – stagione 3 (original)

Tra le principali novità Netflix di ottobre 2025 da vedere c’è la terza stagione di The Diplomat, serie TV con protagonista Keri Russell. In questi nuovi episodi, l’ambasciatrice Kate Wyler vive il singolare incubo di ottenere ciò che si desidera. Ha appena accusato la vicepresidente Grace Penn (Allison Janney) di aver ordito un complotto terroristico e ha ammesso di voler prendere il suo posto. Ma ora il presidente è morto, il marito di Kate, Hal (Rufus Sewell), potrebbe averlo ucciso inavvertitamente e Grace Penn è subentrata alla guida degli Stati Uniti. Niente di tutto ciò rallenta la campagna di Hal per far ottenere alla moglie la vicepresidenza. Kate assume un ruolo che non ha mai voluto, con una libertà che non si sarebbe mai aspettata, un’amicizia sempre più complicata con il ministro degli esteri Austin Dennison (David Gyasi) e un legame inquietante con il First Gentleman Todd Penn (Bradley Whitford).

Disponibile in streaming dal 16 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di The Diplomat.

Il Mostro (original)

Da non perdere questo mese su Netflix Il Mostro, serie diretta da Stefano Sollima presentata in anteprima alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma: una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: il Mostro di Firenze. Questa storia è stata ricostruita sulla base dei procedimenti e delle indagini ancora in corso. In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista. Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque. Composta da quattro episodi, la serie ritorna alle origini del caso del Mostro di Firenze, a partire dalla prima indagine, ricostruendo una delle inchieste più lunghe e controverse della storia italiana. Un racconto che attraversa documenti, ipotesi e piste ancora oggi oggetto di dibattito, ripercorrendo nel particolare quella nota come “pista sarda”. Nel cast Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.

Disponibile in streaming dal 22 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale de Il Mostro.

Nobody Wants This – stagione 2 (original)

Arriva questo mese la seconda stagione di Nobody Wants This, commedia incentrata sull’improbabile relazione tra l’agnostica e schietta Joanne (Kristen Bell) e il rabbino anticonformista Noah (Adam Brody). Prima arriva l’amore, poi la vita. La chimica senza pari tra l’agnostica conduttrice di podcast Joanne e l’eccentrico e affascinante rabbino Noah ha sorpreso tutti quelli che li circondavano, compresa la sorella di lei Morgan (Justine Lupe), il fratello di lui Sasha (Timothy Simons), la cognata Esther (Jackie Tohn), e persino loro stessi. La loro scintilla si è rivelata più forte di tutti gli ostacoli che cercavano di separarli. Ora sono tornati e sono determinati a unire le loro vite e far avvicinare i loro cari. Ma le differenze esistono ancora e non possono essere ignorate. La sfida ora non è solo quella di innamorarsi contro tutte le previsioni, ma di restare insieme indipendentemente da esse.

Disponibile in streaming dal 23 ottobre 2025. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Nobody Wants This.

The Witcher – stagione 4 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di ottobre 2025 con l’attesissima quarta stagione di The Witcher, serie basata sulla saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, dalla quale è stata anche tratta la serie di videogiochi di CD Projekt RED. Racconta la storia di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill nelle prime tre stagioni, e ora da Liam Hemsworth), uno strigo con poteri speciali che uccide mostri per denaro: la sua vita è scandita dalle missioni che gli vengono affidate, che spesso si rivelano più semplici dei rapporti sociali con le persone. Dopo gli eventi che hanno cambiato il Continente nella terza stagione, Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano separati da una guerra furiosa e da innumerevoli nemici. Mentre le loro strade si dividono e i loro obiettivi diventano più chiari, incontrano alleati inaspettati desiderosi di unirsi ai loro viaggi. E se riusciranno ad accettare queste nuove famiglie trovate lungo la strada, potrebbero avere la possibilità di riunirsi per sempre.

Disponibile in streaming dal 30 ottobre 2025. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della quarta stagione di The Witcher.

Cosa guardare su Netflix, le altre serie TV e i film consigliati per ottobre

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, a ottobre 2025 sono in arrivo diversi ulteriori contenuti. Tra film, serie TV, docuserie, documentari, reality e non solo, durante questo mese c’è ancora tanto altro da guardare su Netflix, spaziando tra contenuti originali e di terze parti.

In particolare, vi segnaliamo da vedere a ottobre:

L’amore è cieco (stagione 9, reality original) – 1° ottobre 2025

Young Sheldon (stagione 7) – 1° ottobre 2025

Dudes (stagione 1, original) – 2 ottobre 2025

The Game: You Never Play Alone (stagione 1, original) – 2 ottobre 2025

Winx Club: The Magic is Back – 2 ottobre 2025

Old Dog, New Tricks (stagione 1, original) – 3 ottobre 2025

I desideri del genio (stagione 1, original) – 3 ottobre 2025

The New Force (stagione 1, original) – 3 ottobre 2025

Ranma 1/2 (stagione 2, original) – 4 ottobre 2025

Scary Movie – 4 ottobre 2025

Scary Movie 2 – 4 ottobre 2025

Scary Movie 3 – 4 ottobre 2025

Le avventure di Ortone (stagione 1, original) – 6 ottobre 2025

Aquaman e il Regno Perduto – 7 ottobre 2025

True Haunting (docuserie original) – 7 ottobre 2025

Spartacus (stagioni 1-4) – 7 ottobre 2025

Caramelo (original) – 8 ottobre 2025

Boots (stagione 1, original) – 9 ottobre 2025

Is it Cake? – Dolci impossibili: Halloween (reality original) – 8 ottobre 2025

Victoria Beckham (documentario original) – 9 ottobre 2025

Swim to Me (original) – 10 ottobre 2025

Mio padre, il killer BTK (original) – 10 ottobre 2025

Old Money – Mondi opposti (stagione 1, original) – 10 ottobre 2025

Everybody Loves Me When I’m Dead (original) – 14 ottobre 2025

Starting 5: il quintetto iniziale (stagione 2, original) – 16 ottobre 2025

Romantics Anonymous (stagione 1, original) – 16 ottobre 2025

Gli Sporcelli (original) – 17 ottobre 2025

Good News (original) – 17 ottobre 2025

27 notti (original) – 17 ottobre 2025

The Perfect Neighbor: la vicina perfetta (documentario original) – 17 ottobre 2025

Neve alle Azzorre: l’incredibile storia di Rabo de Peixe (documentario original) – 17 ottobre 2025

Neve alle Azzorre (stagione 2, original) – 17 ottobre 2025

Don’t Say a Word – 18 ottobre 2025

Mob War: guerra contro la mafia a Philadelphia (docuserie original) – 22 ottobre 2025

Baby Bandito (stagione 2, original) – 22 ottobre 2025

The Elixir (original) – 23 ottobre 2025

Legenden – L’infiltrata (stagione 1, original) – 27 ottobre 2025

Babo: la storia di Haftbefehl (documentario original) – 28 ottobre 2025

Nightmares of Nature: il lato oscuro della natura (docuserie original) – 28 ottobre 2025

La ballata di un piccolo giocatore (original) – 29 ottobre 2025

Selling Sunset (stagione 9, reality original) – 29 ottobre 2025

Aileen: storia di una serial killer (documentario original) – 30 ottobre 2025

Amsterdam Empire (stagione 1, original) – 30 ottobre 2025

Son of a Donkey (stagione 1, original) – 30 ottobre 2025

Juan Gabriel: devo, posso, voglio (docuserie original) – 30 ottobre 2025

Rhythm + Flow: Francia (stagione 4, original) – 31 ottobre 2025

Breathless (stagione 2, original) – 31 ottobre 2025

Per celebrare i dieci anni di Netflix in Italia, per tutto il mese di ottobre è disponibile una collection dedicata: propone storie che raccontano l’attualità (Sulla mia pelle, SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano), avventure in costume che riportano indietro nel tempo (Il Gattopardo, La legge di Lidia Poët), serie che tengono incollati allo schermo (Baby, Suburra – La serie, Strappare lungo i bordi), show che fanno scatenare come Nuova Scena e i film applauditi da pubblico e critica come È stata la mano di Dio e Il treno dei bambini.

Da un annetto Netflix ha aumentato di prezzo tutti e tre gli abbonamenti: allo stato attuale sono richiesti 6,99 euro al mese per l’abbonamento Standard con pubblicità (1080p), 13,99 euro al mese per quello Standard (1080p) e 19,99 euro al mese per quello Premium (l’unico con il 4K HDR).

Queste dunque le migliori novità su Netflix a ottobre 2025 da vedere, tra film, serie TV e originals.